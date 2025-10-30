Chefe das IDF alerta que exército está pronto para regressar ao combate "sempre que for necessário"

Milhares de judeus ultraortodoxos voltaram a bloquear hoje os acessos a Jerusalém, em protesto contra o serviço militar obrigatório em Israel, do qual os estudantes religiosos estavam anteriormente isentos.

A marcha, denominada “Protesto de Um Milhão de Pessoas”, bloqueou várias vias de entrada da cidade, onde os manifestantes se juntaram e transportaram faixas com slogans como “A Rússia está aqui” e “Estaline está aqui”.

Em 1948, depois da guerra da independência, foi dada aos ultraortodoxos a oportunidade de ficarem isentos do serviço militar, num acordo que inicialmente abrangia apenas algumas centenas de estudantes, mas que se foi alargando em grande escala numa comunidade estimada em cerca de 15% da população e que deverá aumentar substancialmente nos próximos anos, devido à sua elevada taxa de natalidade.

No entanto, em junho de 2023, apenas alguns meses antes do começo da guerra na Faixa de Gaza, as cláusulas de isenção expiraram e, um ano mais tarde, o Supremo o Tribunal redigiu um parecer que tornava o recrutamento da comunidade Haredi obrigatório.