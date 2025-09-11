Fernando Alexandre: “Estou aqui para fazer. Se não, volto para Braga”

Reconhece que os números de alunos sem aulas “não são fiáveis”, lamenta que alguns sindicatos usem dados incorretos para causar mau nome à escola pública, mas garante que, neste momento, o problema é mais regional e concentrado em Lisboa, Setúbal e Sul do país do que exatamente estrutural. Ainda assim deixa uma promessa: no próximo ano letivo, o Ministério da Educação será capaz de avançar com números certificados. E se falhar, retirará consequências? “Eu assumo sempre as minhas responsabilidades”, promete.

Em entrevista ao Observador, no dia em que arranca oficialmente o novo ano letivo, Fernando Alexandre fala das dificuldades na colocação de professores, mas também sobre o que perspetiva para o futuro da carreira docente, nomeadamente a revisão das regras de avaliação (que terão de passar a considerar de alguma forma o desempenho dos alunos) e uma maior autonomia das escolas para contratar professores — princípio que motivou sempre uma grande oposição por parte dos sindicatos.

Nesta entrevista, o Ministro da Educação não foge também aos temas mais divisivos. Assume que o descongelamento das propinas é uma questão ideológica, garante que “a identidade de género está praticamente excluída da disciplina de Cidadania” e fala sobre a última polémica em que se viu envolvido: as alegadas pressões sobre o reitor da Universidade do Porto. Neste último ponto, Fernando Alexandre sugere que António de Sousa Pereira terá de explicar porque é que recuperou um assunto que estava encerrado a 21 de agosto e que, se os estudantes lesados avançarem para a Justiça, será a Universidade do Porto em responder em tribunal.

Organização dos sistemas do Ministério “não faz sentido nenhum”

Disse que os professores estão todos colocados em 98% ou 99% das escolas e que os alunos vão ter aulas a todas as disciplinas. Mas também afirmou que os números do Ministério da Educação não são fiáveis. Sabe dizer com exatidão quantos alunos é que vão começar as aulas sem um professor a pelo menos uma disciplina?

Uma auditoria concluída em junho comprova o que fiquei a saber por experiência própria: os números do Ministério não são fiáveis. De qualquer maneira, sabemos como é que as coisas funcionam. Quando começamos a medir o número de alunos sem aulas, o nosso foco é perceber qual é o número de alunos sem aulas durante períodos muito prolongados. E não conseguimos identificar exatamente esses alunos de uma forma sistemática, mas estamos a falar de uma população muito grande, de mais de 120.000 professores. É natural que nessa população em que milhares se reformam, em que uma percentagem elevadíssima tem mais de 50 anos, haja muitas baixas, haja gravidezes… Durante o ano letivo, há muitos professores a terem que ser substituídos. Quando eu digo que de uma forma geral não temos um problema de alunos sem aulas que prejudique as aprendizagens, estou a dizer que o problema é muito localizado. Quase todas as estatísticas que uso vão dar ao mesmo ponto: 40% das situações associadas a alunos sem aulas estão na Grande Lisboa, 10% estão em Setúbal. Ou seja, metade…

Mas é também onde há mais alunos.

Não. O Norte é a região com mais alunos e há faltas, mas os pais sabem que, de uma maneira geral, quando deixam os filhos na escola, vão ter aulas em todas as disciplinas.

Há uma diferença entre estar na sala de aula e estar a ter aprendizagem.

Temos cerca de 20.000 professores profissionalizados na região Norte que não estão colocados. Não estão é disponíveis para vir para o Sul. A mensagem que é fundamental transmitir às famílias portuguesas é que a escola pública em Portugal, tirando casos que estão localizados, garante aulas a todos os alunos, a todas as disciplinas. Vou a uma escola marcar o início do ano letivo em Mem Martins, à Escola Básica Ferreira de Castro, e o diretor diz-me que tem cerca de meia dúzia de horários por preencher que podem ficar tratados esta semana. Mas também me garantiu que todos os alunos estão a ter aulas com os instrumentos que nós demos das horas extraordinárias, que os bons diretores sabem usar.

Disse recentemente que os dados usados em Portugal servem para causar um “mau nome à escola pública” e referiu-se em concreto aos sindicatos. Estão a causar um mau nome à escola pública?

Não são todos os sindicatos. Acho que toda a gente nos últimos anos acabou por contribuir para isso. Eu próprio, quando cheguei ao Ministério, dei os números por fiáveis. Toda a gente os usa há muitos anos e, de facto, aquilo que se verificou é que não são fiáveis.

E quando é que vão passar a sê-lo?

Temos sistemas de informação que estão a funcionar, que fazem a colocação dos professores e nós não substituímos isso de um dia para outro. Um sistema informático que está a fazer colocação de professores, não posso parar isso.

Mas disse-nos que seria este ano letivo.

Apesar de tudo, as mais de 300 aplicações que produzem imensa informação que não é consistente muitas vezes, cumprem uma função. Se forem utilizadas devidamente — e a auditoria da KPMG deu pistas nesse sentido — onde nós vamos medir os alunos sem aulas é na sala de aula a partir do sumário. É aí que tudo acontece.

Se isto falhar e se não conseguir dar números, vai assumir responsabilidades políticas por isso?

Este ano temos que ter esse sistema a funcionar. Garanto que vamos ter. E assumo sempre as minhas responsabilidades. E o objetivo em dois anos é termos toda uma reconfiguração dos nossos sistemas de informação, associada à grande reforma que estamos a fazer. Temos neste momento três entidades que gerem recursos humanos. Uma identifica necessidades, a outra contrata, a outra paga e dão números diferentes, quando em qualquer departamento de recursos humanos numa empresa, quem contrata sabe a quem é que está a pagar. Isto não faz sentido nenhum e o que vamos ter é uma agência para a gestão do sistema educativo que vai ter um novo sistema de informação integrado e em que este tipo de erros vão deixar de existir. Mas temos que fazer contratação pública e é preciso construir o sistema.