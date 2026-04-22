“A situação clínica do ex-Presidente acaba de se agravar e informações de bastidores sugerem uma tentativa de eliminação física por agentes patogénicos colocados na sua cela”, lê-se na legenda de uma publicação no Facebook, datada de 14 de março, que mostra imagens de Jair Bolsonaro hospitalizado com o símbolo da Globo ao lado. Em letras garrafais a palavra “envenenado”.

Acrescenta-se no post que o médico pessoal do antigo Presidente brasileiro “confirmou que a infeção é a mais grave já registada, colocando Bolsonaro em risco real de septicemia”. Em outra publicação, essa de 15 de março, especifica-se qual o agente usado para atingir Bolsonaro: o chumbo, que teria sido encontrado na sua cela.

Até ao dia de hoje, não existem provas — notícias ou informações de fontes credíveis — de que alguém tentou envenenar Jair Bolsonaro enquanto este estava preso. Pelo que as publicações no Facebook a dar conta disso mesmo transmitem informação falsa.

No dia 13 de março, tal como noticiado pelo Observador, Bolsonaro foi internado nos cuidados intensivos devido a uma broncopneumonia bacteriana. Nesse dia, uma ambulância levou o ex-Presidente para o hospital, após este ter tido febre alta e uma queda da saturação de oxigénio no complexo prisional da Papuda (“Papudinha”) em que cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro ficou duas semanas hospitalizado devido à infeção respiratória e não por envenenamento ou chumbo no sangue como se tem propagado nas redes sociais nas últimas semanas, com publicações a alcançar milhares de gostos e partilhas.

Em nenhum dos boletins médicos divulgados pelo Hospital DF Star, em que estava internado, se deu conta de um diagnóstico de envenenamento. Também não há informação pública de que algum médico que acompanhou o político brasileiro tenha identificado chumbo no sangue do paciente.

No final de março, o Supremo brasileiro autorizou a prisão domiciliária por 90 dias a Bolsonaro, devido à sua condição médica. “Após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade”, informava também.

Conclusão

Não existem evidências de que Jair Bolsonaro tenha sido internado em meados de março por ter sido envenenado dentro da prisão em que cumpre pena. O diagnóstico público é de uma broncopneumonia bacteriana, e em momento algum a sua condição foi associada a outra causa que não as comorbilidades do político brasileiro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.