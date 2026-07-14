O Risco Que Não Faz Manchetes

Há um tema que raramente ocupa as manchetes financeiras. Não move os mercados num dia. Não provoca reuniões extraordinárias dos bancos centrais. Não gera alertas de última hora nos terminais financeiros.

No entanto, pode vir a ser mais determinante para o crescimento económico global nas próximas décadas do que a inflação, as taxas de juro ou até a própria IA. Esse tema chama-se demografia.

A verdade é desconfortável: continuamos a falar demasiado pouco sobre o envelhecimento populacional. O debate económico centra-se na próxima decisão do BCE, na inflação ou no próximo conflicto armado. Entretanto, uma transformação profunda está a acontecer diante dos nossos olhos: o mundo desenvolvido está a envelhecer, a ter menos filhos e a caminhar para uma economia com menos trabalhadores, mais pensionistas e uma pressão crescente sobre o crescimento.

Os Números Que Deviam Preocupar-nos

O Japão é o aviso mais claro com idade mediana nos 50 anos, a mais elevada do mundo, seguida por Itália, com cerca de 49 anos e Portugal em seguida com cerca de 47 anos (fonte: Eurostat). A Europa, no seu conjunto, tem uma idade mediana superior a 43 anos. Os Estados Unidos continuam relativamente mais jovens (39 anos), em parte graças a maior dinamismo demográfico e maior capacidade histórica de atrair imigração.

Estes números não são uma curiosidade estatística, são uma das variáveis mais importantes para compreender o futuro da economia mundial. Porque o verdadeiro problema não é vivermos mais anos e com mais qualidade de vida – pelo contrário, é uma das maiores conquistas da humanidade. O problema é vivermos mais, termos menos filhos e continuarmos a financiar sistemas sociais desenhados para uma realidade demográfica que já não existe.

As taxas de fertilidade estão abaixo do nível de reposição (cerca de 2.1 filhos por mulher), em praticamente todas as economias desenvolvidas. Durante décadas, habituámo-nos a uma fórmula aparentemente natural: mais população significava mais trabalhadores, mais consumo, crescimento. Essa fórmula está a deixar de funcionar.

PIB = Trabalhadores × Produtividade do Trabalho

Quando a população ativa diminui, o potencial de crescimento económico diminui também. Existem menos pessoas para trabalhar, produzir, consumir, e financiar os sistemas públicos de pensões e saúde. A demografia não é apenas uma questão social, é uma variável económica de primeira ordem.

O Japão mostra o que acontece quando esta tendência se instala. Durante mais de três décadas, o país viveu uma combinação difícil: crescimento económico fraco, escassez de mão de obra, baixa inflação estrutural, dívida pública elevada e aumento das despesas sociais. Apesar de continuar a ser uma economia altamente sofisticada, tecnologicamente avançada e socialmente organizada, o envelhecimento tornou-se um dos principais travões ao seu crescimento. A Europa encontra-se hoje numa fase diferente, mas caminha na mesma direção. A diferença é que ainda tem tempo para aprender com a experiência japonesa. A pergunta é se terá coragem política para o fazer.

Porque este tema obriga a discutir assuntos que muitos preferem evitar:

Imigração: se uma sociedade não produz trabalhadores suficientes internamente, existem apenas três alternativas: i) aceita crescimento económico mais baixo, ii) consegue aumentos extraordinários de produtividade (IA?) e/ou iii) atrai população activa do exterior. A imigração não é uma questão ideológica, é uma necessidade económica. As economias desenvolvidas vão precisar de imigração controlada, qualificada, integrada e geradora de valor acrescentado, evitando a tendência passada de abrir fronteiras sem critério. Não falamos apenas de preencher vagas mas sim de preservar a base produtiva que financia pensões, hospitais, escolas, infraestruturas e serviços públicos.

se uma sociedade não produz trabalhadores suficientes internamente, existem apenas três alternativas: i) aceita crescimento económico mais baixo, ii) consegue aumentos extraordinários de produtividade (IA?) e/ou iii) atrai população activa do exterior. A imigração não é uma questão ideológica, é uma necessidade económica. As economias desenvolvidas vão precisar de imigração controlada, qualificada, integrada e geradora de valor acrescentado, evitando a tendência passada de abrir fronteiras sem critério. Não falamos apenas de preencher vagas mas sim de preservar a base produtiva que financia pensões, hospitais, escolas, infraestruturas e serviços públicos. Produtividade: tornou-se uma necessidade dado que se houver menos trabalhadores disponíveis, cada trabalhador terá de produzir mais, o que requere maiores investimentos em tecnologia, educação e capital produtivo. Uma sociedade com escassez de mão de obra precisa inevitavelmente de ferramentas que permitam fazer mais com menos pessoas. A IA pode ajudar a monitorizar doentes à distância, apoiar diagnósticos, acompanhar idosos, e optimizar recursos nos serviços públicos. Não substitui completamente o cuidado humano, a presença, a empatia e a confiança. É aqui que a Lei de Amara se torna particularmente relevante. Roy Amara observou que tendemos a sobrestimar o impacto de uma tecnologia no curto prazo e a subestimar o seu impacto no longo prazo. A inteligência artificial encaixa perfeitamente nesta ideia. Hoje fala-se dela como se fosse resolver todos os problemas económicos nos próximos dois ou três anos. É pouco provável. Mas também é provável que estejamos a subestimar profundamente o impacto que poderá ter nas próximas duas ou três décadas. O mais interessante é que a mesma lógica se aplica à demografia: subestimamos os seus efeitos no curto prazo porque são lentos, graduais ao longo de décadas.

Os Efeitos Concretos da Demografia

Envelhecimento das populações produz consequências muito concretas: menos trabalhadores, mais pensionistas, maior despesa em saúde, mais pressão sobre os sistemas de pensões, maior carga fiscal sobre a população ativa, mais necessidade de imigração, mais urgência em aumentar a produtividade, menor crescimento potencial e maior tensão entre gerações (o que gera crispação e polaridade nas sociedades)

Responder significa levar a natalidade a sério através de incentivos reais, tornando a habitação mais acessível para os jovens, criar condições reais para conciliar carreira e família, prolongar vidas ativas de forma inteligente, com flexibilidade e formação contínua, em vez de fingir que uma idade legal de reforma resolve um problema estrutural.

A Conta Vai Chegar

A bomba demográfica não faz barulho, mas está a rebentar lentamente, todos os anos, em cada país que tem menos crianças, menos trabalhadores e mais idosos.

Enquanto discutimos o próximo risco, talvez estejamos a ignorar o maior desafio estrutural do século XXI. Podemos contrariá-la com produtividade, tecnologia, imigração inteligente, políticas de família e reformas sérias. O que não podemos é continuar a fingir que ela não existe.

Porque, quando a conta chegar, a pergunta já não será se devíamos ter falado mais cedo sobre o envelhecimento populacional. Será quem vai pagá-la.