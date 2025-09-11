Moedas deve sair? "Eu demiti-me porque senti que devia isso àquela mulher”

Marta Temido admite que terá sido sondada para protagonizar uma candidatura presidencial, mas, como só sabe concorrer para “ganhar”, isso podia impedi-la de cumprir o mandato no Parlamento Europeu — o que promete fazer. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, a ex-líder do PS/Lisboa acusa Moedas de ter preferido “disparar em todas as direções” quando se sentiu “acossado” com a tragédia no Elevador da Glória, ao invés de ser “coerente” (com o pedido de demissão que tinha feito a Medina em 2021).

Relativamente ao Orçamento do Estado para 2026, diz que é “preciso esperar pelo papel” antes de ser definido o sentido de voto do PS. Defende que a liderança dos socialistas não deve ser colocada em causa mesmo que as autárquicas corram mal. Mas, aí, acredita nos “pergaminhos” do PS.

[Ouça aqui a primeira parte da Vichyssoise:]

[Ouça aqui a segunda parte da Vichyssoise com Marta Temido:]

“Os países europeus têm posições muitíssimo recuadas relativamente a Gaza”

Numa entrevista já depois do discurso do Estado da União, à TSF, dizia que as medidas propostas por Ursula von der Leyen relativamente a Israel e a Gaza são tardias e insuficientes. Mas Ursula von der Leyen propôs sanções. O Presidente do Conselho Europeu, por exemplo, ainda há 5 dias defendeu sanções à Rússia, mas nunca falou de sanções a Israel. Ursula von der Leyen está, ainda assim, a fazer mais do que o presidente do Conselho Europeu, António Costa?

São duas representações diferentes. A Comissão representa o colégio de Comissários e o Presidente do Conselho representa a voz dos chefes de Estado e do Governo dos Estados-Membros. Creio que o presidente do Conselho não deve ir além daquilo que é o mandato que lhe é conferido pelos chefes de Estado e do Governo dos vários Estados-Membros. E nós sabemos que vários dos países da União Europeia têm, relativamente ao tema Gaza, posições muitíssimo recuadas. Eu diria que muito mais recuadas do que aquilo que têm sido, apesar de tudo, manifestações públicas do presidente do Conselho de condenação pela situação absolutamente inaceitável relativamente àquilo que são os valores mais básicos em termos das imagens que temos visto.

Em junho, chegou a dizer a seguinte frase: “Lamento imenso dizer, mas no poder das instituições europeias neste momento eu não acredito”. Isto era uma crítica só a Ursula von der Leyen ou também era a António Costa e a outros líderes europeus?

Não é uma crítica nem a Ursula von der Leyen nem a António Costa. É uma crítica ao funcionamento das instituições europeias. E relativamente à posição que a Comissão agora toma, quando eu digo que ela é tardia e insuficiente, resulta da circunstância de nós, concretamente o meu grupo político no Parlamento Europeu, estarmos desde há um ano a repetir em sessões plenárias que é necessário analisar a suspensão do acordo de associação com Israel. E portanto não se pode aparecer num plenário um ano depois e responder a uma pergunta que tem sido repetida ao longo do ano. Daí a minha satisfação com as medidas, de uma certa forma, mas também a minha consideração de que elas são tardias. Quando digo que são insuficientes, as suas insuficiências decorrem também daquilo que é o próprio mandato que a Comissão tem, que a própria presidente Von der Leyen diz que vai propor. Poderia ter proposto há mais tempo, não sabemos qual vai ser a resposta, mas da mesma forma que avançamos com uma resolução propondo uma voz única no Parlamento Europeu, que foi hoje aprovada relativamente ao tema Gaza, também provavelmente a Comissão poderia ter feito a proposta e corrido o risco de que ela não tivesse sucesso mais cedo. E sim, acho que foi a voz das pessoas na rua que permitiu que saísse deste impasse. Creio que os atores perceberam ao mais alto nível que já era insuportável para a sua credibilidade continuar nesta situação.