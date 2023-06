A fotografia tornou-se viral, foi partilhada milhares de vezes nas redes sociais e até chegou a ser objeto de notícias de jornal. Tudo porque a imagem parecia, de facto, mostrar algo incrível: Tom Cruise aparecia supostamente acompanhado dos seus duplos no último dos filmes da saga “Missão Impossível” — apesar de ser conhecido por fazer questão de fazer o máximo possível das suas próprias acrobacias nos filmes de ação que protagoniza — e as semelhanças eram tão evidentes que se tornava difícil distinguir uns dos outros.

Aliás: na publicação que aqui está em análise, há dezenas de comentários dedicados, precisamente, a apostas sobre qual será o verdadeiro Tom Cruise. Está à esquerda, ao centro ou à direita? As respostas e os argumentos multiplicam-se, mas a resposta verdadeira não é nenhuma destas: a fotografia não é real, e muito menos o são os supostos duplos do cantor.

Numa análise mais aproximada da imagem, é possível logo constatar que não só é estranho o nível de parecenças como até a tez, que quase parece de cera, dos três “atores”. Mas se parece estranho é porque não se trata, de facto, de pessoas reais; antes de uma imagem fabricada com recurso à inteligência artificial.

Numa busca pela imagem original, foi possível encontrar o seu autor, no grupo da Midjourney no Facebook, uma ferramenta de inteligência artificial que foi usada para criar os conteúdos que foram, depois, partilhados como sendo reais As imagens foram originalmente partilhadas nessee mesmo grupo, mas já não se encontram disponíveis para consulta).

Numa publicação recente nessa mesma rede social, Ong Hui Woo fez questão de assumir que, “por diversão”, produziu algumas “imagens de inteligência artificial” com a ferramenta. “Não esperava que se tornassem virais. Agora pelo menos um milhão de pessoas pelo mundo está a perguntar se as fotos são reais…”.

A ideia, justificou, surgiu depois de ter visto um vídeo no Youtube que mostra o ator norte-americano de pé em cima de uma avioneta, mesmo quando esta faz uma pirueta no ar e parece descer a pique sobre uma floresta, num vídeo em que promovia a sequela do clássico “Top Gun”.

Ora, depois de ver o vídeo, o autor da imagem pôs-se a pensar sobre a “equipa de duplos” que fez os testes antes de o próprio ator subir à avioneta — e acabou por adormecer, começando a sonhar com os tais supostos duplos a cumprimentarem-se numa festa.

“Pela primeira vez, com ajuda da inteligência artificial da Midjourney, consegui ilustrar os meus sonhos com todas as cores”, refere, frisando que se fosse um artista a pintar a imagem, ou mesmo recorrendo ao Photoshop, nunca demoraria menos de cinco minutos, como demorou, a compô-la.

Como publicou as imagens num grupo que tinha contexto, uma vez que se tratava do grupo oficial da ferramenta Midjourney, assumiu que “todos no grupo privado saberiam [que não se tratava de uma fotografia], já que é ali que todas as imagens e ilustrações de inteligência artificial são partilhadas”.

“Mas não esperei que alguém fora do grupo a encontrasse e partilhasse nas suas redes sociais, nem que houvesse tanto interesse nestes duplos bem parecidos”, explica.

De repente, prossegue Ong Hui Woo, começou a receber mensagens de todas as partes do mundo com perguntas sobre a imagem e até aprendeu o que é um “fact checker”. “Portanto é essa a história das imagens de inteligência artificial dos duplos de Tom Cruise. Não estou a ser pago por ninguém para promover os filmes dele (claro que gostaria de ser)”, graceja, para rematar.

Conclusão

A imagem em causa não mostra duplos de Tom Cruise a acompanhar o ator numa festa. Trata-se de uma imagem construída com recurso a inteligência artificial, como o próprio autor assumiu, e não de uma fotografia real.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.