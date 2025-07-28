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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira estar “muito desapontado” com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre o facto de não se chegar a um acordo para terminar a guerra na Ucrânia.

Trump: I'm disappointed in President Putin. I'm going to reduce that 50 days I gave him to a lesser number because I think I already know the answer what's going to happen pic.twitter.com/MaaFly66kg — Acyn (@Acyn) July 28, 2025

Por isso, Donald Trump avisou o líder do Kremlin de que “vai reduzir o prazo de 50 dias” para impor sanções à Rússia, que prometem ter um efeito bastante negativo na economia russa.

Em declarações na Escócia, ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Donald Trump disse esperar que, por esta altura, houvesse um acordo. “Eu falei várias vezes com Putin, dei-me bem com ele, falei com ele.” No entanto, apesar de ter falado “quatro ou cinco vezes” ao telefone com Vladimir Putin, o Presidente norte-americano não vê resultados práticos.

“Putin continua a lançar mísseis para algumas cidades ucranianas, como Kiev, e mata muitas pessoas. Há pouco tempo, atacou um hospital, havia corpos por toda a parte”, descreveu Trump.

“Vamos ver o que vamos fazer. Estou muito desapontado. Vou reduzir o prazo para menos dias”, ameaçou o Presidente norte-americano, que não está confiante de que vai conseguir acabar com a guerra na Ucrânia. “Já sei a resposta dele [Putin].”

Mais tarde, quando questionado sobre qual o novo prazo para Putin alcançar um acordo, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que serão “10 a 12 dias” a contar a partir desta segunda-feira.

“Um cessar-fogo [em Gaza] é possível”

Ainda durante as declarações aos jornalistas, o Presidente dos Estados Unidos manifestou esperança para um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Questionado sobre se concorda com a afirmação do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de que “não há fome em Gaza”, o Presidente norte-americano disse: “Não sei. Quer dizer, com base na televisão, diria não particularmente, porque estas crianças parecem estar com muita fome”.

“Mas estamos a doar muito dinheiro e muita comida. E outras nações estão a mobilizar-se”, como é o caso do Reino Unido, acrescentou Trump, que está reunido com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no clube de golfe na vila de Turnberry, na Escócia.

⚡️Reporter: Do you think Israel has done all it can to avoid civilian casualties in Gaza? Trump: Well I think nobody's done anything great over there. The whole place is a mess. pic.twitter.com/GLhfVfsvLS — Conflict Spot (@conflictspot) July 28, 2025

Starmer interrompeu as declarações de Trump para dizer que há uma “crise humanitária” em Gaza que é uma “catástrofe absoluta”. “Ninguém quer ver isto e acho que as pessoas no Reino Unido estão revoltadas ao ver o que estão a ver nos seus ecrãs”, sublinhou, acrescentando: ”Temos de chegar a este cessar-fogo, e obrigado, Presidente [Trump], por liderar isto”.

A Faixa de Gaza “está uma confusão. Acho que ninguém fez nada de bom por lá”, afirmou o líder da Casa Branca, quando foi questionado sobre se Israel fez o suficiente para evitar as mortes de civis em Gaza.

Sobre os reféns israelitas mantidos pelo Hamas, Trump garantiu que sempre disse que “quando chegarem os últimos 20, eles [Hamas] não os vão libertar porque são como um escudo para eles”. Portanto, “algo terá de ser feito”, sublinhou.

Trump disse, ainda, que o Hamas “mudou totalmente” e não quer libertar os cerca de 20 reféns ainda vivos nem os corpos dos mortos, o que, segundo ele, é “muito injusto”.

“Um cessar-fogo é possível. Temos de acabar com isso”, concluiu.

[Horas depois do crime, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi, o dirigente palestiniano morto no átrio de um hotel de Albufeira. Mas, também vai descobrir que ele não é quem diz ser. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o segundo episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E ouça o primeiro aqui]