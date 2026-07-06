Portugal habituou-se a olhar para a saúde através dos números. O número de consultas realizadas, os tempos de espera, os utentes sem Médico de Família ou os índices de desempenho que ocupam regularmente o espaço público e o debate político, muitas vezes “politiqueiro”.

Os indicadores são indispensáveis. Permitem medir, comparar e identificar problemas. Contudo, existe um risco quando os números passam a substituir a compreensão da realidade que lhes dá origem. A saúde de uma população não se resume ao que é mensurável. É também o reflexo das condições sociais, económicas, demográficas e territoriais em que as pessoas vivem.

Nas últimas décadas, Portugal alcançou uma das suas maiores conquistas civilizacionais, que foi o aumento da esperança de vida. Vivemos mais anos, mas também convivemos com mais doença crónica, multimorbilidade e dependência, exigindo respostas de saúde cada vez mais complexas e continuadas.

Simultaneamente, o país transformou-se. A natalidade diminuiu, as famílias reduziram a sua dimensão, os movimentos migratórios alteraram a composição demográfica e a população continuou a concentrar-se no litoral. O resultado é um país marcado por fortes assimetrias territoriais. Nas áreas urbanas, os serviços públicos enfrentam uma procura crescente. No interior, o envelhecimento, a desertificação humana e a escassez de recursos dificultam o acesso aos cuidados. Em ambos os casos, a saúde reflecte os efeitos destas transformações.

Portugal ultrapassou os onze milhões de residentes. Porém, o crescimento demográfico não foi acompanhado pelo mesmo crescimento dos recursos humanos, das infra-estruturas e da capacidade de resposta dos serviços públicos. Independentemente das leituras políticas que possam ser feitas sobre esta realidade, quando a população aumenta sem o correspondente reforço dos serviços essenciais, surgem inevitavelmente constrangimentos de acesso, sobrecarga assistencial e dificuldades de resposta. A saúde constitui hoje uma das expressões mais evidentes desse desfasamento.

Paradoxalmente, depois de décadas marcadas pela preocupação com o envelhecimento e a perda de população, Portugal confronta-se agora com um aumento demográfico que exige novas respostas de planeamento. O desafio já não é apenas travar o declínio populacional, mas garantir que o crescimento seja acompanhado por serviços públicos capazes de responder às necessidades de uma sociedade mais numerosa, mais envelhecida e socialmente mais complexa.

Neste contexto, as Unidades de Saúde Familiar (USF) e a Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) assumem uma importância estratégica. Representam muito mais do que uma resposta organizacional. Constituem um dos pilares da proximidade, da continuidade de cuidados, da prevenção da doença, da promoção da saúde e da equidade no acesso aos cuidados de saúde. Quando essa referência não existe, perde-se capacidade de intervenção precoce, de vigilância, de acompanhamento continuado e de gestão adequada da doença ao longo do ciclo de vida.

Mas a acessibilidade não depende apenas da existência de serviços. Depende também da capacidade efectiva dos Cidadãos para lhes acederem. Para muitos idosos do interior, com mobilidade reduzida, transportes escassos e redes familiares fragilizadas, uma consulta pode representar um obstáculo significativo. A distância geográfica continua a ser uma forma silenciosa de desigualdade social.

A esta realidade junta-se um fenómeno crescente: a solidão. Muitos dos problemas que chegam aos serviços de saúde não são exclusivamente clínicos. Resultam também do isolamento, da fragilidade económica, da ausência de suporte familiar e da perda de integração comunitária, da perda de autonomia.

Por isso, discutir saúde é discutir muito mais do que hospitais, centros de saúde ou listas de espera. É discutir envelhecimento, coesão territorial, mobilidade, imigração, desenvolvimento regional e sustentabilidade do Estado Social. Os desafios actuais exigem uma visão que ultrapasse ciclos eleitorais e divergências partidárias. As transformações demográficas e sociais não obedecem ao calendário político. Exigem planeamento, estabilidade estratégica e consensos duradouros.

A questão essencial não é apenas quantos actos foram realizados ou quantos indicadores foram cumpridos. A verdadeira questão é saber se estamos a planear um país capaz de cuidar das pessoas ao longo de toda a vida, independentemente da idade, condição económica ou local de residência. Porque a robustez de um sistema de saúde não se mede apenas pelos relatórios que produz. Mede-se pela capacidade de antecipar necessidades, garantir proximidade a quem vive longe, acompanhamento a quem envelhece e dignidade a quem mais necessita.

No fundo, a saúde continua a ser um dos mais fiéis espelhos da Sociedade que somos e da Sociedade que aspiramos deixar às gerações futuras.