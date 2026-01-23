Bugalho sugere voto em Seguro à segunda volta: “O eleitor da AD não quer instabilidade”

“É evidente que não existe equivalência moral entre Seguro e Ventura”

Noutros tempos, noutro contexto, em que não houvesse um contexto político em que existisse um partido como o Chega, seria mais fácil e mais natural esse apoio, como aconteceu noutras circunstâncias? Por exemplo, a Mário Soares na recandidatura.

Mas são figuras diferentes, não é? E os opositores também eram diferentes. Quer dizer, o PSD não fez nenhuma equivalência moral entre as duas candidaturas. O PSD só reconheceu que os eleitores portugueses não escolheram o nosso candidato.

Quer dizer que essa equivalência moral não existe?

Como é evidente essa equivalência moral não existe. Sem querer estar aqui a puxar o lustro ao meu próprio fato, a seguir às eleições legislativas, dei a minha posição pessoal, sem querer vincular ninguém, em que não me passava pela cabeça que houvesse uma revisão constitucional feita entre o PSD e o Chega. Dei a minha posição pessoal, não quis vincular mais ninguém. Portanto, obviamente, não há equivalência moral, nem histórica.

O Sebastião não vai votar em branco, supomos que também não vai desperdiçar o voto votando nulo. Também percebo das suas palavras que nunca votará no líder do Chega. Parece-me bastante claro quem é que vai votar na segunda volta.

Mas isso é a vossa veia analítica. Estão à vontade para fazer as suas análises. Mas eu não disse isso. Mas deixa-me dizer uma coisa, sem querer estar também a fugir daquilo que está a dizer. A mim parece-me claro que um eleitor do PSD, um eleitor da AD, não quer a instabilidade, não quer a tentação constante de convocar eleições ou dissolver a Assembleia da República. A mim parece-me ainda mais claro que, numas eleições em que toda a gente enchia a boca com o nome do Francisco Sá Carneiro, aqueles que conhecem o legado do Francisco Sá Carneiro sabem uma coisa: a grande batalha dele, foi contra a presidencialização do regime. Foi contra uma presidência que pudesse mandar no Parlamento, nos partidos, no país. Portanto, parece-me claro que essa opção não é próxima nem dos princípios, nem da conveniência política de quem se revê na Aliança Democrática.

O facto de Luís Marques Mendes ter ficado fora da segunda volta e do PSD não ter ninguém da sua área política numa segunda volta das presidenciais significa que vêm tempos difíceis para o governo de Luís Montenegro. Vai ser preciso acelerar o calendário ou dar um novo ímpeto ao governo?

Nós há três meses tivemos o melhor resultado autárquico de sempre estando no Governo. Há 40 anos que o PSD não ganhava umas eleições autárquicas estando no governo, temos um resultado autárquico estando no poder que não tinha precedentes em 40 anos. Três meses depois tivemos o pior resultado nacional de sempre de uma candidatura apoiada pelo PSD. Isto mostra várias coisas. Primeira coisa que mostra é que o sistema político está muito acelerado e muito volátil. Ou seja: nós não podemos dar nada por garantido. E nós percebemos isso. O PSD percebe isso, o Governo percebe isso, o primeiro-ministro percebe isso e sabe isso perfeitamente. Outra coisa que esse resultado também mostrou, e acho que é importante dizer, é a importância federadora de Luís Montenegro no espaço político da AD. Ele ganhou essa importância. Os resultados eleitorais dele quando disputou eleições em condições particularmente adversas e nas próprias autárquicas mostram que ele é uma figura federadora do nosso país.

E acrescenta à AD em termos eleitorais?

Para mim não há dúvidas sobre isso. E depois também gostava de desdramatizar com factos. Perguntaram-me se vêm aí tempos difíceis. É verdade que estar três semanas, no fundo, sem estar no centro do debate político, quando nós estamos no centro da governação, é um pouco paradoxal. Não escondo isso. Quer dizer, em 1991, Cavaco Silva não apoiou nenhum candidato presidencial e dez meses depois teve a maior maioria absoluta de sempre. Em 2021, António Costa também não apoiou ninguém explicitamente e teve maioria absoluta um ano depois, em 2022. Portanto, esta é a ideia de que as três semanas de presidenciais, que são complexas politicamente, se traduzirão numa hecatombe política para quem está no governo, parece-me exagerada ou mal intencionada. Percebo que há muita gente desapontada porque meteram as fichas todas numa crise política oriunda do Ministério Público. Não aconteceu. Depois puseram as fichas todas numa crise política oriunda das presidenciais. Não vai acontecer. Eu interrogo-me a frustração constante com que eles devem viver.

Não pressiona uma remodelação, o resultado das presidenciais?

O Luís Montenegro não é pressionável por nada.

E não está a insistir demasiado na manutenção da Ministra da Saúde?

Luís Montenegro não é pressionável por nada.

Até em prejuízo próprio, não?

Sou amigo pessoal da ministra da Saúde, jamais faria comentários políticos que não fossem justos para com ela.

Disse que o Luís Montenegro é a figura federadora, agregadora da direita ou da AD. O nome de Pedro Passos Coelho vai sempre ecoando e nestas presidenciais também ecoou. Acha que o Luís Montenegro já substituiu Passos Coelho como figura federadora das direitas?

Quando as figuras políticas têm dimensão não são substituíveis. O Luís Montenegro e o Pedro Passos Coelho são figuras políticas muito diferentes. Portanto, eu não usaria o termo substituição, usaria o termo sucessão. O Luís Montenegro foi o primeiro primeiro-ministro do PSD depois de Passos Coelho, portanto cronologicamente é o seu sucessor. E neste momento é a figura política mais federadora do espaço político da AD. Ele é o líder da AD. Depois também tenho que lhe dizer que, obviamente, tendo o maior respeito e até grande apreciação pelo Pedro Passos Coelho, naturalmente que as pessoas que têm um legado, e ele tem um legado, um legado de peso, exemplar para nós, que vê o seu nome ecoar cada vez que há um ato eleitoral. A sua posição interessa-nos. Aquilo que ele pensa sobre o país interessa-nos. Aquilo que ele pensa sobre os candidatos interessa-nos. Claro que sim. Mas, ao que me foi dado a entender e àquilo que li, ele não tinha qualquer interesse na disputa presidencial.