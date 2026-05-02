Ao começar este texto torna-se necessário desde logo esclarecer três pontos: primeiro, nasci nos pós-25 de Abril de 1974, na democracia da III República, num regime democrático e integrado num projeto federalista Europeu; depois, fui criado no seio de uma família e de um ambiente social que, ou sofreu com as mudanças provocadas pelo 25 de Abril ou – como a maioria dos Portugueses – vivia pacificamente a ordem da II República sem exigir a sua morte por meios revolucionários; por fim, muito foi dito, escrito, pensado, pintado, cantado…partido e repartido sobre o 25 de Abril, ficando os vencedores da história com a melhor parte, como é natural. Faz falta uma perspetiva una e normalizadora sobre um evento que transformou totalmente Portugal.

Quais os meus objetivos deste curto texto e de o publicar perto do 25 de Abril e od 1 de Maio de 2026? São três, também, na verdade, procurando colocar a questão numa perspetiva o mais objetiva e imparcial possível, fazendo uso de metodologia unanimemente aceite, das esquerdas às direitas.

O primeiro exercício que proponho é um de contraposição face a um bom exemplo, dado que o Estado Novo vigorou entre 11 de abril de 1933 e o 25 de Abril de 1974 inserido numa realidade europeia, atlântica, mundial com que se relacionou profundamente. De acordo com a presente e maioritária vox populi, vivemos em ditadura durante o Estado Novo, que reprimiu, perseguiu e castrou, manteve o país e o povo Português na pobreza, conduzindo-o para uma guerra injusta de 14 anos por territórios a cuja defesa da soberania não tinha direito. Ignorando a tese de que há um Estado Novo antes e depois da IIª Guerra Mundial, se tomarmos o exemplo de França – bastião de democracia onde foram produzidas várias lições bebidas por intelectuais e políticos Portugueses – poderemos encontrar vários paralelos das suas 4ª e 5ª Repúblicas com a nossa IIª. Além de ser uma nação imperial que se bateu contra movimentos independentistas, com técnicas antiterroristas (utilizando até a guerra química e a nuclear) no Rif marroquino, nos seus territórios da Indochina e da Argélia (apenas no século XX) França enviou centenas de milhares de presos políticos para várias prisões políticas ultramarinas, fuzilando e decapitando condenados até bem tarde no século XX. De referir, no que aos direitos humanos diz respeitos, que até 1944 as mulheres não podiam votar e, até, 1965, as senhoras não podiam abrir uma conta num banco sem autorização do marido. A enumeração de atropelos a modernas garantias não cabe neste texto, mas faria objetivamente do Estado Novo, por comparação, um regime brando e leniente, paradoxalmente até na burocracia. Refira-se finalmente, neste exercício comparativo, que o período dos Trinta Gloriosos com De Gaulle, teve no Portugal do pós-Guerra e do Plano Marshall o seu espelho com a Época de Ouro da economia nacional com o PIB a crescer a uma taxa média de 7,5% ao ano entre as décadas de 1960 e 1970 em virtude dos planos de fomento e da abertura económico-industrial que a adesão à OCDE, ao GATT e à EFTA proporcionaram.

O segundo exercício é o da contextualização internacional, dado que Portugal foi membro fundador da NATO e, lembremo-nos, Agostinho Lourenço foi o primeiro diretor da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE) entre 1945 e 1956, saindo dessa posição para abraçar a de vice-diretor da INTERPOL, assim se reconhecendo internacionalmente a qualidade da intelligence nacional no pós-Guerra. Portugal participaria activamente na guerra fria, combatendo no seu território a acção de células socialistas, anarquistas e comunistas, estas últimas diretamente apoiadas pela União Soviética. O nosso país, pela vasta extensão do seu território, pelo domínio de pontos estratégicos (com especial destaque para os Açores, a Guiné, Cabinda, Lourenço Marques, Macau, Timor) tornar-se-ia uma das principais âncoras do combate às potências do Pacto de Varsóvia. A guerra contra o comunismo que Portugal desenvolveu internamente tem vários paralelos com, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos, embora reduzindo-se os níveis de violência e ingerência, dado não ter participado como estes países nas inúmeras ações secretas levadas a cabo em diversos continentes nos últimos 100 anos, apoiando governos anticomunistas, promovendo golpes militares, substituindo chefias políticas. Se no Reino Unido o MI5 e o Information Research Department faziam censura, prendiam, torturavam (não apenas no Camp 020) e faziam as suas dirty ops, é bem conhecido que os Estados Unidos através das suas várias agências de intelligence e defesa dos interesses estratégicos do seu país faziam o mesmo, numa escala maior e até aos dias de hoje, mantendo em 2026 e por todo o globo vários campos de presos políticos tidos por terroristas (sendo Guantanamo o mais conhecido) com milhares de inquilinos desprotegidos de direitos básicos humanitários. A IIª República cumpriu, portanto, a sua parte na guerra fria e as colónias/províncias ultramarinas com ela sofreram, tornando-se palco de sangrenta cobiça e luta entre imperialismos, até sucumbir por completo e entregar à barbárie das guerras civis países/nações que Portugal havia criado e desenvolvido desde os idos de 1400.

O terceiro e final exercício que proponho, através do qual sugiro que não devemos “sempre” celebrar Abril como algo de essencialmente positivo, prende-se com o aparecimento daquilo que Adriano Moreira referiu como o “país exíguo”, que restou após a violenta mutilação do Ultramar, incluindo de territórios/províncias como o arquipélago de dez ilhas de Cabo Verde, desabitado até à chegada dos Portugueses no século XV. Assim, na sequência do golpe militar corporativo organizado a 25 de Abril por oficiais subalternos revoltados contra a ultrapassagem administrativa na sua antiguidade por oficiais milicianos, surgiu o movimento político-militar que tomou de assalto o golpe de abril, comandando em ditadura/tutelando militarmente até 1976 o país, através do MFA, do COPCON, do Conselho da Revolução. Nesse período de dois anos, a economia Portuguesa passou de possuir números saudáveis e dentro das médias da OCDE (de acordo com dados recentemente sancionados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos) com uma dívida pública e inflação controladas (apesar de um esforço de guerra e de sanções internacionais que consumiam mais de 10% do PIB) para uma recessão que levaria as finanças nacionais à bancarrota, e à primeira intervenção do FMI em 1977. Doravante, o sentido e a própria sobrevivência do Estado Português face aos seus credores apenas seriam garantidos graças à conclusão do processo de adesão à CEE, hoje UE, formalizado em 1986, apesar de se impor a perda dos três símbolos clássicos de soberania: a justiça, a defesa nacional e a cunhagem de moeda. Portugal neste processo perdeu o Escudo, as suas Forças Armadas tem os mesmos efectivos que a Guarda Nacional Republicana e a lei dos seus tribunais é superada por jurisprudências estrangeiras.

Com o amanhecer violento do 25 de Abril Portugal perdeu capital financeiro, talento humano, a sua economia e as suas finanças afundaram-se dramática e irremediavelmente, foram entregues sem contrapartidas territórios que custaram centenas de anos a serem desenvolvidos, incontáveis vidas e cabedais, criando uma onda de um milhão de refugiados. Tornámo-nos neste processo num país paradoxalmente periférico, da cauda da Europa, apesar de sermos a primeira porta de entrada e saída face ao Atlântico e termos compatriotas nas sete partidas do Mundo. Será assim, verdade, “25 de Abril sempre”? Não o cremos.