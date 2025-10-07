Num mundo onde a tecnologia avança mais rapidamente do que nunca, é tentador acreditar que uma boa liderança significa ter sempre todas as respostas. No entanto, à medida que mais empresas procuram construir culturas centradas nas pessoas, emerge uma verdade muito diferente: a coragem de ser vulnerável é uma das maiores forças de liderança que temos.

Esta ideia desafia crenças antigas sobre liderança no setor tecnológico e oferece um novo caminho para construir equipas baseadas na confiança, criatividade e conexão.

Durante muito tempo, liderança foi sinónimo de controlo absoluto. Em ambientes empresariais tradicionais, mostrar emoções ou admitir incerteza era visto como uma fraqueza. Com o tempo, tornou-se claro que as equipas mais fortes são construídas por pessoas com coragem para dizer: “Não sei” ou “Preciso de ajuda”. É assim que se constrói a confiança.

Para as mulheres na tecnologia, que muitas vezes enfrentam o duplo padrão de serem vistas como “demasiado assertivas” ou “pouco confiantes”, abraçar a vulnerabilidade pode parecer arriscado. No entanto, é precisamente esta vontade de nos mostrarmos como um ser humano inteiro e imperfeito que cria as condições para a verdadeira inovação.

Porque é que a Vulnerabilidade Alimenta a Inovação

À primeira vista, vulnerabilidade e alto desempenho podem parecer incompatíveis, mas estão profundamente ligados. Quando os líderes fingem ter tudo sob controlo, estabelecem uma regra tácita: mais ninguém deve admitir incertezas.

A vulnerabilidade é um regresso à nossa centelha criativa original. Todos começamos como crianças curiosas e inventivas, mas ao longo do tempo acumulamos camadas de medo e expectativas. Voltar a ser quem realmente somos e aparecer sem máscaras requer, muitas vezes, um trabalho profundo.

Criar este tipo de segurança psicológica não é o mesmo que partilhar em excesso ou ser pouco profissional. Trata-se de dar o exemplo na abertura, para que os outros se sintam seguros para fazer perguntas, desafiar ideias e aprender com os erros.

Da Performance à Presença

Para muitos líderes, a parte mais difícil não é saber que a vulnerabilidade é importante — é praticá-la de forma consistente. Esta abordagem ajuda as equipas a ultrapassar relações meramente transacionais. Quando os líderes têm a coragem de dizer “Estou a ter dificuldades” ou “Ainda não tenho a resposta”, convidam os outros a contribuírem com as suas ideias e pontos fortes. O resultado é uma cultura onde a colaboração substitui a competição e a autenticidade se torna a norma.

Na empresa onde trabalho, esta mentalidade vai além das ideias abstratas. Através de iniciativas como She Is Tech, a empresa ajuda as mulheres na tecnologia a descobrir que a vulnerabilidade pode ser uma vantagem poderosa. Seja através de mentoria, workshops ou conferências globais, a comunidade oferece um espaço de partilha, crescimento e conexão, sem receio de julgamento.

Formas Práticas de Começar

Como podemos levar esta mentalidade para o nosso dia a dia? Aqui ficam algumas sugestões práticas:

Começar pequeno – não nos precisamos expor a todos de uma vez. Podemos começar por partilhar algo verdadeiro com um colega de confiança ou fazer uma pergunta genuína numa reunião.

Praticar a autorreflexão – reparar no que nos energiza ou desmotiva. A autoconsciência é a base da comunicação autêntica.

Aceitar o desconforto – experimentar algo novo em que não sejamos especialistas. A vulnerabilidade começa muitas vezes onde termina a zona de conforto.

Dar o exemplo da abertura – quando os líderes se mostram como são, os outros sentem-se seguros para fazer o mesmo.

Acima de tudo, a autenticidade pratica-se. Quanto mais nos apresentarmos como realmente somos, mais natural isso se tornará.

A Coragem de Liderar com Autenticidade

Ser autêntico não significa abandonar o profissionalismo ou baixar os padrões. Significa, sim, valorizar a verdade em vez das aparências, a curiosidade em vez da certeza, e a aprendizagem em vez da perfeição. Trata-se de criar um ambiente onde é normal dizer “Não tenho tudo resolvido” e onde pedir ajuda é visto como um sinal de força, não de fraqueza.

Em reuniões, isto pode traduzir-se em reconhecer que precisamos de mais tempo para pensar, convidar outras perspetivas antes de tomar uma decisão ou partilhar o que aprendemos com um erro recente. Estes pequenos momentos têm um impacto desproporcional: definem um tom onde a abertura é respeitada e as pessoas são incentivadas a trazer o seu eu completo para o trabalho.

Com o tempo, culturas moldadas pela vulnerabilidade tendem a ser mais resilientes. Quando surgem desafios, equipas fundamentadas na confiança e na abertura conseguem adaptar-se em conjunto, em vez de se fragmentarem sob pressão. Num setor onde a mudança é constante e a incerteza faz parte do dia a dia, os líderes que prosperam não são necessariamente os que parecem mais confiantes. São os que têm a coragem de ser honestos, a paciência para continuar a ouvir e a humildade para continuar a aprender.

O Observadorassocia-se à comunidade PortugueseWomeninTech para dar voz às mulheres que compõe o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade.