Dias depois de anunciado o atual acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas para a Faixa de Gaza, surgiu a partilha repetida de um vídeo nas redes sociais com pessoas nas ruas a seguirem uma coluna de veículos com o que parecem ser membros do Hamas.

A publicação diz que o momento foi captado em Gaza e que as pessoas que surgem no vídeo estão a “glorificar os terroristas do Hamas” após o cessar-fogo, “em vez de lutar por um futuro de paz”. Nas imagens vêem-se carros a seguirem numa coluna, transportando elementos armados, com bandeiras e lenços que parecem ser do Hamas. À volta, sobretudo crianças correm ao lado dos carros.

Numa busca no Google pelas imagens exibidas neste vídeo é possível chegar ao mesmo vídeo, mas publicado em janeiro deste ano, no Facebook do canal Al Jazeera – Egito, com a seguinte descrição: “Moradores saúdam membros da resistência palestiniana durante a operação de entrega de prisioneiros na Cidade de Gaza.”

Nessa altura, tinha acabado de ser celebrado um acordo de cessar-fogo entre as duas partes que acabou por cair antes ainda de começar a ser aplicada a segunda fase (das três previstas). O acordo previa a entrega gradual de reféns a Israel e a retirada de todas as tropas israelitas do enclave e também a gestão política de Gaza retirada ao Hamas e a sua reconstrução.

Logo em janeiro, ainda chegaram a ser libertados reféns, mas o impasse nas negociações, que continuaram depois do acordo anunciado, acabou por deitar o plano por terra e recomeçaram os ataques a Gaza. O vídeo que é partilhado nesta publicação foi registado precisamente na altura em que o acordo ainda estava em vigor e num momento de libertação de reféns, segundo a descrição do vídeo da Al Jazeera.

Não se trata, como consta na publicação aqui analisada, da “glorificação” do Hamas por parte da população de Gaza após o atual acordo de cessar fogo.

Conclusão

O vídeo partilhado nas redes sociais dias depois do acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas que está atualmente em vigor não mostra a “glorificação” do grupo terrorista nesta altura, nem membros do mesmo grupo a desfilarem após este acordo. As imagens são do início deste ano, de janeiro, altura em que estava em vigor uma outra tentativa de acordo que acabou por cair. O vídeo é real, mas mostra, segundo a estação televisiva Aljazeera-Egito, população em Gaza a saudar “membros da resistência palestiniana durante a operação de entrega de prisioneiros”, mas em janeiro, não em outubro deste ano.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.