Queridos Pais,

A escola está quase a começar. Imagino que a lista de to do’s já esteja mais que cheia, mas, por favor, vejam se ainda é possível acrescentar mais um: uma breve conversa, adaptada à idade dos vossos filhos, para os relembrar de alguns valores importantes, que até podem reconhecer nas suas personagens de super-heróis favoritas:

Da diferença entre brincar e gozar uns com os outros: Ensinem-lhes que é divertido brincar e utilizar o humor, mas é importante saber parar antes de magoar os sentimentos de outro colega. Como o Homem-Aranha, que usa o seu humor para aliviar tensões, nunca para magoar os outros.

Da importância de chamar os novos colegas para fazer parte das conversas e aventuras: Assim como o Capitão América, que procura integrar todos e valoriza a colaboração, incentivem os vossos filhos a conhecer os novos colegas e a chamá-los a participar nas atividades do dia, para que todos se sintam parte do grupo.

Da proibição de chamar nomes feios que sabem repetir, mas cujo significado nem sempre conhecem: Tal como o Super-Homem, que simboliza justiça e respeito, lembrem-lhes que a verdadeira força está em usar palavras generosas, e não em repetir insultos.

Da relevância de chamar um adulto se testemunharem colegas a magoar-se: como o Homem de Ferro, que sabe quando intervir e chamar a ajuda certa, ensinem os vossos filhos a reconhecer quando é altura de pedir a ajuda de um adulto para evitar que alguém se magoe a sério.

De limpar uma lágrima e provocar um sorriso: É tão importante estarem atentos aos outros. Inspirem-se na Mulher-Maravilha, conhecida pela sua compaixão e bondade. Ensinem-lhes a importância de consolar os amigos quando estão tristes e de espalhar alegria.

De não comparar pertences e marcas com os dos colegas: Como o Batman, que aprendeu que não é a sua riqueza ou o que tem que o definem, mas sim o seu caráter. Ajudem-nos a entender que o valor de uma pessoa não se mede pelas coisas que possui.

De que o telemóvel é útil, mas as interações presenciais também o são: Tal como o Flash, que prefere interagir rapidamente e diretamente com os amigos, expliquem-lhes que nada substitui uma conversa cara a cara, e que as amizades são mais fortes quando cultivadas pessoalmente.

De identificar o bullying e de apoiar aqueles que estão a ser alvo de injustiças: Como todos os super-heróis referidos fariam, lutando pela justiça e pela proteção dos outros, ensinem os vossos filhos a reconhecer e a agir, pedindo ajuda, perante situações de intimidação.

Recordem-lhes que todos somos diferentes, mas que essas diferenças são o que nos tornam especiais. Relembrem-lhes que é na bondade, no respeito e na empatia que se constroem amizades duradouras. Mostrem-lhes que ser corajoso não é levantar a voz ou usar a força de um empurrão, mas sim estender a mão quando alguém precisa. Digam-lhes que para ser populares não precisam de denegrir ninguém. Ah, e que os adultos que os acompanham nas escolas não estão lá só para ralhar: têm o dever de os ajudar quando não sabem o que fazer.

Imagino que muitos destes alertas já fazem parte do vosso dia-a-dia, mas é sempre bom reforçar. À medida que começamos mais um ano letivo, é essencial que cada criança saiba que tem o poder de criar um ambiente positivo à sua volta — onde todos se sintam seguros, aceites e valorizados.

Com gratidão e esperança de um ano letivo cheio de aprendizagens e crescimento para toodos, todos, todos!