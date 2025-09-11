Ventura apresenta outros nomes para evitar Belém, mas será candidato se o partido quiser

Entre os riscos e a dificuldade de recuar: Chega divide-se sobre Ventura na corrida

Entre deputados e dirigentes do Chega há quem considere que André Ventura se deve resguardar e não arriscar uma ida às eleições presidenciais e quem não acredite que a hipótese de recuo esteja em aberto. E ao mais alto nível teme-se que, com o crescimento do Chega nos últimos tempos, haja uma maré de apoio que leve Ventura à segunda volta e que, nessa fase, possa mesmo vencer — o que faz tocar todas as campainhas sobre o que aconteceria ao partido no combate político do dia a dia e até no que à liderança diz respeito.

“André Ventura ser candidato a Belém não fazia nenhum sentido. Imagine que ganha…”, desabafa um deputado, crente de que é preciso olhar para todas as peças do tabuleiro e alertando que seria um risco desnecessário para o Chega. “É preciso olhar para o futuro e traçar cenários: quem iria ser presidente do Chega? Não era possível ser Presidente da República e presidente do partido ao mesmo tempo. E, tendo em conta os restantes candidatos, a probabilidade de ganhar sobe”, cenariza um dirigente do partido, enquanto explica que Ventura tem “todo o eleitorado do Chega”, mas também seria capaz de ir “buscar votos a outras direitas”. Desde logo, acrescenta a mesma fonte, aos que “não gostam de Marques Mendes nem de Gouveia e Melo”.

Outro dirigente completa o raciocínio: “Há muitos à direita que vão votar nele, principalmente se o adversário for Gouveia e Melo, nem que seja para o encostar [em Belém] durante cinco anos.” Para quem acredita nesta teoria, a conclusão é simples de adivinhar: “O meu candidato é qualquer um exceto André Ventura.”

Há outras visões em sentido totalmente oposto, desde logo quem esteja crente de que, nesta fase, André Ventura não tem muitas soluções de recurso. Sendo que apoiar Gouveia e Melo ficou fora de questão e que o nome de Passos Coelho nunca veio a confirmar-se — Ventura assumiu, numa fase muito prematura, que ambos eram figuras a “ter em conta” —, e sem nenhum nome associado às intenções do partido, considera-se que Ventura é o melhor nome do Chega para qualquer eleição.

É partindo do pressuposto que “o Chega que ganhou força” e “não faz sentido não ir às presidenciais” que diversos dirigentes do Chega assumem que não ir a votos não é um cenário real e que não há ninguém como Ventura para conseguir o melhor resultado para o partido. “Não queremos não ter um bom resultado, não podemos participar só por participar”, sublinha um alto dirigente do partido, que dá as eleições europeias como exemplo — afastando a tese de que qualquer um pode servir para preencher o lugar do Chega no boletim de voto.

Ainda que se façam contas aos perigos e que se assuma que é preciso perceber se este é um “risco calculado”, acredita-se que “é difícil” Ventura chegar a Belém e entende-se que rapidamente poderá recuperar o lugar de líder da oposição. Não sendo o cenário ideal assumido por nenhuma figura do Chega, um deputado resume o sentimento: “O fato que assenta bem a André Ventura é o de primeiro-ministro, neste momento é líder da oposição, mas o partido está numa encruzilhada sobre quem manda a votos e não pode deixar o espaço vazio.”

Há ainda um outro peso na equação, a presença de João Cotrim Figueiredo, que pode capitalizar (principalmente nos jovens) sem a presença de André Ventura. “Não podemos ter um candidato que fique atrás do Cotrim”, alerta um deputado, recordando o resultado de António Tânger Corrêa — que ficou muito próximo de ser ultrapassado pela IL nas europeias.

A reunião alargada e ordem para ouvir além dos conselheiros

O Conselho Nacional do Chega pedido por André Ventura vai ser, excecionalmente, aberto a mais elementos do que é normal. Além de já contar com dezenas de dirigentes locais e também autarcas incluídos graças aos estatutos, a quem, por norma, se juntam os deputados, será “o mais aberto possível aos autarcas, dirigentes e militantes” do partido, tendo em conta que o líder do Chega, numa carta enviada aos deputados, argumentou que a decisão do candidato presidencial “deve ser o mais consensual possível”.

O Observador sabe que, até ao momento, estão inscritos e aceites entre 350 a 400 pessoas (podendo este número crescer), desde conselheiros a observadores, que vêm de diversas zonas do país só para discutir o tema do candidato presidencial do partido. De tal forma que o Chega optou por marcar a reunião do órgão máximo entre convenções para o Auditório Principal do Fórum Lisboa, que tem espaço para 700 pessoas.

Desta forma, e também a pedido da direção nacional, ao contrário do que costuma acontecer, poderá mesmo haver autorização para que os observadores expressem a sua opinião relativamente ao candidato do Chega a Belém — com o intuito de serem partilhadas o máximo de opiniões possível antes de André Ventura tomar uma decisão final.