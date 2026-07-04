Há uma ideia generalizada de que comprar casa cedo é sempre a decisão mais sensata. Os dados do mercado contam uma história mais matizada: os jovens estão de facto a comprar, mas fazem-no com prestações mais altas e almofadas financeiras mais finas do que os compradores mais velhos.

Segundo a análise de mercado de crédito habitação do ComparaJá, a prestação média dos clientes com menos de 35 anos ascende a 817 euros, cerca de 14% acima dos 715 euros pagos, em média, por quem tem mais de 35. A diferença não é um detalhe: ao longo de um contrato que hoje se estende, em média, por 33 anos, traduz-se em muitos milhares de euros.

A explicação está na combinação de dois fatores. Os jovens financiam montantes mais elevados, porque compram numa fase de preços recorde, e entram com menos capital próprio. Os dados mostram que a entrada inicial dos compradores até aos 35 anos é, em média, cerca de metade da dos compradores mais velhos, o que obriga a pedir mais ao banco e a aceitar prestações maiores.

Nada disto significa que comprar cedo seja um erro. Significa que exige preparação. Comprar aos 30 anos com a taxa de esforço no limite e sem fundo de emergência é muito mais arriscado do que esperar um ou dois anos, reforçar a entrada e negociar melhores condições. A pressa de entrar no mercado não pode anular o exercício básico de fazer contas.

O contexto reforça a cautela. Com o Banco Central Europeu a subir as taxas em junho e a EURIBOR de novo em alta, as prestações dos contratos indexados tendem a agravar-se nas próximas revisões. Para quem já está no limite, uma subida que pareceria pequena pode deixar de o ser.

O meu conselho a quem compra cedo é simples: não confundir aprovação com conforto. Que o banco empreste não significa que a prestação caiba folgadamente no orçamento. Antes de assinar, vale a pena comparar propostas de vários bancos, simular cenários de subida de juros e garantir que sobra margem para o resto da vida. Comprar casa é uma maratona de décadas, não uma corrida para chegar primeiro.