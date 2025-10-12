Numa era em que todos falam ao mesmo tempo, escutar tornou-se o mais subversivo dos gestos.

Vivemos cercados de som — o som das opiniões, dos comentários e dos emojis, o som dos reels e vídeos em loop, o som das notificações, das teclas, e tantos outros. Nesse mar de ruído, o silêncio é quase uma heresia.

Falar é o novo calar. Falamos tanto que já pouco dizemos. E, no entanto, quem se cala arrisca ser mal interpretado: o silêncio é visto como indiferença, desleixo, ausência de opinião própria, arrogância ou covardia. Já ninguém imagina que possa ser escolha, quanto mais uma escolha consciente.

Eugénio de Andrade clamava: “é urgente o amor; é urgente permanecer.” mas hoje o que urge é preencher espaços com som. Esse é o novo dever cívico. O silêncio, esse, soa sempre a desinteresse. Quem resiste ao impulso de acrescentar mais um som ao ruído do mundo?

A sociedade exige presença e reação constantes. Preencher o espaço com som, quer seja presencial, quer seja virtual, é uma obrigação. E todos opinamos, analisamos, justificamos, atribuímos likes, respondemos, indignamo-nos, esperamos resposta imediata, cada um a tentar um som melhor, ou pelo menos diferente do outro. Mas no fim, é só mais um som.

O silêncio — o não responder, o não publicar, o não reagir — é o último gesto de liberdade.

Há silêncios que são força. O silêncio que escuta em vez de gritar. O silêncio que pensa antes de reagir. O silêncio que permite aprender, refletir e compreender. O silêncio que permite não acrescentar ainda mais som ao ruído que já existe.

Nas tradições orientais, o silêncio é uma forma de pensamento, mas por cá confundimos expressão com existência.

Tenho para mim a convicção, escrita e falada, de que o silêncio é presença selecionada, é respeito individual, é uma forma de resistência. Resistência à máquina da visibilidade, que produz, a uma velocidade estonteante, a forte e perigosa crença de que, quem não se expressa, não existe.

Pensemos como o poeta, com amor, e antes de falar, escrever ou caricaturar: Num tempo em que somos pressionados a reagir e a falar sem parar.

Talvez o verdadeiro ato de resistência seja escolher o intervalo para parar.