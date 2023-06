Nas redes sociais, existem várias publicações que dão conta de que a primeira-dama brasileira, Janja da Silva, foi acompanhante de luxo no passado. Além disso, alega-se que a mulher de Lula da Silva integrou o elenco de filmes pornográficos, assim como tirou fotografias nua.

Numa dessas publicações que tem como fonte “sites brasileiros” que nunca são especificados, lê-se que a primeira-dama brasileira foi “acompanhante de luxo”, “prostituta”, havendo “muitas fotografias e filmes publicados”. Há ainda referência à condecoração atribuída por Marcelo Rebelo de Sousa a Janja da Silva, classificando como uma “vergonha” o facto de o Presidente da República ter atribuído a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique à primeira-dama brasileira.

O post sugere ainda que Marcelo ter-se-á cruzado numa “noite” de “bataclã” com Janja da Silva, numa férias que teriam sido pagas pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado, “amigo” do Presidente da República.

Estes rumores circulam em várias publicações, tendo por base alegadas fotografias de Janja da Silva. Contudo, muitas delas não são da primeira-dama brasileira, mas sim, como relata o portal uol, da prostituta Lucimara Costa, de 33 anos, que possui semelhanças físicas com a mulher de Lula da Silva. Numa entrevista àquele portal, a mulher, que também é apoiante de Lula da Silva, confessa que a confundem várias vezes com Janja.

Hey hey!! Estive sim, presente na posse do Lula, nós profissionais do sexo não aguentamos mais ficar a mercê de uma sociedade hipócrita como essa, e para mim é uma HONRA me assemelharem minha imagem com a da @janjalula. #FazOL#LulaPresidente https://t.co/5LLQoRE4GV — Lucimara Costa (@Lucimara2312) January 4, 2023

Lucimara Costa contou ao portal uol que se sentiu humilhada pelas fotografias que foram tornadas públicas e disse que já tentou que as redes sociais as retirassem, assim como todas as associações que são feitas à primeira-dama. “Só me xingaram o tempo todo. Me xingaram de tudo quanto é nome”, lamenta.

Nas publicações nas redes sociais, também não há qualquer fundamentação que sustente as suposições de Janja da Silva foi prostituta ou esteve envolvida em filmes para adultos. Licenciada em sociologia, a primeira-dama brasileira começou a carreira a trabalhar em centrais termoelétricas, tendo-se tornado depois assessora de comunicação.

Não há qualquer prova que ligue Janja da Silva a uma carreira na produção de filmes eróticas, nem à prostituição. As associações feitas à primeira-dama em fotografias que alegadamente sustentam a sua alegada antiga profissão são falsas, tratando-se de Lucimara Costa.

ERRADO

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.