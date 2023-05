Entre carências de toda a ordem, casos de flagrante corrupção e episódios de inenarrável incúria governamental continua a cumprir-se e a celebrar-se Abril com a aprovação de legislação avançada. Assim, depois da autodeterminação de género e de nome nas escolas ter vindo já libertar as crianças da escravatura da biologia e do registo civil, chega-nos a eutanásia para nos libertar a todos – velhos, novos e cuidadores de velhos e novos – da escravatura, da despesa e da carga de trabalhos (até para o Estado) que a vida geralmente implica.

Esta peculiar deriva esquerdista, já não proletária, mas marcadamente burguesa, consumista e decadentista, tem raízes profundas no itinerário libertino do Marquês de Sade e naquilo que há 55 anos foi o Maio francês. Tanto que alguns dos slogans que foram então bradados continuam a inspirar e a fundamentar a agenda da esquerda progressiva e radical – desde o “IL EST INTERDIT D’INTERDIRE”, com a interdição, proibição ou cancelamento expeditamente administrados aos que se regem por interditos religiosos, éticos ou outros; ao SOYEZ RÉALISTES, DEMANDEZ L’IMPOSSIBLE e L’IMAGINATION AU POUVOIR, que presidem a grande parte das imaginativas autodeterminações e autoatribuições.

Olhando as actualidades da época, em Nanterre (onde tudo começou nesse Março) e na Sorbonne, em Paris, detecta-se imediatamente nos manifestantes e nos estudantes revolucionários um ar inequivocamente burguês.

