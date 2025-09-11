A sondagem encomendada pelo Diário de Notícias à empresa Aximage tem como novidade a liderança inédita do Chega nas intenções de voto, com o partido de direita radical a capitalizar quanto a um recuo da Aliança Democrática (PSD+CDS-PP).

Esta é a primeira vez que a força política liderada por André Ventura surge num lugar cimeiro em qualquer espécie de sondagem feita pelos principais institutos nacionais. O Chega surge nas preferências de 26,8% dos inquiridos, subindo quatro pontos percentuais face às eleições de 18 de maio, ao passo que a AD cai para 25,9%, quando nas legislativas obteve os 31,8% que lhe permitiram atualmente governar o país.

O PS, por sua vez, fica-se pelos 23,6%, naquela que é a primeira sondagem efetuada pela Aximage com os socialistas já sob a liderança de José Luís Carneiro. Tais intenções de voto suplantam os resultados das legislativas, mas apenas ligeiramente, visto que nessas eleições o partido conseguiu uma votação de 22.8%.

Esta sondagem, todavia, frisa que, apesar da liderança inédita do Chega, os três principais partidos com assento na Assembleia da República encontram-se em empate técnico, já que a margem de erro é de 4,1%.

Quanto aos restantes partidos, outra das grandes novidades é a ultrapassagem da Iniciativa Liberal pelo Livre — se o partido agora liderado por Mariana Leitão até cresceu dos 5,3% obtidos nas legislativas para 6,2% nesta sondagem, a força política de Rui Tavares disparou de 4,1% para 6,5%.

A CDU, o Bloco de Esquerda e o PAN também verificam subidas face às legislativas de maio, mas muito magras e insuficientes para mudar os esquema de forças, com 3,1%, 2,4% e 1,7% das intenções de voto, respetivamente.