A tempestade Kristin trouxe uma catástrofe sobretudo às regiões de Leiria, Santarém e Coimbra, deixando um rasto de destruição e uma sensação profunda de impotência em milhares de pessoas que viram, em minutos, as suas vidas viradas do avesso. Habitações ficaram sem condições mínimas de habitabilidade, empresas colapsaram, infraestruturas cederam e vastos territórios ficaram sem resposta imediata à altura da dimensão do desastre.

Ainda assim, cerca de três horas depois, o Governo estava no terreno, com vários membros em Leiria a apoiarem autarcas também atónitos perante a violência da intempérie, sem memória recente de evento comparável. Desde esse momento, autarquias, administração central e voluntários juntaram-se numa verdadeira corrida contra o tempo para devolver condições de dignidade às populações afetadas.

A brutalidade da velocidade do vento destruiu grande parte da rede elétrica em baixa, média e alta tensão, o que tornou o restabelecimento da energia a principal dificuldade operacional e condicionou todo o resto, dada a dependência que hoje temos desta infraestrutura. Também aqui não soubemos aprender o suficiente com a tragédia de Pedrógão Grande, em 2017, quando o relatório da Comissão Técnica Independente alertou para a vulnerabilidade da rede elétrica e a necessidade de intervir estruturalmente, incluindo soluções de enterramento de linhas em zonas críticas. Só agora, pela ação da ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, esta matéria passou a ser assumida como prioridade política e técnica.

Desde muito cedo, e de forma inédita, o Governo alocou verbas de emergência, convocou o Banco de Fomento e criou rapidamente mecanismos para que pessoas e empresas pudessem apresentar pedidos de apoio quase de imediato. É verdade que, por maior que seja a celeridade administrativa, raramente se consegue responder com a rapidez que estas situações dramáticas exigem, mas também é verdade que nunca um executivo tinha, em termos gerais, reagido tão depressa a uma catástrofe desta escala.

O desafio que se coloca agora é juntar rapidez e eficácia. A perceção pública da resposta não pode sobrepor-se à realidade concreta no terreno: é preciso garantir que os apoios chegam, que são justos e que contribuem para reconstruir melhor, e não apenas para repor o que existia.

Se, no imediato, a prioridade foi assegurar as necessidades básicas, importa agora olhar para o rasto de destruição deixado no território e dar sentido à reconstrução. A criação de uma Estrutura de Missão para reconstruir o território — ao nível das infraestruturas, das empresas e da coesão social — foi um passo acertado na direção certa. Mas era preciso mais: um instrumento que permitisse, ao mesmo tempo, refletir, agir e prevenir, com ações concretas a curto, médio e longo prazo, envolvendo partidos, instituições e academia, e garantindo um plano estruturado de resiliência.

É neste contexto que o PTRR — Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência — surge como uma oportunidade decisiva, não apenas para os territórios diretamente afetados, mas para o país no seu conjunto. Na prática, funciona como um verdadeiro pacto de regime em torno do que mais importa: as pessoas e a proteção das suas vidas, bens e modos de subsistência.

A curto prazo, o PTRR tem de continuar a apoiar quem mais sofreu com a intempérie, garantindo habitação, rendimento mínimo e condições para a recuperação da atividade económica. A médio e longo prazo, deve orientar a reconstrução de infraestruturas com critérios de resiliência, preparando-as para fenómenos meteorológicos extremos que, com as alterações climáticas, deixaram de ser exceção para passar a ser possibilidade recorrente. Falar de alterações climáticas já não é uma abstração: é uma realidade inquestionável que exige ação imediata, coordenada e baseada em evidência científica.

Esse esforço concretiza-se em medidas como a revisão de planos territoriais, a integração sistemática do risco climático no ordenamento, a qualificação das redes críticas (energia, comunicações, água), a prevenção de incêndios e a criação de mecanismos financeiros e institucionais que permitam responder com rapidez a futuras catástrofes. Mais do que financiar obras avulsas, o PTRR deve servir para pensar o território de forma integrada.

O PTRR é, assim, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Permite alinhar diagnóstico, projeção e execução, invertendo a prática habitual de criar primeiro envelopes financeiros e só depois procurar formas de os gastar, muitas vezes com fraca correspondência às necessidades reais. Os recursos públicos — nacionais e europeus — têm de ser cada vez mais escrutinados e aplicados em função de prioridades claras, com indicadores de resultado e mecanismos de avaliação que assegurem que os objetivos são efetivamente cumpridos.

Mais do que um instrumento financeiro, o PTRR pode ser uma oportunidade suprapartidária: um compromisso de país, em nome de Portugal e dos Portugueses, que coloca a resiliência, a segurança e a qualidade de vida no centro da ação pública.