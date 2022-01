Zia Soares e o Teatro GRIOT: "Temos lutado bastante para conseguir os nossos lugares"

O Teatro GRIOT é constituído por artistas negros. Alguma vez sentiu ou sente que isso vos coloca mais dificuldades do que aquelas que existem noutras companhias?

As oportunidadades para quem é artista em Portugal já são muito difíceis, independentemente de ser branco, negro ou amarelo. São condições precárias, é um setor desprezado pelos governos, é um setor que luta com muitas dificuldades. Somando a isso o facto de as pessoas serem negras, há uma dificuldade acrescida, claro que sim. Se olharmos para a educação, todo o percurso académico de uma criança negra ainda é muito diferente do percurso de uma criança branca. Não tem só a ver com a condição social ou económica, tem a ver também com outra condição, que ainda existe, que é a da raça. Obviamente que estão todas interligadas, não se pode falar de uma sem falar da outra. Ainda vai sendo verdade que a partir de determinado momento na escola secundária há uma conversa de um ou outro professor que encaminha uma criança negra para os cursos ditos profissionais. Portanto, que horizontes é que pode ter uma criança negra em relação às artes?

Em 2022 continua a acontecer?

Pode acontecer à boca pequena, já disse isto muitas vezes, que me desculpem os professores. Eu própria já dei aulas em escolas secundárias a alunos de percurso curricular alternativo e sei que muitas vezes isto acontece. Agora há um pudor maior, naturalmente, porque estamos a viver outros tempos.

É mais dissimulado?

Sim, as pessoas agora já não se inibem de denunciar, mas continua a haver esta sedução.

Como é que se resolve isso?

Quem me dera saber, mas há coisas mais ou menos simples de entender. Se fizermos a recolha estatística, vamos deparar-nos com números concretos e seremos obrigados a criar políticas que alterem esses números. Enquanto não estiver concretizado em números, talvez seja tudo mais difícil porque estamos a falar de uma coisa abstrata. Sabemos que muitas mudanças em vários setores foram feitas a partir de contas, fazendo quotas, acho que isso é uma possibilidade para começarmos a alterar coisas. Por outro lado, do meu ponto de vista e do ponto de vista da companhia, o nosso contributo também é muito válido. O facto de existirem cada vez mais atores, atrizes, encenadores, cenógrafos, compositores negros contribui para que haja uma alteração naquilo que estava estabelecido como sendo normativo. Temos lutado bastante para conseguir os nossos lugares. Não é um lugar único, são vários lugares que vamos ocupando. Ao longo do tempo tem sido um percurso em crescendo. Mas, ainda assim, acho que muito poucas estruturas artísticas estão confortáveis no nosso panorama e nós não somos exceção. Depois há aquelas coisas ridículas como perguntarem-nos se fazemos teatro africano ou às vezes haver pequenas insinuações porque, como somos todos angolanos, certamente temos dinheiro de Angola para montar os nossos espetáculos.