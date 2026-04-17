O mercado pet em Portugal está a crescer de forma consistente e a consolidar-se como um setor com relevância económica significativa, representando centenas de milhões de euros anuais e estando presente em mais de metade dos lares portugueses. No entanto, este crescimento esconde um problema estrutural que o setor ainda não enfrentou de forma clara: a incapacidade de acompanhar a evolução do consumidor.

Nos últimos anos, o perfil do consumidor pet transformou-se de forma evidente. Está mais informado, mais exigente e mais orientado para a qualidade, para a prevenção e para decisões conscientes ao longo do tempo. Procura não apenas resposta a problemas, mas soluções que lhe permitam antecipar, planear e gerir o cuidado animal de forma mais eficiente e previsível.

O mercado, no entanto, continua, em muitos casos, a responder com modelos pouco diferenciados e ainda pouco estruturados. A oferta evolui, mas não ao mesmo ritmo da procura. Persistem limitações ao nível da especialização, da integração de serviços e da capacidade de construir propostas de valor mais completas e consistentes. Este desfasamento entre uma procura cada vez mais sofisticada e uma oferta ainda em fase de maturação não é apenas uma questão de posicionamento — é um travão para o crescimento estrutural do setor.

Um dos sinais mais claros desta realidade está na predominância de um modelo de cuidado reativo. Apesar da crescente consciência dos tutores, a intervenção continua a ocorrer maioritariamente após o surgimento de problemas, o que conduz a decisões menos eficientes, a custos mais elevados e a uma menor previsibilidade no cuidado animal. Esta lógica não só limita a qualidade do serviço, como cria pressão adicional sobre os próprios operadores.

Tal como já aconteceu noutras áreas da saúde, a ausência de uma abordagem preventiva traduz-se numa utilização menos eficiente dos recursos e numa maior volatilidade nos custos ao longo do tempo. A transição para modelos mais preventivos não é, por isso, apenas uma evolução desejável — é uma condição essencial para garantir crescimento sustentado e maior estabilidade no setor.

A par desta dimensão, existe ainda um desafio relevante ao nível da literacia e da tomada de decisão. Apesar da maior preocupação com o bem-estar animal, a informação disponível continua fragmentada e pouco estruturada, dificultando a capacidade dos tutores transformarem intenção em ação. Esta distância entre o que se pretende fazer e o que efetivamente se faz limita a evolução do mercado como um todo.

O resultado é um setor que cresce em volume, mas não evolui ao mesmo ritmo em maturidade. E essa assimetria tem consequências diretas. Compromete a eficiência, reduz a previsibilidade e limita a capacidade de diferenciação num mercado cada vez mais competitivo. Se o setor não enfrentar este desalinhamento — ao nível da profissionalização, da estrutura da oferta e da incorporação de modelos preventivos — corre o risco de comprometer o seu próprio crescimento. Não por falta de procura, mas por incapacidade de resposta.

Por outro lado, é neste momento de transição que se tornam mais evidentes as limitações do setor. Apesar da crescente exigência dos tutores, a oferta continua maioritariamente assente num modelo reativo, centrado em consultas pontuais, em vez de soluções estruturadas de acompanhamento e prevenção. A baixa adoção de seguros e planos de saúde reforça esta lógica, mantendo o cuidado dependente do problema e não da sua antecipação.

A experiência do consumidor reflete essa realidade. O percurso continua fragmentado, com diferentes serviços distribuídos por vários operadores, sem integração de informação ou continuidade de acompanhamento. Num contexto em que se espera simplicidade e articulação, esta descontinuidade torna-se um ponto de fricção relevante.

Também ao nível da proposta de valor persistem desalinhamentos. A comunicação mantém-se muitas vezes emocional, enquanto o consumidor procura transparência e critérios objetivos de decisão. Em paralelo, a diferenciação da oferta continua limitada face à crescente sofisticação da procura.

A estas fragilidades soma-se um problema estrutural: a perceção de valor nem sempre acompanha o preço, e a falta de articulação entre serviços impede soluções integradas e consistentes. Não são apenas limitações operacionais — são barreiras reais ao crescimento sustentado do setor.

O mercado pet em Portugal já não pode ser lido apenas como um setor emocional. É, cada vez mais, um mercado económico, onde a qualidade da resposta, a previsibilidade e a eficiência são fatores críticos. Neste contexto, a questão deixa de ser o crescimento e passa a ser a capacidade de o sustentar. Porque, num mercado em evolução, não basta crescer — é preciso acompanhar o consumidor que já existe.