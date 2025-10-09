"Talvez devêssemos expulsá-los da NATO". Trump critica Espanha por não cumprir 5% de gastos com Defesa

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a queda do voo 8243 da Azerbaijani Airlines no Cazaquistão em dezembro do ano passado que matou 38 pessoas foi provocada pelos detritos da explosão de dois mísseis da defesa aérea russa, que rebentaram junto à aeronave.

Num encontro com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Putin disse que a explosão ocorreu após “uma falha técnica” no sistema russo após um “drone ucraniano” ter sido supostamente avistado, noticiou a RIA Novosti.

Porém, explicou, “os dois projéteis lançados não atingiram diretamente a aeronave”, mas explodiram a “cerca de dez metros” deles. Assim, explicou, não foi propriamente a explosão a causar a queda mas sim, os “detritos” dos mísseis.

“É precisamente por isso que o piloto acreditou que eles tinham atingido um bando de pássaros”, referiu ainda o líder.

Segundo Putin, o piloto do Embraer da companhia aérea recebeu uma proposta para aterrar na cidade russa de Makhachkala, perto do destino final: a cidade chechena de Grozny. Porém, sublinhou, o piloto “decidiu regressar ao seu aeroporto de base”.

O Presidente russo aproveitou o encontro presencial com o líder azeri para pedir, novamente, desculpas pelo incidente, algo que já tinha feito no ano passado. Putin prometeu ainda que iria dar todo o apoio à investigação sobre a queda, admitindo até indemnizar as famílias das vítimas.

“Tudo o que for necessário em casos tão trágicos será feito pelo lado russo em termos de compensação”, sublinhou.