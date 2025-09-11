Manutenção da Carris passou por várias fases. Iniciou externalização em 2005, mas a dos ascensores só aconteceu em 2012

A política de manutenção da Carris tem estado debaixo de fogo desde o acidente no elevador da Glória, que provocou a morte a 16 pessoas. Uma das primeiras teorias a aparecer na praça pública apontava o dedo à transferência das competências de manutenção da empresa de transportes para fornecedores externos. A tese que foi reproduzida, designadamente por entidades sindicais representativas dos trabalhadores, estabelecia uma ligação indireta entre esta transferência e a perda de know-how interno na empresa que isso teria implicado, em particular no caso do ascensor, um equipamento centenário e com uma tecnologia muito específica.

O processo de externalização da manutenção começou em 2005, mas durante os primeiros anos a responsabilidade ficou em casa, quer numa unidade dentro da própria Carris, quer numa empresa da transportadora — a Carrisbus — criada em 2005.

Nos primeiros anos, a Carrisbus tinha maioritariamente a responsabilidade pela manutenção dos autocarros, e em 2010 passou a ter também atribuições na frota elétrica e ascensores. Como indica o relatório e contas da Carris de 2010, “em novembro, a manutenção dos carros elétricos, ascensores e elevador foi totalmente subcontratada à Carrisbus”. O relatório e contas do ano seguinte revelava que “este [2011] foi o primeiro ano em que a manutenção da frota de carros elétricos foi assumida pela Carrisbus, na sequência da externalização concretizada no final de 2010”. Nesta última afirmação já não são referidos os ascensores. Ainda assim, não são conhecidos quaisquer contratos para a manutenção regular dos ascensores com entidades externas até esse período.

Só em 2012 é que foi assinado o primeiro contrato global de manutenção dos quatro ascensores — Bica, Lavra, Glória e Santa Justa — com uma empresa privada, a CME.

A CME — Construção e Manutenção Eletromecânica ganhou mais dois contratos (2015 e 2018), mas, em 2019, perdeu o concurso para a MNTC, uma empresa criada em 2009, pouco conhecida e muito mais pequena que a CME. E que é a atual responsável pela manutenção. A empresa tem estado sob fogo cruzado desde o acidente de 3 de setembro, ainda que, na primeira nota informativa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) destaque que, “segundo as evidências observadas até ao momento, o plano de manutenção previsto estava em dia e na manhã do dia do acidente havia sido realizada a inspeção visual programada, a qual não detetou qualquer anomalia no cabo e nos sistemas de frenagem dos veículos.”

Uma externalização “interna” e contratos fora para reduzir custos numa empresa que estava em falência técnica

Durante 20 anos, a Carris autonomizou parte da sua atividade de manutenção na Carrisbus, que tinha contratualizado com a casa-mãe várias áreas. Se inicialmente só teve a manutenção dos autocarros, em 2010 surge como sendo a responsável também pelos carros elétricos e ascensores. Mas a partir de 2012 surge, no seu relatório e contas, uma incumbência diferente: “A atividade de controlo e fiscalização da subcontratação ao serviço da Carris dos Ascensores e Elevador”. Uma função que é descrita até ao último relatório e contas disponível, de 2024. Pela informação recolhida pelo Observador, os trabalhos de manutenção estão concentrados na Carris, que, por exemplo, no caso dos ascensores, tem a responsabilidade pela vias férreas e aéreas, bem como de outras componentes que não são abrangidas pelos contratos de manutenção que têm sido atribuídos a privados.

Entretanto, já no ano passado, a autonomização da Carrisbus foi revertida e a operação foi reintegrada na Carris, juntamente com todos os trabalhadores. Esta “decisão estratégica” é justificada com a “relevância das prestações de serviço à Carris, mas também de forma a fomentar sinergias entre as duas empresas”. Os trabalhadores da Carrisbus voltaram à Carris em janeiro deste ano, 20 anos depois da autonomização da manutenção na empresa.