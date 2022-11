Circula nas redes sociais um vídeo do (ainda) vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, em que o político sugere que as Forças Armadas do Brasil imponham uma “solução” militar ao que considera ser um “problema político” no país. O vídeo está a ser amplamente partilhado, numa altura em que o Brasil vai mudar de governante, depois da segunda volta das eleições presidenciais, a 30 de outubro, que deram a vitória a Lula da Silva.

No vídeo, com cerca de 3 minutos, é possível ver desde logo a frase “As Forças Armadas sempre estiveram com o povo”. As imagens estão a ser associadas ao atual momento político no Brasil, após a vitória de Lula da Silva.

Contudo, o vídeo não é atual. As declarações dizem respeito ao ano de 2017, em que Hamilton Mourão se referia às suspeitas de corrupção no então governo de Michel Temer. Nessa altura, Mourão ainda não estava na reserva nem tinha assumido a vice-presidência do país. Questionado sobre as denúncias que recaíam sobre Michel Temer e sobre a alegada cumplicidade de deputados do Congresso com esquemas de corrupção, o general sugeria uma solução.

“Os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora em que teremos de impor uma solução. E essa imposição não será fácil, dará problemas (…)”, começa por dizer Hamilton Mourão. “Se tiver de haver, haverá. Mas hoje consideramos que as aproximações sucessivas terão de ser feitas.”

De acordo com a imprensa brasileira, mais tarde, o general quis retratar-se dessas declarações ao afirmar que a “intervenção” a que se referia não seria uma “tomada de poder”, mas, sim, alguma ação que colocasse “ordem na casa”. Nas notícias de então, a 17 de setembro, era escrito que Mourão tinha falado na hipótese de uma intervenção militar, caso a crise no Brasil não fosse resolvida pelas próprias instituições.

Recorde-se que, no Brasil, uma intervenção militar nos Poderes da República brasileira é ilegal.

Conclusão

O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais tem sido difundido de forma descontextualizada. Não diz respeito ao atual momento político no Brasil, como muitos utilizadores alegam, nem diz respeito a declarações recentes — são, na verdade, de 2017.

Hamilton Mourão, atual vice-presidente brasileiro, mas então general em funções no Exército do país, sugeria uma “solução” para um “problema político” que o Brasil enfrentava. Quanto à atualidade, o governante reconheceu recentemente a vitória do presidente eleito Lula da Silva, ao afirmar que “não adianta chorar” e recusando a possibilidade admitida por muitos apoiantes de Bolsonaro de fraude no processo eleitoral.

Hamilton Mourão terminará o seu mandato de vice-presidente em janeiro, à semelhança de Jair Bolsonaro, altura em que Lula da Silva toma posse como novo líder do Brasil.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

