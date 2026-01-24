Venha fazer a Votorologia do Observador: simule o resultado da 2.ª volta das Presidenciais

Como funciona?

Esta ferramenta interativa permite-lhe simular o comportamento dos eleitores que votaram em cada um dos candidatos que não passou da primeira volta das Presidenciais de três maneiras: 1) os que não vão votar; 2) os que vão votar em António José Seguro; 3) os que vão votar em André Ventura.

Adicionalmente, pode simular com as mesmas três opções o comportamento dos eleitores que na primeira volta se abstiveram, votaram em branco ou nulo (a quem chamamos genericamente de "Abstencionistas").

Para efeitos deste interativo, presumiu-se que quem votou em Seguro e em Ventura repetirá o mesmo comportamento na segunda volta.

Se precisar de inspiração, pode consultar as simulações (ou melhor, as votorologias) feitas por vários colunistas do Observador. No final, pode partilhar a sua própria votorologia. No dia das eleições, a 8 de fevereiro, vai saber se acertou.

Os votos atribuídos a cada candidato partem do número oficial apurado até às 12h00 de 23 de Janeiro e pode ainda ser alvo de pequenas mudanças.

Envie as suas sugestões para votorologia@observador.pt.

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