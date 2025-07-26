O Paulo teve sempre uma saúde de ferro. Isto até ao dia em que começou a ir aos médicos e a tomar medicamentos. Ah pois, ele agora sofre de diabetes – como se ele acreditasse… – está surdo, cego de um olho e o outro a caminho das trevas, perna direita amputada lá bem para cima do joelho, um enfarte, um AVC e mais um razoável rol de disfuncionalidades. Tudo isto nos últimos 10 anos! Nos 50 anteriores, nada, exceto o atropelamento que o deixou meses a percorrer hospitais. Agora digam que é coincidência! Vai aos médicos e fica doente! Clarinho como a água.

E nada lhe faz sentido. Os medicamentos, por exemplo, não fazem nada, pelo menos nada de bem. A evidência é óbvia: se fazem bem, porque é que ele os continua a tomar? Se fizessem, ele já estava curado, certo? Não precisava de tomar mais. Mas não, ele está pior e cada vez lhe dão mais remédios! Conclusão: os medicamentos não servem para nada de bom. É só para ganharem dinheiro.

E não é só isso. Os comprimidos castanhos, por exemplo, fazem-lhe mal. O Paulo fica desarranjado dos intestinos. Ele já se queixou muitas vezes, mas ninguém liga ao que ele diz. Às vezes até lhe dão esses comprimidos castanhos noutras formas e tamanhos, umas vezes redondos, outras em mais pequeno, a pensarem que o enganam. Mas ele não é cego, ele vê bem que são castanhos. E depois há toda uma quantidade de comprimidos iguais que lhe dão repetidos, por exemplo os 75. Mas também os 125. Porquê estas manigâncias todas? Qual é a ideia? Não basta um 75? É mesmo preciso dois? É que o Paulo, quando está internado no hospital, toma menos de meia dúzia de comprimidos por dia. Portanto, é fácil de perceber que não há qualquer razão para tomar cerca de 20 quando está em casa.

Outra coisa: as análises de sangue. Porquê tantas? Se já fizeram uma vez, já sabem como é o sangue dele! Pronto, que fizessem mais uma vez, só para confirmar, ainda vá que não vá. Mas tantas vezes ao longo do ano, todos os anos… não faz qualquer sentido, tem de haver marosca. Na opinião do Paulo só há uma explicação, na qual ele acredita piamente: o sangue dele é muito bom e é usado para dar a outras pessoas. Esse é que é o truque. Só que ele cada vez tem menos sangue, esse é que é o mal, e com isso ninguém se preocupa. O sangue dele é muito bom, é sangue de leão!

Ora bem, felizmente para o Paulo existe o Sporting. E agora é só títulos, um nunca mais acabar de alegrias. E este ano foi um fartote. Aleluia! Havia que celebrar, pois as alegrias na vida têm sido muito poucas. Assim, no dia 17 de maio, o dia do bicampeonato, o Paulo arrancou de casa, em Alcântara, na sua cadeira de rodas, devidamente equipado com camisola, cachecol, boné, e avançou para o Marquês. Primeiro foi de autocarro, o 714, até ao Cais do Sodré. A partir daí, foi à força de braços – por sorte ainda tem os dois, o que não sucede com as pernas. Seguiu até à Praça do Comércio, daí começou a subir cidade dentro até… ao Martim Moniz. Aí ficou perdido. Onde está a Avenida da Liberdade? Ele bem perguntou mais do que uma vez, explicaram-lhe, mas ele voltava sempre ao mesmo sítio.

A partir daqui tudo é confuso. Só se sabe que houve uma queda e que o Paulo tem uma escoriação na testa. É transportado, cerca das 21 horas, de ambulância para São José. Enfim, cada vez mais longe do destino, da festa no Marquês, da alegria que tanta falta lhe faz.

Contudo, há uma pequena luz neste vazio de informação. O sistema do Hospital emite uma informação automática para um cuidador do Paulo, informando que ele está a ser visto por um médico na urgência. O cuidador desloca-se ao hospital – não conseguiu contacto telefónico – e não há sinal de existência do Paulo. Apenas a triagem tem registo da sua passagem. A partir daí, o dito vazio. Não está em nenhuma sala de espera, não está no ambulatório, não está nos cuidados intensivos… Nada. Contudo, há vagas lembranças: “Um senhor numa cadeira de rodas, equipado à Sporting, que falava muito? Eu vi-o por aí…”

A única outra informação era a de que ele fora várias vezes chamado para ir a um gabinete médico e de que não aparecera. Pudera, ele é surdo, quase cego… será que ninguém reparou, na triagem, por exemplo?

Seja como for, onde está o Paulo? Tem de estar em algum lado. O Paulo, além de notórios e evidentes problemas cognitivos, está numa cadeira de rodas, amputado, dependente… onde estará? Ninguém faz a mínima ideia. Entretanto já é meia-noite. O Paulo está desaparecido há algumas horas, ninguém deu por isso e ninguém o procura. Será mais um caso de um doente a desaparecer das urgências de um hospital e a aparecer, sabe-se lá como, mais tarde num qualquer lugar e arcando com toda a responsabilidade por isso?

Felizmente, alguém brilhante dá uma sugestão: “Pergunte ali ao segurança.”

Abreviemos a história. O segurança não sabe – houve mudança de turno – mas contacta o chefe. Este sabe e esclarece. O Paulo, melhor, “aquele senhor em cadeira de rodas e equipado à Sporting”, estava a fazer barulho e a protestar lá dentro, agrediu (um paramédico?) com as unhas, a polícia foi chamada, algemou-o em pleno ambulatório, levou-o e pô-lo na rua! O quê? Um doente? Naquelas condições e àquelas horas?

Perguntado que foi, o agente principal da PSP nada sabe do assunto. Mudança de turno… Nada está registado. Mas o chefe da segurança confirma o sucedido e identifica o agente que algemou o Paulo e o levou lá para fora. Para onde? A custo, é sugerido que para uma esquadra. Qual esquadra? Retirada para obtenção de informação e a resposta final: não foi para nenhuma esquadra. O Paulo é que manifestou o desejo de ir embora. Manifestou a quem? Por que razão não me (o cuidador) contactaram? Que responsável médico ou dos serviços sociais deu cobertura a este desenlace? Como é possível expulsarem um doente, com aquelas limitações e insuficiências, e colocá-lo na rua sozinho, numa cadeira de rodas?

O Paulo apareceu e, felizmente, não foi nas capas dos jornais. Chegou a casa cerca das 4 da madrugada. Após quase 6 quilómetros de cadeira de rodas, à força de braços. O cuidador reclamou no livro das ditas. Até hoje não houve resposta. Contudo, o Hospital de São José mandou, entretanto, uma fatura para o Paulo pagar. Se o Paulo conseguisse ler, ficaria a saber que tem de pagar 112,07 € por agressão a alguém que é identificado. Qual agressão? Como? Qual o tratamento realizado? Então, ninguém sabia algo que fosse do Paulo e agora até isto se sabe? E a responsabilidade foi do Paulo? Ele, que só queria ir ver o Sporting, ele, que ninguém chamava para ir ao médico, a quem ninguém ouvia o que dizia? E entretanto a festa a decorrer no Marquês e ele ali fechado, preso, transparente, invisível e descartável?

Desta vez nem o Sporting bicampeão lhe deu alegria que chegasse. Só raiva. E quanto à fatura que o Paulo não consegue ler, também não a vai poder pagar. Ele trabalhou uma vida inteira na construção civil e com o atropelamento descobriu que a entidade patronal, afinal, nunca tinha pagado a Segurança Social. Adeus reforma. Com os 200 e tal euros do RSI… Agora é que o Paulo vai mesmo ser algemado de vez.