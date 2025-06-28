A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto celebra este ano o seu bicentenário. Mais do que um número redondo, é sobretudo uma data notável, porque evoca a persistência de uma instituição que soube manter-se fiel à sua missão fundamental: formar médicos com saber, com rigor, com espírito crítico e com consciência humana. E é ainda mais notável por ser, de facto, mais antiga do que a própria Universidade do Porto. Foi precursora do ensino universitário no Norte do país, criada em 1825 como Escola Médico-Cirúrgica, um mês antes da Universidade onde viria a ser incluída, numa época em que o conhecimento médico se afirmava como uma das bases do progresso científico e social.

Desde então, por esta escola passaram algumas das figuras mais marcantes da medicina portuguesa. Professores e clínicos que deixaram não apenas obra científica e técnica, mas também um legado ético e pedagógico. Os corredores da faculdade guardam não só a memória institucional, mas uma tradição de exigência, de excelência e de compromisso com o país. É, por isso, natural que o ensino da Medicina na Universidade do Porto seja hoje reconhecido numa posição cimeira entre as escolas médicas portuguesas nos principais rankings internacionais. Mas mais do que os lugares nos quadros estatísticos, importa o que representam: o reconhecimento de uma cultura académica sólida, de uma prática científica avançada e de um ensino comprometido com a formação integral dos seus estudantes.

Uma Faculdade de Medicina é sempre mais do que uma escola. É um espaço de fronteira entre o saber e o cuidado, numa representação simbólica do próprio carácter que Voltaire colocava a par da divindade. É onde se aprende que a medicina não é apenas ciência aplicada, mas também arte de interpretar, de se relacionar e de assumir responsabilidade moral. A sua missão é tripla e indissociável: formar, investigar e cuidar. Ensinar medicina exige mais do que capacidades pedagógicas ou de gestão: exige conhecimento íntimo do que é ser médico e do que é ser doente, da tensão permanente entre técnica e ética, entre protocolo e julgamento clínico. E a sua liderança é um prolongamento do próprio acto médico, feita com os mesmos instrumentos: conhecimento, discernimento e humanidade.

A educação médica tem raízes profundas na história do pensamento ocidental. Desde Hipócrates e Galeno, passando pela escolástica medieval e pela racionalidade iluminista, a medicina foi sempre entendida como uma phronesis – uma sabedoria prática, que exige prudência, experiência e reflexão. No século XVII, Thomas Sydenham, considerado o “Hipócrates inglês”, escreveu que a natureza do doente deve ser lida como um livro, com os sentidos atentos e o espírito treinado. A prática clínica, para Sydenham, era a fonte primária do saber médico: teoria sem experiência era estéril. Essa intuição seria sistematizada por William Osler, já no século XX, ao fazer do ensino à beira do leito um dos pilares do currículo. Para Osler, “a medicina é aprendida à cabeceira do doente e não nas salas de aula”. É essa herança filosófica, humanista e pragmática que continua a estruturar as melhores escolas médicas do mundo.

No limiar para o terceiro centenário, é urgente pensar que médicos queremos formar. O tempo da medicina decorada nos calhamaços do estudante Vasco Leitão d’A Canção de Lisboa já passou. A informação médica está hoje disponível em volumes infinitos, acessíveis num qualquer terminal digital. Porém, o verdadeiro conhecimento continua a depender da capacidade de pensar: pensar criticamente, pensar clinicamente, pensar eticamente, pensar humanamente.

Formar médicos no século XXI exige um ensino centrado na compreensão e na aplicação do saber, não na sua mera acumulação. Um médico não pode ser apenas um técnico de algoritmos, um executor de guidelines ou um gestor de recursos. Tem de ser alguém capaz de integrar conhecimento diverso, de se adaptar ao contexto, de reconhecer a singularidade da pessoa. Isso implica ter o generalismo como base do ensino: não como ausência de especialização, mas como estrutura mental que permite pensar o todo antes das partes. A medicina geral é, por isso, menos um estágio do percurso e mais uma gramática de raciocínio, que prepara para qualquer direção futura.

O ensino médico deve continuar a ser exigente, científico, atual. Mas deve também cultivar a escuta, a empatia, a dúvida. A faculdade é onde os estudantes aprendem a ver para além do sintoma, a reconhecer a pessoa, a interrogar a evidência, a saber decidir, mesmo na incerteza. Porque, no fim, é isso que se espera de um bom médico: que saiba pensar com rigor e cuidar com humanidade.

Ao longo de duzentos anos, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foi a mãe criadora, nas palavras de Pinto Machado, de gerações de médicos que integraram a ciência com a consciência. Que souberam tratar e ouvir. Investigar e ensinar. Intervir e hesitar, quando necessário. Esse é o espírito que se celebra nesta efeméride. E é também o compromisso que se renova: continuar a ser uma escola de pensamento, de ciência e de humanismo. Uma escola que honra o seu passado, que lidera no presente e que, sobretudo, prepara os médicos que o futuro vai precisar.