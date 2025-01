Dois dias com o “Messias” no seu esconderijo em Moçambique

Venâncio Mondlane converteu-se a Deus em 2012 depois de ter “rebentado com todos os limites dos prazeres da vida carnal”, nas palavras do próprio. Álcool, noitadas em discotecas, after-parties de manhã e “muita mulherada”. Estima que tenha tido centenas de relacionamentos fugazes. Algumas dessas mulheres continuaram a enviar-lhe “mensagens apelativas”, depois de ele ter mudado de vida.

Uma das suas cúmplices de noites do passado não acreditou na conversão de Venâncio Mondlane. Procurou-o no Parlamento quando era deputado da Renamo, trancou-o no gabinete, guardou a chave no bolso e disse-lhe: “Não acredito em ti, Venâncio. Não acredito nesse teu cristianismo. Isso é palhaçada, é mentira. Como é que vais resistir a uma tipa tão gostosa como eu?” Atirou-se ao seu pescoço e tentou todas as investidas que teriam atraído o próprio Mondlane na sua vida antiga. Sem sucesso. O deputado resistiu.

— Perante tudo o que pus aqui, uma oferta tão gratuita, não te moves?

— Querida, estou verdadeiramente convertido, já fiz as coisas mais abomináveis nesse mundo. Agora estou purificado em absoluto, em matérias de relacionamentos amorosos, bebidas e drogas”.

É uma das cerca de dez mulheres com quem Venâncio se envolveu no passado e que entretanto se converteram: “Agora são minhas ovelhas na igreja”.

Em 2015, três anos depois de se ter juntado à Igreja Ministério da Divina Esperança, foi ordenado pastor e, embora reconheça a importância da separação entre Estado e Igreja, Deus está sempre presente de alguma forma nas suas comunicações com os eleitores, nos discursos, nos diretos nas redes sociais, na pulseira branca onde se lê “I’m a Jesus partner” (sou sócio de Deus) e na postura.

Quando regressou a Maputo na semana passada, após dois meses em fuga pelo estrangeiro, exibiu uma Bíblia (que usou para a sua tomada de posse não oficial no meio do povo), ajoelhou-se no aeroporto e beijou o chão, como fazia o Papa João Paulo II de cada vez que chegava a uma nova terra. No dia seguinte, apareceu uma foto sua desse regresso na capa do jornal Savana, um dos tradicionalmente mais independentes do regime de Maputo, o que se confirma na própria manchete: “Chegou o Messias”.

É assim que uma parte significativa do povo o vê e se refere a ele. Para muitos, Venâncio Mondlane representa o sonho do fim de 50 anos de Frelimo no poder em Moçambique, do fim da violência arbitrária do Estado, do fim da corrupção, do fim do empobrecimento — como se permitisse o início de um novo país.

Uma multidão foi recebê-lo ao aeroporto e muitos milhares de pessoas obedecem aos apelos às greves, às manifestações e aos bloqueios de estradas nos bairros dos arredores e não esconde a devoção. Nas ruas de Maputo é mais difícil encontrar apoiantes do regime do que do candidato que, segundo os resultados oficiais, saiu derrotado. O funcionário de um dos restaurantes mais movimentados da capital, com centenas de clientes todos os dias, gabou-se mesmo de que apenas conhecia uma pessoa que tivesse votado no candidato da Frelimo.

Entre o regresso a Maputo e a tomada de posse oficial do novo presidente Daniel Chapo, agendada para esta quarta-feira de manhã, uma equipa do Observador acompanhou Venâncio Mondlane ao longo de dois dias na unidade hoteleira onde está escondido da forma mais discreta e reservada possível, embora o seu paradeiro exato já tenha sido divulgado anonimamente nas redes sociais.

Nestes dois dias, a sua ligação com o mundo fez-se através de um núcleo muito restrito de colaboradores de confiança e seguranças. A informação chega-lhe toda por telemóvel. Não vê televisão, nem jornais: ficou por isso espantado (e envaidecido) com a capa do jornal Savana. Pediu à equipa para lhe arranjar um exemplar. Mas frisou que não acha o nome “Messias” adequado para se referirem a ele. “É um exagero. Muito forte”, disse ao Observador, enquanto posava para uma fotografia a exibir a capa do jornal.