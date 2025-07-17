Venâncio Mondlane: "Se me prenderem, fazem-me um favor a mim e à revolução"

Quando chegou a Portugal, disse que vinha num novo ciclo, o da política pura. Mas nesta sua nova estratégia não estará a ser encurralado de alguma forma? Fez um acordo em duas partes com Daniel Chapo. Venâncio Mondlane parou as manifestações. Deixou de haver protestos nas ruas. Mas, por outro lado, o Presidente diz que não fez nenhum acordo embora se pareça contradizer pois diz que consensualizaram questões de segurança. Isto não o pode colocar numa situação muito difícil porque os seus apoiantes veem que está a fazer acordos com alguém que não os cumpre e já estão a pedir um Turbo V25 [os protestos de 2024 tiveram várias fases com nomes dados por Venâncio, 4×4, Turbo V8, sendo que esta significava maior intensidade na contestação] ?

É verdade, fiquei dececionado com os pronunciamentos de Daniel Chapo, mas, por outro lado, acho que foi positivo no sentido político. Separa muito bem as águas, ficou muito claro, em termos de vontade política das duas partes, quem é que realmente está agindo de boa fé e quem é que realmente está se empenhando em favor da paz, da reconciliação e do perdão, que é o que todo mundo quer.

Isso também pode ter outra leitura, que é a de quem está a ceder.

Não há dúvidas nenhumas de que eu cedi. Não existe nenhum conflito no mundo que não termine numa mesa de negociações. E partindo desse princípio, que é um princípio universal, reconhecido por todos, ceder para esse aspecto é de louvar, acarinhar e exaltar. Agora, a nossa contraparte está a dizer que, pura e simplesmente, [em relação a] todas as situações que ainda não foram resolvidas, como, por exemplo, as perseguições, que estão ainda a ocorrer — mas de forma pontual, não tão intensas como antes —, os raptos, os sequestros dos opositores, ele não só está de acordo como é o que mais as promove.

Tínhamos chegado a um consenso relativamente às pessoas feridas para que pudessem ter acesso gratuito aos serviços de assistência médica e medicamentosa no Sistema Nacional de Saúde: quando ele diz que não há nada a cumprir, está a dizer que estas pessoas vão continuar entregues à sua própria sorte sem nenhuma assistência médica. Quando ele diz isto [que não houve acordo], está a dizer que as cerca de 400 famílias ou 600 famílias que tiveram os seus parentes assassinados não vão ter nenhum tipo de compensação da parte do Estado. Está a dizer que a situação de cerca de 4 mil a 5 mil pessoas que estão detidas há mais de 7 meses ilegalmente, sem a sua prisão legalizada ou formalizada, vai continuar. Então, isso para mim é positivo porque fica claro e as águas são divididas.

Mas não sente que foi enganado?

Não, não, de forma nenhuma. Sobre o primeiro encontro houve realmente muitas opiniões divididas, havia muita gente, muitos seguidores meus, de facto, a criticar-me. No segundo encontro, essa tendência baixou um pouco, as pessoas começaram a compreender um bocadinho a estratégia e as nossas intenções. Com os últimos pronunciamentos do Daniel Chapo, em definitivo, todos os seguidores que nós tínhamos perdido foram resgatados, incluindo membros do partido Frelimo e pessoas que não concordavam connosco antes. Agora, em definitivo, estão connosco e concordam connosco.

Daniel Chapo fez-lhe um favor?

Claramente que fez e os eventos que antecederam estes pronunciamentos também nos foram politicamente favoráveis. Por exemplo, o cancelamento da sessão do Conselho de Estado e dois dias depois eu ser notificado para ir para uma sessão de interrogatório na Procuradoria [Geral da República], tudo isto são tiros no próprio pé.

Do ponto de vista da estratégia, perdeu a pouca legitimidade que havia ganhado num aperto de mão a 23 de março e outro a 20 de maio. Regrediu ao período de antes do primeiro aperto de mão, em que ele não tinha legitimidade, nem sequer tinha coragem de ir à rua e festejar a tal pretensa vitória [eleitoral]. A pouca base social de apoio que tinham [Frelimo] eles já perderam em absoluto. Mesmo no plano internacional, havia ainda alguns países, alguma diplomacia que estava dividida. Agora todos estão a ver de facto quem é que quer a paz em Moçambique e quem é que quer a guerra em Moçambique.

“É como se Chapo estivesse a ser um assessor predileto do nosso próprio projeto político”

Num discurso no fim de semana passado na OJM (Organização da Juventude de Moçambique) Daniel Chapo disse que as manifestações foram ilegais, criminosas e violentas, um tom muito diferente do tal discurso de pacificação que os dois terão acordado.

Primeiro ele diz que manifestações foram ilegais, e as manifestações estão previstas na Constituição da República, como um direito fundamental, não é acessório. O ministro da Justiça vincou recentemente que são legítimas e são um direito fundamental. Quando diz que são ilegais ou criminosas, está a usurpar até competências dos órgãos judiciais, são eles que dizem se são ilegais ou não, é uma tentativa de se colocar como o Luis XIV. Tudo o que está a fazer é a seu desfavor, é uma estratégia desastrosa sob o ponto de vista político e social. Ficámos tristes com os pronunciamentos mas politicamente é como se ele estivesse a ser um assessor predileto do nosso próprio projeto político.

E vai continuar a dialogar com uma pessoa que disse ser “desonesto intelectualmente” ou ter atitudes de “bipolaridade”?

Sim, mostrámos a nossa disponibilidade absoluta para o diálogo. Ainda esta semana manifestámos o interesse em que elementos do nosso projeto integrassem a comissão técnica que está a preparar o documento das reformas para Moçambique. No último encontro partilhámos números de telefone, mandei-lhe duas mensagens [não respondidas] de situações que poderíamos ultrapassar, mas nada.

Quais?

A questão do [registo do meu] partido. Quando recebemos o primeiro ofício do Ministério da Justiça (MJ) que dizia haver irregularidades sem fundamentação aceitável, eu enviei-lhe o documento, porque o MJ é uma área que está sob a alçada direta do Presidente da República. Como jurista, podia verificar que não havia fundamentação legal e tinha motivação política e que deveria entrar em contacto com o ministro para perceber porque é que ele estava a ter aquela atitude, pois a questão do partido fez parte da agenda do encontro de 20 de maio. [Aí] foi acordado que havia condições para ser criado e se devia fazer tudo ao dispor do executivo para viabilizar o registo do partido.