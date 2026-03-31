Todos falam de inteligência artificial como se fosse a resposta automática para a inércia das organizações. Como se bastasse adotar a tecnologia certa para ficar mais eficiente, inteligente e estratégico. Mas a pergunta certa não é “O que a IA consegue fazer?”. A pergunta certa é: “O que é que a IA nos permite deixar de fazer – para finalmente começarmos a fazer o que realmente importa?”.

Durante anos, muitas organizações habituaram-se a operar em modo reativo: pedidos urgentes, entregas contínuas, reporting interminável. Um movimento constante, muitas vezes circular. Uma corrida sem fim, onde se faz muito e se avança pouco. É aqui que a IA é verdadeiramente transformadora: não por substituir pessoas, mas por aliviar a carga operacional, transformar ruído em sinal e devolver tempo e foco para repensar estratégia, agentificar processos e elevar a qualidade dos serviços.

Na criação de valor, o centro não é a tecnologia: é quem a organização serve. Muitas organizações dizem ter o “cliente no centro”, mas na prática continuam presas a jornadas genéricas, canais desconectados e decisões tardias. É aqui que a IA pode ser transformadora: não por produzir mais depressa, mas por tornar a customer centricity operacional, através de personalização com relevância: adaptar decisões, mensagens e experiências ao contexto e ao momento, com coerência end-to-end. Quando está ligada a dados com governo e a ciclos claros de decisão, cada interação melhora a seguinte: menos generalização, mais precisão; menos ruído, mais intenção. A customer centricity deixa de ser slogan quando a personalização é sustentada por verdade, não por suposições.

Quando a base não está consolidada, a IA não acelera decisões: acelera consequências. Antes da IA, já era difícil para muitas organizações terem dados organizados e fiáveis: múltiplas versões da “verdade”, indicadores inconsistentes, reporting difícil de explicar, equipas a gastar tempo a reconciliar números em vez de agir. Com IA, este desafio intensifica-se: se os dados estão desorganizados, a IA não cria clareza, produz respostas rápidas sustentadas em informação incompleta ou enviesada.

E há ainda uma variável decisiva: os dados não estruturados. Uma parte enorme do conhecimento real de uma organização vive fora das bases de dados: contratos, emails, políticas, atas, PDFs, chats e documentação. A IA consegue trabalhar este universo, mas sem organização e controlo pode gerar respostas “convincentes” que sustentam decisões frágeis: com impacto operacional, reputacional e até regulatório. Porque quando o conhecimento não tem governo, a IA não descobre a verdade: produz confiança sem fundamento.

Por isso, falar de IA implica falar de algo menos “sexy”, mas mais determinante: uma Knowledge Base. Uma base de conhecimento que una informação estruturada e não estruturada, com contexto, qualidade e clareza. Não basta ter documentos ou dados. É preciso estruturar, catalogar e manter viva, distinguindo o que é oficial, sensível, atual e utilizável. Sem esta base, a IA torna-se uma máquina de respostas plausíveis. Construí-la exige governo de dados a sério: papéis e responsabilidades claros, critérios objetivos de qualidade e disciplina contínua para garantir consistência ao longo do tempo. Porque personalização não é “falar para cada um”: é saber, em cada momento, com base em que verdade a organização está a agir. Sem confiança, não há personalização: há tentativa.

Depois vem o ponto que separa transformação de ilusão: a IA é um amplificador. Amplifica o que já existe. Se houver clareza, amplifica impacto. Se houver confusão, amplifica ruído. Sem inteligência estratégica, acelera a corrida sem fim: produzimos mais, analisamos mais, recomendamos mais, mas sem sermos realmente mais eficazes. Mais output não é mais valor, é só mais movimento.

A IA não é um atalho para a estratégia, é um teste à maturidade das organizações. Não compensa falta de foco: expõe-a. Não cria direção: amplifica-a. A tecnologia escala capacidade; a liderança e a inteligência estratégica escalam impacto. No fim, a diferença não está em ter IA — está em saber exatamente para quê.

O Observador associa-se à comunidade PortugueseWomeninTech para dar voz às mulheres que compõe o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade.