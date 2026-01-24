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Venha fazer a Votorologia do Observador: simule o resultado da 2.ª volta das Presidenciais

Como se vão comportar os eleitores que votaram nos candidatos que não passaram à segunda volta? Vão abster-se ou dividir o apoio entre António José Seguro e André Ventura? Faça as suas previsões.

Ilustração com recurso a IA

Para quem vão os votos de quem não passou à segunda volta?

Depois da Coligadora 2022, trazemos-lhe a Votorologia. Venha fazer a sua.

O Votorologia permite-lhe simular para quem (Seguro ou Ventura) vão os votos dos candidatos que não passaram para a 2ª volta.

As percentagens de Seguro e Ventura tendo em conta os votos que tiveram na 1ª volta
Dos que votaram Cotrim na 1ª volta, quantos vão abster-se (ou votar branco ou nulo) na 2ª volta?
Dos que votaram Cotrim na 1ª volta, em quem votarão na 2ª volta?
Veja a Votorologia de...
Confiante? Partilhe a sua Votorologia com a sua família
Seguro
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Ventura
Ventura
50%
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Como funciona?

Esta ferramenta interativa permite-lhe simular o comportamento dos eleitores que votaram em cada um dos candidatos que não passou da primeira volta das Presidenciais de três maneiras: 1) os que não vão votar; 2) os que vão votar em António José Seguro; 3) os que vão votar em André Ventura.

Adicionalmente, pode simular com as mesmas três opções o comportamento dos eleitores que na primeira volta se abstiveram, votaram em branco ou nulo (a quem chamamos genericamente de "Abstencionistas").

Para efeitos deste interativo, presumiu-se que quem votou em Seguro e em Ventura repetirá o mesmo comportamento na segunda volta.

Se precisar de inspiração, pode consultar as simulações (ou melhor, as votorologias) feitas por vários colunistas do Observador. No final, pode partilhar a sua própria votorologia. No dia das eleições, a 8 de fevereiro, vai saber se acertou.

Os votos atribuídos a cada candidato partem do número oficial apurado até às 12h00 de 23 de Janeiro e pode ainda ser alvo de pequenas mudanças.

Envie as suas sugestões para votorologia@observador.pt.

©2026
Observador
No Interativo de Resultados das Presidenciais 2026 tem todos os dados oficiais detalhados.
Proponha uma correção, sugira uma pista: leo@observador.pt

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