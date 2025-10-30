Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Um jovem de 25 anos e um idoso de 85 anos. Conhecida a identidade dos dois corpos entregues pelo Hamas a Israel
- Reino Unido doa 4,5 milhões de euros a Gaza para remover bombas não detonadas
- Aviões israelitas bombardeiam localidades a leste de Khan Younis, em Gaza
- ONU entregou 24 mil toneladas a Gaza desde cessar-fogo
- Três feridos em ataque israelita no sul do Líbano
- FINUL denuncia “violação flagrante” da soberania do Líbano após ataques israelitas
- Milhares de ultraortodoxos voltam a bloquear entradas de Jerusalém
- Chefe das IDF alerta que exército está pronto para regressar ao combate "sempre que for necessário"
- Israel irá desarmar Hamas e desmilitarizar Gaza caso as tropas estrangeiras não o façam, garante Netanyahu
- Corpos dos dois reféns já foram entregues à Cruz Vermelha
- Famílias de reféns exigem reunião urgente com Netanyahu para questionar o motivo pelo qual nem todos os corpos dos reféns foram devolvidos
- Cruz Vermelha já está a caminho do ponto de encontro onde Hamas vai entregar os corpos dos dois reféns
- Hamas confirma que vai entregar à Cruz Vermelha os corpos de dois reféns às 14h00 (hora de Lisboa)
- Israel deverá receber corpos de mais dois reféns nas próximas horas, avança imprensa israelita
- Apesar dos contínuos ataques israelitas, UNRWA mantém escolas abertas na Cisjordânia
- IDF detêm palestiniano após ataque de colonos na Cisjordânia
- Hezbollah saúda ordem do Presidente libanês para enfrentar incursões israelitas
- Presidente do Líbano ordena ao exército que enfrente qualquer ataque israelita no sul do país
- Netanyahu anuncia estar a trabalhar com os EUA num "plano que garanta que Gaza não será mais uma ameaça para Israel"
- IDF dizem que ataque no Líbano tinha como alvo infraestrutura do Hezbollah
- Soldados israelitas invadem prédio da câmara de cidade do Líbano e matam funcionário
- Israel faz novos ataques ao sul de Gaza durante a madrugada
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão prontas para retomar as operações em Gaza, avisou o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir. Caso necessário, poderá ser utilizada uma “força muito maior” do que a vista desde o início do conflito com o Hamas. Israel também continua a atacar alvos de infraestrutura terrorista e afirma que não terá tolerância para ameaças à segurança dos seus cidadãos.
- O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, garantiu que Israel está determinado em desmilitarizar Gaza e que o Hamas será desarmado de uma forma ou de outra. Este objetivo pode ser atingido por forças estrangeiras ou, caso contrário, pelas próprias tropas israelitas. Netanyahu sublinhou ainda que Israel agirá sempre que for necessário para eliminar ameaças imediatas.
- O Reino Unido anunciou a doação de 4,5 milhões de euros para a remoção de bombas não detonadas na Faixa de Gaza. Este financiamento é crucial para desbloquear áreas afetadas e permitir a entrada de ajuda humanitária que é vista como essencial para o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.
- A posterior doação de corpos de reféns israelitas mortos pelo Hamas à Cruz Vermelha continua a gerar tensão entre Israel e o movimento palestiniano. Amiram Cooper e Sahar Baruch, cujos corpos foram devolvidos, perderam a vida em situações de cativeiro e missões de resgate falhadas, exacerbando as críticas à forma como as negociações para a troca e retorno de reféns têm sido conduzidas.
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Bom dia. Terminamos aqui a cobertura do conflito no Médio Oriente.
Pode acompanhar todos os desenvolvimentos desta sexta-feira no liveblog que agora abrimos. Obrigada por estar connosco.
EUA propôs ao Hamas uma saída segura das áreas de Gaza que Israel controla. Após ataque, Líbano envia tropas para fronteira com Israel
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Um jovem de 25 anos e um idoso de 85 anos. Conhecida a identidade dos dois corpos entregues pelo Hamas a Israel
Os corpos entregues pelo Hamas a Israel esta quinta-feira pertencem a Amiram Cooper, de 85 anos, e Sahar Baruch, de 25 anos.
De acordo com o Times of Israel, Amiram Cooper foi sequestrado de sua casa no Kibutz Nir Oz, no 7 de outubro de 2023, e morreu em cativeiro, em junho de 2024, segundo as Forças de Defesa de Israel.
Já Sahar Baruch foi sequestrado no Kibutz Be’eri e morreu durante uma missão fracassada de resgate de reféns das Forças de Defesa de Israel em dezembro de 2023.
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Reino Unido doa 4,5 milhões de euros a Gaza para remover bombas não detonadas
O Reino Unido vai contribuir com 4 milhões de libras (cerca de 4,5 milhões de euros) para ajudar na remoção de 7.500 toneladas de munições não detonadas na Faixa de Gaza, anunciou o Governo britânico, citado pelo Times of Israel.
O dinheiro será enviado para o Serviço de Ação contra Minas da ONU (UNMAS), para permitir que se limpem as áreas afetadas e se facilite a entrada de ajuda humanitária, considerada essencial para o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.
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Aviões israelitas bombardeiam localidades a leste de Khan Younis, em Gaza
Vários caças israelitas realizaram ataques aéreos contra as localidades de Abasan al-Kabira e Bani Suheila, situadas a leste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, relatou a Al Jazeera.
Os bombardeamentos ocorrem um dia após Israel ter atacado Beit Lahiya, no norte de Gaza, alegando, em comunicado, que o alvo era uma “infraestrutura terrorista”.
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ONU entregou 24 mil toneladas a Gaza desde cessar-fogo
As Nações Unidas conseguiram entregar em Gaza mais de 24 mil toneladas de ajuda desde o início do cessar-fogo, anunciou hoje um responsável da ONU, que pediu que as organizações não-governamentais sejam autorizadas a operar no território.
Segundo o coordenador especial adjunto das Nações Unidas para os territórios palestinianos, Ramiz Alakbarov, embora o volume de ajuda tenha aumentado significativamente desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro, as equipas humanitárias continuam a enfrentar falta de financiamento e dificuldades de coordenação com Israel.
“Desde o cessar-fogo, conseguimos fazer entrar mais de 24 mil toneladas de ajuda por todos os pontos de passagem e retomámos as distribuições tanto a nível comunitário como familiar”, garantiu Alakbarov.
Por seu lado, Samer AbdelJaber, diretor do Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU para o Médio Oriente, indicou que, em 20 dias, o organismo conseguiu “recolher cerca de 20 mil toneladas de alimentos” para distribuir em Gaza.
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Três feridos em ataque israelita no sul do Líbano
Um novo ataque israelita atingiu a localidade de Chebaa, em Nabatiyé, no sul do Líbano, relatou a Agência Nacional de Informação (NNA).
De acordo com o Ministério da Saúde libanês, o ataque provocou três feridos.
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FINUL denuncia “violação flagrante” da soberania do Líbano após ataques israelitas
A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) condenou o ataque israelita que matou um funcionário municipal numa aldeia fronteiriça, classificando-o como uma violação do cessar-fogo e da soberania libanesa.
A organização expressou “profunda preocupação” após a incursão militar israelita realizada no sul do país. “Uma tal ação israelita, a norte da Linha Azul, constitui uma violação flagrante da resolução 1701 do Conselho de Segurança e da soberania do Líbano”, afirmou num comunicado publicado na rede social X.
UNIFIL reiterates its call to all parties to fully commit to the cessation of hostilities and notes that the extension of state authority through its institutions is at the very core of Resolution 1701.
— UNIFIL (@UNIFIL_) October 30, 2025
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Milhares de ultraortodoxos voltam a bloquear entradas de Jerusalém
Milhares de judeus ultraortodoxos voltaram a bloquear hoje os acessos a Jerusalém, em protesto contra o serviço militar obrigatório em Israel, do qual os estudantes religiosos estavam anteriormente isentos.
A marcha, denominada “Protesto de Um Milhão de Pessoas”, bloqueou várias vias de entrada da cidade, onde os manifestantes se juntaram e transportaram faixas com slogans como “A Rússia está aqui” e “Estaline está aqui”.
Em 1948, depois da guerra da independência, foi dada aos ultraortodoxos a oportunidade de ficarem isentos do serviço militar, num acordo que inicialmente abrangia apenas algumas centenas de estudantes, mas que se foi alargando em grande escala numa comunidade estimada em cerca de 15% da população e que deverá aumentar substancialmente nos próximos anos, devido à sua elevada taxa de natalidade.
No entanto, em junho de 2023, apenas alguns meses antes do começo da guerra na Faixa de Gaza, as cláusulas de isenção expiraram e, um ano mais tarde, o Supremo o Tribunal redigiu um parecer que tornava o recrutamento da comunidade Haredi obrigatório.
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Erdogan confronta Merz e pergunta se a Alemanha não vê "fome e genocídio" em Gaza
Na primeira visita à Turquia enquanto chanceler, Friedrich Merz foi confrontado pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, que o acusou de não “ver” a “fome e genocídio” na Faixa de Gaza, noticiou a Reuters.
Antes, Merz tinha reafirmado o apoio alemão a Israel e à sua auto-defesa desde o ataque de 7 de outubro de 2023. “Bastaria uma única decisão para evitar inúmeras baixas desnecessárias : o Hamas deveria ter libertado os reféns mais cedo e deposto as armas”, disse.
Erdogan, crítico das ações israelitas em Gaza, discordou abertamente do alemão, apontando que “o Hamas não tem bombas ou armas nucleares. Porém, Israel tem-nas todas e usa-as para atingir Gaza, por exemplo com todas aquelas bombas ontem”.
“Vocês, como Alemanha, não vêem isso? Vocês, como Alemanha, não acompanham isso? Além de atacar Gaza, Israel sempre procurou suprimir a região através da fome e do genocídio”, acrescentou.
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Corpos de dois reféns já foram entregues às IDF e já chegaram a Israel
Os corpos de dois reféns israelitas que tinham sido entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já foram entregues às IDF, informaram os militares no Telegram.
Entretanto, já entraram em território israelita e iriam ser identificados pelas autoridades forenses, lê-se.
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Chefe das IDF alerta que exército está pronto para regressar ao combate "sempre que for necessário"
O chefe do Estado‑Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa), Eyal Zamir, avisou esta quinta-feira que o exército está pronto para regressar ao combate em qualquer altura e que usará uma “força muito maior” do que a utilizada desde o início do conflito com o Hamas.
“Não teremos paciência para qualquer ameaça que surja. Acreditaremos num inimigo que declara a sua intenção de nos fazer mal e iremos destruí‑lo”, disse Zamir, citado pelo Times of Israel.
“Não haverá tolerância quando a segurança dos cidadãos israelitas estiver ameaçada. Este é um princípio que pretendo defender. Estamos a operar com elevada prontidão para uma campanha tão vasta quanto for necessária. Em alguns cenários, agiremos novamente com força muito maior do que tivemos durante os últimos dois anos”, sublinhou.
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Israel irá desarmar Hamas e desmilitarizar Gaza caso as tropas estrangeiras não o façam, garante Netanyahu
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quinta-feira que Israel ainda tem trabalho a fazer em Gaza, noticia o Times of Israel.
“Se o Hamas continuar a violar explicitamente o cessar-fogo, sofrerá ataques poderosos, como ocorreu há dois dias e ontem”, disse, acrescentando: “Decidimos e agimos sempre que necessário para eliminar ameaças imediatas às nossas forças”.
“No fim de contas, o Hamas será desarmado e Gaza será desmilitarizada. Se as tropas estrangeiras o fizerem, ótimo. Se não o fizerem, nós faremos”, garantiu, ainda.
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Corpos dos dois reféns já foram entregues à Cruz Vermelha
O Hamas já entregou à Cruz Vermelha os corpos dos dois reféns, confirmaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) através de um comunicado publicado no Telegram.
Agora, a Cruz Vermelha irá remeter os corpos ao exército de Israel.
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Famílias de reféns exigem reunião urgente com Netanyahu para questionar o motivo pelo qual nem todos os corpos dos reféns foram devolvidos
O fórum Hostages and Missing Families solicitou uma reunião urgente com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticando a falta de explicações sobre o motivo pelo qual nem todos os corpos dos reféns foram devolvidos, noticia o Haaretz.
“Estamos fartos de respostas pela metade e de mensagens enviadas por intermediários”, afirmou o fórum, sublinhando que “é tempo de o primeiro-ministro olhar diretamente nos olhos e nos atualizar sem mediadores sobre as negociações e as possibilidades de libertação completa de todos os reféns”.
O grupo acrescentou que os vídeos publicados pelo exército israelita esta semana provam que “o Hamas sabe onde estão todos os reféns, mantendo-os como uma moeda de troca terrorista”.
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Cruz Vermelha já está a caminho do ponto de encontro onde Hamas vai entregar os corpos dos dois reféns
A Cruz Vermelha já está a caminho do ponto de encontro em Gaza, onde receberá os caixões de dois reféns, informaram o exército de Israel e a agência de segurança Shin Bet através de um comunicado conjunto publicado no Telegram.
A devolução dos corpos dos dois reféns estava marcada para as 16h00 (14h00 em Lisboa).
Depois de o grupo palestiniano entregar os corpos à Cruz Vermelha, estes são remetidos ao exército israelita.
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Hamas confirma que vai entregar à Cruz Vermelha os corpos de dois reféns às 14h00 (hora de Lisboa)
O movimento islamita palestiniano Hamas confirmou esta quinta-feira que vai entregar às 16h00 locais (14h00 em Lisboa) os corpos de dois presumíveis reféns em Gaza à Cruz Vermelha, que os remeterá ao Exército israelita.
“No âmbito do acordo de troca de prisioneiros #TormentaDeAlAqsa, as Brigadas al-Qasam entregarão os corpos de dois prisioneiros israelitas às 16h00, hora de Gaza”, indica o comunicado divulgado pelo braço armado do Hamas, na rede social Telegram.
A confirmar tratar-se dos corpos de dois reféns, o movimento de resistência islâmica restitui os restos mortais de 15 dos 28 israelitas que ainda se encontram em Gaza.
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Israel deverá receber corpos de mais dois reféns nas próximas horas, avança imprensa israelita
As autoridades de Israel esperam receber, nas próximas horas, os corpos de dois reféns israelitas mortos que estavam na posse do Hamas, relata o jornal Haaretz.
De acordo com a mesma fonte, parte da justificação apresentada por Israel para a violação mortal do cessar-fogo na quarta-feira foi o facto de o Hamas ainda não ter devolvido todos os corpos dos reféns mortos em Gaza.
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Apesar dos contínuos ataques israelitas, UNRWA mantém escolas abertas na Cisjordânia
A agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) afirmou esta quinta-feira que 48 mil crianças frequentam as suas escolas na Cisjordânia, apesar das contínuas operações militares israelitas na região.
“Em resposta à operação Muralha de Ferro das forças israelitas — a mais longa e destrutiva dos últimos 20 anos —, a UNRWA lançou em fevereiro de 2025 um programa educativo adaptado”, disse a agência na rede social X, referindo-se à ofensiva militar iniciada em janeiro em todo o território ocupado.
De acordo com o comunicado, a UNRWA tem assegurado a continuidade do ensino dos seus alunos através da distribuição de materiais de autoaprendizagem e do uso temporário de escolas da Autoridade Palestiniana.
In the occupied #WestBank, 48,000 children go to UNRWA schools.
In response to the Israeli Forces “Iron Wall” operation – the longest and most destructive for over 20 years – UNRWA launched an adapted education programme in February 2025.
UNRWA has provided a continuity of… pic.twitter.com/40TneLvYJ0
— UNRWA (@UNRWA) October 30, 2025
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IDF detêm palestiniano após ataque de colonos na Cisjordânia
As forças israelitas detiveram um homem palestiniano em Masafer Yatta, na Cisjordânia, relata a Al Jazeera.
A detenção ocorreu após um ataque de colonos israelitas à região — um conjunto de pequenas aldeias palestinianas situadas nas colinas a sul de Hebron, onde os residentes têm lutado contra ordens de despejo e deslocação forçada.