Portugal precisa de um Plano Ferroviário Nacional (PFN) que defina um modelo de exploração que ajude na coesão territorial e oriente os investimentos na ferrovia dentro das nossas possibilidades económicas. O PFN apresentado recentemente pelo Governo, embora positivo pela aposta na ferrovia, não cumpre estes requisitos.

O PFN centra-se excessivamente na construção e no hiperdesenvolvimento do litoral, duas características anacrónicas. Baseia-se numa linha de alta velocidade (AV) Porto- Lisboa — inicialmente Porto-Soure, restrição bizarra — que supostamente melhorará o transporte ferroviário nacional de forma revolucionária, o que não é realista. A AV (≥ 250 km/h) é um comboio que circula em linha com parâmetros exigentes de traçado e sofisticada manutenção, não tendo atributos mágicos, mas sendo vantajoso para competir com o avião. Em países de grandes dimensões liga metrópoles separadas por territórios escassamente povoados e serve, com elevada frequência, uma classe média alargada e abastada.

Isso pode ser visto, por exemplo, nos eixos Madrid-Sevilha ou Madrid-Barcelona, o que explica o sucesso dessas ligações, mas não acontece em Portugal. Países como a Dinamarca, a Suíça ou os Países Baixos, economicamente mais desafogados e com uma cultura ferroviária mais evoluída, não recorrem à AV nos serviços internos. O esquema apresentado no PFN retoma um projeto AV de 2006, desconsiderando as grandes mudanças ocorridas desde então, como o Acordo de Paris sobre o clima, o Pacto Ecológico Europeu, a pandemia, o teletrabalho, a guerra na Ucrânia — exacerbando a crise energética e de recursos naturais —, a inflação elevada, a semana dos quatro dias e o empobrecimento progressivo da classe média.

A alta velocidade (160 a 220 km/h) está presente em Portugal com sucesso há mais de 20 anos, através das automotoras pendulares. É uma solução tecnicamente inovadora e interessante para países com orografia desfavorável, como Portugal e Itália. Uma estratégia possível seria expandir a tecnologia pendular, aumentando a frota e adaptando as principais linhas (Minho, Douro, Norte, Oeste, Beira Alta, Beira Baixa, Leste, Alentejo e Algarve). Isso exigiria eletrificação, correção de traçados e duplicação de vias, mas seria mais económico para o contribuinte, mais interessante para o usuário e a coesão territorial e menos agressivo para o meio ambiente. A opção pelo comboio de alta velocidade (AV), que é mais cara, devido à infraestrutura e expropriações, mais difícil de explorar e menos adaptada ao território, nunca foi fundamentada. Já se anunciam parcerias público-privadas — e sabemos quanto isso nos está a custar para ter uma rede excessiva de autoestradas. A solução pendular não é a única, como alternativa, pode-se recorrer a um parque de automotoras e composições “máquina carruagens” circulando a uma velocidade padrão, digamos 140 a 160 km/h, até reutilizando material em segunda mão, fórmula que provou ser eficaz. Estas velocidades são mais do que suficientes para competir com o automóvel.

O principal problema do nosso sistema ferroviário está na exploração e, nesse aspeto, o PFN pouco adianta. Os serviços suburbanos e intercidades seriam muito melhorados se fossem estabelecidos horários de alta frequência em toda a rede, com redução generalizada do número e do tempo de transbordos. A exploração moderna apoia-se em uma rede Intercidades que garante que 80% da população seja servida pela ferrovia, deixando a distribuição fina a cargo da rodovia, dos meios suaves e do transporte individual. Esta rede, que deveria ser proposta pelo PFN, compreenderia cerca de 150 estações, ligadas entre si diretamente ou com um transbordo, e tendo no mínimo um comboio a cada duas horas em cada sentido (esta última condição é mencionada no PFN). Esse nível de serviço foi imposto na rede ferroviária dos Países Baixos em 1944, o que revela a dimensão do nosso atraso.

Existe um discurso exagerado sobre a vocação do caminho-de-ferro para o transporte de mercadorias, o que, apesar de verdade, não se aplica bem ao caso português. Em países extensos, equipados com estações de triagem e com muito transporte de grãos e contentores, o caminho-de-ferro desempenha um papel importantíssimo. Contudo, este modelo não se encaixa bem em Portugal, onde as distâncias são curtas e a ausência de estações de triagem favorece a rodovia. Além disso, temos hoje um serviço de distribuição de alta eficiência, aprimorado durante a pandemia (supermercados, restaurantes, livrarias, farmácias).

Assim, como a rapidez do telemóvel em relação ao telefone fixo, o aumento significativo da frequência de circulação e a redução do tempo de percurso correspondem ao caminho-de-ferro. Os tempos modernos transformam o tempo de transporte em tempo de trabalho: os pedidos de aumento de velocidade que surgiram, em certo momento, no comboio Madrid- Sevilha desapareceram quando o WiFi e uma tomada elétrica foram instalados em cada lugar. Esta ideia permitiu aos passageiros converter o tempo de viagem inútil em tempo de trabalho valioso, e as reclamações desapareceram.

É imperativo e urgente reduzir o número de carros, especialmente nas cidades, e devolver esses espaços aos cidadãos e aos meios suaves de transporte. No entanto, isso implica uma mudança completa da filosofia atual de mobilidade, algo que este Plano Ferroviário Nacional (PFN) nem sequer sugere. Precisamos de um PFN revisto, centrado nos usuários e não nas obras.