Embaixador dos EUA na NATO promete que país vai mesmo "executar" sanções às petrolíferas russas

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, acusou hoje a NATO de pretender controlar a Eurásia e assegurou que Moscovo impedirá as tentativas de separar os países do Cáucaso e da Ásia Central da Rússia.

“Queremos que todo o nosso vasto e belo continente se transforme num feudo da NATO? Não podemos concordar com isso”, afirmou Lavrov ao discursar na III Conferência Internacional de Minsk sobre Segurança Eurasiática.

“É claro que usaremos todos os meios disponíveis, diplomáticos, políticos e económicos, para suprimir tais tendências”, afirmou, segundo as agências de notícias russas.

Lavrov disse que a expansão da NATO “não abrandou num por um único momento, apesar das promessas que fizeram aos líderes soviéticos de que a aliança não se moveria para Leste” e que contraria os compromissos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

“Ninguém pode melhorar a própria segurança à custa da segurança de outros nem aspirar ao domínio regional ou global”, defendeu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo considerou que as ações do Ocidente estão a impedir o diálogo normal sobre a segurança na Eurásia e que a questão principal já não é o que “está a acontecer na Ucrânia”.

Trata-se antes “do que o Ocidente, principalmente os europeus, as chamadas elites da NATO e da UE, estão a fazer em resposta ao fracasso óbvio da estratégia de infligir uma derrota estratégica à Rússia”, afirmou.

Lavrov disse que tanto a NATO como a UE se recusam a assumir que o Ocidente já não é o pilar do mundo e que os governos ocidentais “já se estão a preparar para uma nova grande guerra europeia”.

“Não é segredo nenhum”, afirmou, referindo que França e Reino Unido concordaram em junho em coordenar as forças nucleares, enquanto Londres assinou recentemente um acordo de cooperação militar com a Alemanha.

“Dissemos repetidamente que não tivemos nem temos intenções de atacar nenhum país dos atuais membros da NATO e da União Europeia”, disse o ministro russo.