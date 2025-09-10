"Este elevador morreu." Entre um segundo cabo, novos travões ou uma renovação completa, por onde pode passar o futuro Elevador da Glória?

O relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ajudou a perceber que, ao que tudo indica, o acidente do Elevador da Glória terá sido provocado por uma cedência do cabo subterrâneo que liga as duas cabinas no ponto de fixação. No entanto, o documento — sem caráter conclusivo — levanta muitas questões que continuam sem resposta, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de redundância que não conseguiu impedir o desastre que matou 16 pessoas e feriu mais de 20.

Em bom rigor, explicam alguns peritos ouvidos pelo Observador, um sistema de redundância que não funciona quando falha o sistema principal (no caso, o sistema de travagem não funcionava sem estar ligado ao cabo que cedeu) não se pode chamar um sistema de redundância. “Uma coisa é ter um sistema de emergência, que aparentemente tinha. Mas não tinha sistemas de redundância”, diz Carlos Neves, presidente do Conselho de Colégio de Especialidade do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros.

Ainda sem certezas sobre o que originou o descarrilamento, os especialistas não arriscam o desenho definitivo de uma conclusão. Mas traçam um esboço do que pode vir a ser a solução a aplicar àquele meio de transporte emblemático de Lisboa — que alia a importância de manter os traços de um veículo que gera receita, precisamente por ser um símbolo histórico, com a fulcral necessidade de reforçar a segurança de todos os que utilizam um transporte que não é só para turistas.

Dos sistemas de redundância que falharam às fiscalizações redundantes que nada detetaram

A nota preliminar publicada pelo GPIAAF indica que o freio pneumático e o freio manual foram “rapidamente” aplicados por André Marques, o guarda-freio que estava aos comandos do Elevador da Glória e que acabou por morrer no acidente. Mas esses travões “não têm a capacidade suficiente para imobilizar as cabinas em movimento sem estas terem as suas massas em vazio mutuamente equilibradas através do cabo de ligação”, refere a mesma nota. A conclusão dos dados é taxativa: o modelo de segurança que estava implementado naquele equipamento “não constitui um sistema redundante à falha dessa ligação”.

Essa não era, contudo, a única forma de impedir o desastre, havendo também um sistema de emergência localizado no volante de inversão que se situa no cimo da Calçada da Glória — onde termina a viagem no sentido ascendente — e que procede ao corte de energia às cabinas. Relativamente a esse sistema, o gabinete que está a investigar o incidente considera que “funcionou como previsto”. Mesmo assim, não foi possível confirmar se a sua ativação resultou na “aplicação automática do freio pneumático nos veículos”.

Carlos Neves clarifica que o sistema de redundância não tem que cumprir as mesmas funções que o sistema crítico utilizado em todas as viagens diárias do funicular, mas deve ser uma alternativa para “quando falha o sistema crítico”. “Aprendemos agora, da pior maneira possível, que [a redundância] não estava presente e que todos os sistemas, ditos normais, não estavam preparados para um cenário de acidente crítico, que é a rutura no cabo”, diz o especialista em engenharia mecânica ao Observador.

Como contributo para esse problema, Carlos Neves aponta não para a redundância física da segurança do veículo, mas antes para a “fiscalização redundante” que foi provocada por uma legislação de 2020. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que tutela a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, explicou ao Público que, de acordo com a alteração aprovada em 2020, deixou de ter competências de supervisão de “sistemas de transporte por cabo” construídos antes de 1986 e classificados como património — o Elevador da Glória foi considerado monumento nacional em 2002, pelo que escapa a esta fiscalização. “Redundância não é tanto física, mas procedimental”, conclui o especialista.

E agora, por onde deve passar a solução?

Regresso à roda dentada e o caso de Braga

A lista de funiculares e elétricos em todo o mundo é extensa, com a diversidade de sistemas a acompanhar a variedade de composições, adaptadas às especificidades encontradas em cada país: seja pelas exigências do terreno ou simplesmente por diferenças de pensamento dos engenheiros que projetaram esses modelos.

“As maiores diferenças são ditadas pelo tempo em que foram feitos. Em tese, o sistema instalado em 1915 não tem que ser inseguro, dependendo do que se vai adicionando ao longo do tempo”, resume João Cunha, especialista em ferrovia e detentor do portal Portugal Ferroviário. Qual a razão para o ascensor da glória ter duas composições autopropulsoras e um cabo em tensão para as sincronizar? “É a prática da época. Hoje, se fizermos algo de raiz, fazemos talvez algo mais parecido com o que temos na Graça. Temos veículos mais modernos, uma potência elétrica mais forte.”

O elevador da Glória foi construído de forma semelhante ao funicular que ainda hoje funciona no Bom Jesus do Monte, em Braga, ainda com a compensação dos pesos a ser feita com água, como acontecia originalmente no elevador que agora descarrilou em Lisboa. Essa não é a única diferença, uma vez que o elevador da cidade minhota ainda tem uma roda dentada, o que é entendido como uma vantagem nestas situações mais críticas.

“Não é que a roda dentada possa por si só parar o elétrico, mas obviamente que há uma aderência muito maior e é mais fácil fazer a mobilização e a aceleração”, sugere João Cunha. “A roda dentada alivia o esforço de subir, porque tem mais aderência. Cria atrito, mas é atrito positivo que ajuda que [a composição] tenha aderência e suba. Da mesma forma, a descer há uma maior resistência, é um bocadinho mais fácil reduzir a velocidade”.