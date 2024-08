“O Governo de Chipre está a investigar acusações de que Zelensky comprou recentemente um Hotel Casino de 5 estrelas“. A alegação é feita nas redes sociais, numa publicação que soma milhares de gostos e comentários.

O caso criou recentemente um burburinho na imprensa cipriota. Basta, aliás, uma breve busca na internet sobre o tema para encontrar uma notícia do portal in-cyprus.com, com o título “Não há evidências de qualquer ligação de Zelensky ao casino, diz presidente”. A notícia é ilustrada com um print screen de um artigo, datado de 1 de junho, da OdaTV (uma televisão turca) que terá estado na origem das suspeitas e onde se pode ler (em turco) que Volodymyr Zelensky “comprou o maior casino da Europa” — casino esse que estaria localizado em Kyrenia, uma cidade na costa de Chipre.

Além do print screen é ainda publicado o link para a notícia original da OdaTV, que entretanto já foi apagada apagada. Apesar de não ser possível atualmente a consulta, o portal in-cyprus.com descreve que o artigo turco dava conta de que uma empresa de Zelensky teria comprado o Hotel Vuni Palace e o casino de Kyrenia por 150 milhões de libras (quase 175 milhões de euros).

A acusação era séria e, por isso, mereceu até uma reação do presidente cipriota. Questionado sobre as alegações levantadas pela imprensa turca, Nikos Christodoulides respondeu que o tema estava a ser investigado pelas autoridades da República de Chipre, mas que a investigação não tinha encontrado suspeitas.

A alegação também foi desmentida pela embaixada ucraniana em Chipre, que publicou um comunicado a descrever os rumores da compra de um hotel por Zelensky como “propaganda russa“.

A empresa que gere o Hotel Vuni Palace e o Casino de Kyrenia também respondeu a estas alegações, dizendo ter sido criada uma versão “ilegal e não-autorizada” do site do hotel, para partilhar inicialmente o rumor de que o presidente da Ucrânia teria comprado o resort. E, por isso, ameaçou levar os autores dos conteúdos de desinformação a tribunal.

Ora, o site falsificado deixou de estar disponível na internet e de acordo com a plataforma de Fact Check Snopes, o conteúdo do site não estava em cipriota ou em inglês, mas sim em turco. Enquanto isso, o site oficial do hotel e do casino continua a funcionar.

Esta não é a primeira vez que o presidente ucraniano é alvo de boatos, partilhados nas redes sociais, sobre supostas propriedades de luxo fora da Ucrânia. O Observador já escreveu, por exemplo, um fact check sobre publicações que alegavam que Volodymyr Zelensky teria adquirido uma casa na Flórida, por cerca de 20 milhões de euros.

Conclusão

O Presidente cipriota, a embaixada da Ucrânia em Chipre e o hotel casino desmentem a alegação de que propriedades de luxo em Chipre foram adquiridas pelo Presidente ucraniano. A embaixada ucraniana em Chipre fala mesmo em “propaganda russa” e o hotel e o casino de Kyrenia prometem agir legalmente contra os autores dos conteúdos de desinformação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.