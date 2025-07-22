Portugal tem vindo a assistir, com preocupação, à saída dos seus jovens mais qualificados. Não é por falta de esforço, nem de vontade de ficar. É porque o país ainda não oferece as condições necessárias para que esses jovens possam trabalhar, crescer e realizar os seus projetos cá dentro. A cada partida, perdemos não só pessoas, mas também ideias, talento e oportunidades. E os que ficam, muitas vezes, vivem com o sentimento de que também terão de partir mais cedo ou mais tarde.

De acordo com o Relatório da Emigração 2022, publicado pelo Observatório da Emigração (Iscte-CIES), cerca de 60.000 portugueses emigraram nesse ano, e os dados mantêm-se estáveis em relação ao período anterior. A maior parte dos emigrantes situa-se na faixa dos 20 aos 39 anos, com formação média e superior. O mesmo relatório destaca ainda que Portugal continua a apresentar uma das mais altas taxas de emigração da União Europeia. Em muitos casos, são jovens altamente qualificados que, apesar do investimento público na sua formação, optam por exercer a sua profissão noutros países, especialmente na Suíça, Reino Unido, Alemanha e França, onde encontram melhores condições salariais, estabilidade e oportunidades de progressão.

Estima-se, segundo o próprio Observatório, que cerca de 30 % dos portugueses entre os 15 e os 39 anos vivam atualmente fora do país. Isso representa uma fuga silenciosa de capital humano jovem, que não encontra cá dentro os meios para realizar o seu potencial. Entre 2015 e 2023, a tendência manteve-se constante, com entre 30.000 e 40.000 jovens a sair do país todos os anos, muitos deles com formação em engenharia, medicina, ciências ou tecnologia.

Os motivos são conhecidos: salários desajustados face ao custo de vida, contratos precários, excesso de estágios não remunerados, e um sistema que raramente recompensa o mérito. Para muitos jovens, o sonho de ter casa própria, independência e estabilidade continua fora do alcance, mesmo após anos de estudo e dedicação. Segundo inquéritos europeus, como o Eurobarómetro, mais de metade dos jovens licenciados portugueses admite ponderar a emigração, sobretudo por falta de perspetivas a médio prazo.

Por vezes, fala-se da emigração como se fosse um processo natural ou até vantajoso. Mas não podemos normalizar a perda sistemática do talento nacional. Cada jovem que parte representa um investimento que não se concretiza em território nacional. Mais do que um fenómeno económico, trata-se de um sinal social: os nossos jovens não acreditam que o país esteja preparado para os acolher de volta, ou sequer para os reter.

Portugal precisa de inverter esta realidade. Criar condições reais para fixar os jovens não é um favor: é uma urgência nacional. Isso implica um mercado de trabalho mais justo, salários compatíveis com as qualificações, apoio à habitação jovem, estabilidade contratual e uma cultura que reconheça o mérito. Enquanto não formos capazes de oferecer essas condições, continuaremos a formar para exportar.

Perder jovens qualificados não é apenas um problema do presente, é um compromisso falhado com o futuro. Cabe-nos a todos, enquanto sociedade, perguntar: que país queremos construir? Um onde os jovens sejam vistos como um encargo, ou um onde sejam parte da resposta?

Não se trata apenas de impedir que os jovens saiam, mas de lhes dar motivos reais para ficar.

Portugal tem de ser mais do que um ponto de partida, tem de ser um lugar de chegada, de estabilidade e de esperança. Reter talento jovem não é um luxo, é uma necessidade para o futuro do país. Se não formos capazes de garantir isso, estaremos a comprometer não apenas a próxima geração, mas também a nossa própria identidade enquanto nação.

Ou cuidamos dos que cá crescem, ou choramos os que desaparecem.