Uma fotografia que circula online desde, pelo menos, o mês de fevereiro, alega mostrar o realizador Quentin Tarantino dentro de um abrigo em Telavive, Israel, durante um momento de tensão ou ataque.

A imagem mostra um grupo de pessoas sentadas num espaço fechado, com paredes de betão, iluminação fluorescente e tubagens expostas — características compatíveis com um abrigo. No centro, está um homem com aparência semelhante ao realizador de Pulp Fiction (1994) ou Kill Bill (2003).

“Casado com uma israelita e a viver em Israel, o realizador Quentin Tarantino também se refugiou num abrigo em Telavive hoje”, pode ler-se numa publicação no Facebook em que um utilizador partilha a dita fotografia, somando centenas de gostos, comentários e partilhas.

Não há evidências de que a fotografia seja real. Pelo contrário, vários indícios apontam para desinformação. A imagem tem sido partilhada sobretudo em redes sociais como o X ou o Facebook, sem fonte verificável. Não há registo desta fotografia em agências noticiosas, bancos de imagem ou órgãos de comunicação social.

Há ainda vários sinais de alerta numa observação mais atenta da imagem. Primeiro, as expressões faciais parecem exageradamente dramáticas e pouco naturais entre si. Depois, a interação entre as pessoas não é totalmente coerente, pois cada uma parece estar a reagir a estímulos diferentes. Além disso, as mãos e os dedos apresentam pequenas irregularidades típicas de imagens geradas por Inteligência Artificial. Por último, a iluminação é uniforme demais para um espaço real com múltiplas fontes e superfícies refletoras.

Além de tudo isto, não há qualquer contexto verificável na imagem. O suposto abrigo não apresenta sinalética identificável, tudo o que vemos é genérico, sem detalhes únicos que permitam geolocalização.

O facto de Quentin Tarantino ter, de facto, uma ligação a Israel (vive parte do tempo no país com a família, pois a mulher é israelita), não prova a veracidade da imagem. Aliás, este detalhe da vida pessoal do realizador tem sido frequentemente usado para tornar conteúdos falsos mais credíveis, muitos deles relacionados com a guerra no Médio Oriente. Por exemplo, no início de março, fontes próximas do cineasta tiveram de desmentir uma série de rumores sobre a sua suposta morte num ataque do Irão a Israel. “Para além dos rumores, circularam nas redes sociais fotos geradas por IA do realizador de Pulp Fiction sentado num abrigo antiaéreo israelita”, pode ler-se num artigo do site norte-americano Daily Beast, referindo-se às imagens aqui tratadas.

Conclusão

A fotografia que alegadamente mostra Quentin Tarantino num abrigo em Telavive é falsa. Trata-se muito provavelmente de conteúdo manipulado ou gerado por inteligência artificial. Não há nada que prove a veracidade da fotografia e fontes próximas do realizador já tiveram que desmentir os conteúdos falsos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.