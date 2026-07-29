Está a circular nas redes sociais uma publicação que alega que o músico português Carlão surgiu com uma t-shirt a ostentar um “símbolo terrorista”. Em causa está uma fotografia em que Carlos Nobre (o nome de nascimento do vocalista dos Da Weasel) surge com uma peça de roupa com o símbolo do movimento “Antifa”.

“Antifa” é uma abreviação de “antifascista” e refere-se a um movimento descentralizado de grupos e ativistas antifascistas. A Associated Press descreve a Antifa como “um termo abrangente para grupos militantes de extrema-esquerda” e sublinha que não se trata de uma entidade única ou formalmente organizada.

O movimento Antifa “traça a sua herança aos grupos da esquerda radical que resistiram às ditaduras de Benito Mussolini e Adolf Hitler na Europa durante a década de 1930”, de acordo com o The Guardian. O jornal explica que o logótipo com duas bandeiras inscritas num círculo tem origem na Antifaschistische Aktion, organização alinhada com o Partido Comunista Alemão que travou confrontos de rua com apoiantes de Adolf Hitler até ser dissolvida pelo regime nazi em 1933. Nas décadas de 1980 e 1990, a simbologia foi recuperada por novos grupos antifascistas europeus, num contexto marcado pelo ressurgimento de movimentos neonazis e da extrema-direita, tornando-se um dos emblemas mais reconhecidos do movimento antifascista.

Atualmente, não há qualquer classificação oficial, verificável e reconhecida que identifique a simbologia tradicional da Antifa como “símbolo terrorista”. Isto pese embora alguns líderes mundiais tenham feito insinuações nesse sentido.

Em novembro de 2025, o Departamento de Estado norte-americano anunciou a intenção de classificar como organizações terroristas grupos de extrema-esquerda precisamente no âmbito da ofensiva do Presidente Donald Trump contra o chamado movimento “Antifa”. Pouco depois, o primeiro-ministro húngaro seguiu-lhe os passos e, por cá, em março deste ano, o Grupo Parlamentar do Chega também pediu ao Governo que promovesse, junto da União Europeia e da Organização das Nações Unidas, a classificação do movimento Antifa como organização terrorista, alegando tratar-se de uma ameaça à segurança nacional e internacional.

No entanto, nenhuma das instituições internacionais acolheu os pedidos dos diferentes líderes. Até ao momento, nem a União Europeia nem a Organização das Nações Unidas consideram o movimento Antifa como uma organização terrorista.

Conclusão

A t-shirt exibida por Carlão não contém um símbolo oficialmente reconhecido como terrorista. A simbologia associada à imagem corresponde ao universo antifascista/Antifa, que não é reconhecido como um símbolo terrorista.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.