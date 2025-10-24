20 milhões de dólares. Este seria o valor, correspondente a 17,2 milhões de euros, que a apresentadora de televisão e viúva de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, teria doado ao Fundo em homenagem à memória de Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado a 10 de setembro numa universidade do Utah.

Esta informação está a ser difundida nas redes sociais, que alegam que esta doação milionária da apresentadora teria como objetivo fortalecer o “Futuro da América”, oferecendo bolsas de estudos, programas nacionais de liderança e iniciativas baseadas na fé.

De acordo com as publicações nas redes sociais, Sharon Osbourne teria feito uma declaração à imprensa na cidade de Los Angeles, explicando que esta decisão teria sido “profundamente pessoal”. A apresentadora de televisão teria afirmado que esta doação também se devia ao ex-marido, o fundador da banda Black Sabbath.

“Ozzy sempre acreditou em segundas chances — em pessoas que se erguem da escuridão para encontrar um propósito. Esta é a minha forma de honrar esse espírito e manter vivo o sonho de Charlie e o desejo de Ozzy”, teria explicado Sharon Osbourne na tal conferência de imprensa em Los Angeles.

As publicações referem também que este anúncio teria gerado uma “grande repercussão nacional” nos Estados Unidos, sendo alegadamente um “dos maiores compromissos de celebridades com a fé e a educação este ano”. “Sharon Osbourne transformou a dor em generosidade — provando mais uma vez que, mesmo na perda, o poder da fé, da liberdade e do legado pode unir uma nação”, lê-se ainda nas publicações.

Politicamente, não são conhecidas as opiniões políticas de Sharon Osbourne, que é uma cidadã britânica e norte-americana. A apresentadora de televisão já deixou críticas ao Presidente norte-americano, Donald Trump, mas prefere não envolver-se diretamente em assuntos do âmbito político. Em 2019, o casal Osbourne não permitiu que o chefe de Estado usasse uma canção dos Black Sabbath em ações de campanha.

Sobre a doação de Sharon Osbourne ao fundo de Charlie Kirk, não existe qualquer sustentação das informações que são apresentadas nas publicações das redes sociais. Nunca houve qualquer declaração pública da apresentadora de televisão em relação a este assunto — nem nas suas redes sociais, nem em qualquer fonte oficial credível.

Mais: contrariamente ao que sugerem as publicações nas redes sociais, nunca houve qualquer declaração à imprensa feita por Sharon Osbourne em Los Angeles sobre a doação ao fundo de Charlie Kirk. Não há qualquer confirmação disso em nenhuma fonte credível ou oficial.

Conclusão

Não existe qualquer sustentação para o rumor de que Sharon Osbourne tenha doado 20 milhões de dólares à fundação em memória de Charlie Kirk. Não há qualquer fonte oficial ou credível que comprove que a apresentadora de televisão tenha feito uma declaração aos jornalistas em Los Angeles sobre esse assunto. A viúva de Ozzy Osbourne prefere manter-se relativamente apolítica, ainda que já tenha criticado no passado Donald Trump.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.