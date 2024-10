Um vídeo divulgado na rede social Instagram dá a entender que a missão espacial que levou o Homem à lua pela primeira vez, na verdade, nunca aconteceu. Estávamos em 1969 quando este grande passo para o Homem foi dado. As imagens foram divulgadas na televisão, mas, desde então, várias teorias negacionistas foram surgindo.

Na base da suspeita desta página de Instagram está um vídeo alegadamente da NASA numa das suas missões lunares feita anos mais tarde, em que um Rover (um pequeno veículo elétrico usado para explorar a Lua) se desloca com alguma velocidade na superfície lunar, fazendo levantar uma nuvem de pó. E lê-se, na publicação, a frase: “A poeira lunar reage como na Terra?”

Na publicação compara-se depois este vídeo com outras filmagens, feitas em Terra, em que diferentes pessoas levam a cabo determinadas ações, projetando poeira. Exemplo disso é o vídeo de uma dançarina, que levanta pó com o pé, e o vídeo de um momento em que há uma tacada de golfe.

Mas vamos por partes: afinal, o vídeo do Rover lunar é ou não real? A resposta é sim e remonta, “possivelmente”, ao ano de 1972, diz a Agência Espacial Portuguesa ao Observador.

“O Lunar Roving Vehicle (LRV) foi enviado à Lua e usado nas missões Apollo 15, 16 e 17 da NASA nos anos 70. O veículo tinha uma velocidade máxima de cerca de 10km/h e permitiu percorrer uma distância de 25-35km em cada missão. O vídeo, possivelmente, corresponde à Missão Apollo 16, em particular ao dia 21 de Abril de 1972”, explica a Agência Espacial Portugal.

Esta filmagem foi, inclusivamente, divulgada no canal de Youtube “NASA Glenn Research Center”. E parte dela foi usada em 2019 por estagiários da NASA, que fizeram um videoclipe com base numa música da artista Ariana Grande e divulgaram-no depois na rede social X.

