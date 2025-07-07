A recente publicação da proposta da Comissão Europeia sobre a meta climática para 2040 – que estabelece uma redução líquida de 90% das emissões de gases com efeito de estufa face aos níveis de 1990 – marca um ponto de inflexão na trajetória climática da União Europeia (UE). Esta ambição política, inserida na Lei Europeia do Clima e na estratégia Fit for 55, reconhece não só a urgência da transição verde, como também os enormes desafios sociais, económicos e tecnológicos para o seu cumprimento.

Contudo, uma das questões mais críticas e controversas emergentes deste novo enquadramento reside na eventual inclusão de créditos internacionais no cumprimento da meta. Será este um reforço pragmático do esforço europeu ou um desvio das responsabilidades internas?

O que são créditos internacionais e por que estão em debate?

Créditos internacionais são instrumentos de compensação climática, geralmente originados por projetos em países terceiros – predominantemente do Sul Global – que evitam, reduzem ou sequestram emissões de carbono. Estes projetos incluem desde reflorestação até tecnologias limpas e soluções baseadas na natureza.

Em teoria, permitem aos países ou empresas compensar as suas emissões residuais investindo na redução de emissões noutros locais do mundo, onde os custos por tonelada evitada são mais baixos. O debate sobre o seu uso para o cumprimento de metas nacionais ou regionais – como a da UE para 2040 – levanta preocupações legítimas, tanto em termos de eficácia climática como de justiça global.

A Comissão Europeia adotou, até agora, uma posição cautelosa: o uso de créditos internacionais não está previsto como instrumento de cumprimento para os objetivos intermédios até 2030, nem diretamente para os setores regulados (como o ETS). No entanto, abre-se uma porta para o pós-2030, com a proposta de considerar o uso “limitado e cuidadosamente regulado” desses créditos a partir de 2040.

A questão fundamental aqui é: pode-se garantir adicionalidade, rastreabilidade e integridade ambiental dos créditos internacionais, ao ponto de não comprometer a meta climática da UE nem abrir espaço para greenwashing?

A resposta, infelizmente, ainda não é clara. O mercado voluntário de carbono – principal fonte desses créditos – tem sido marcado por opacidades, alegações de inflacionamento de resultados, dupla contagem e falta de padronização. Muitos projetos, embora bem-intencionados, falham em assegurar impactos duradouros e verificáveis. A nova arquitetura internacional do Artigo 6.º do Acordo de Paris tenta remediar estas lacunas, com mecanismos como o 6.2 e o 6.4. Mas ainda está em construção, e não oferece hoje uma base suficientemente robusta para a UE confiar de olhos fechados.

Oportunidade para uma liderança ética e inovadora

Apesar dos riscos, ignorar completamente os créditos internacionais seria um erro estratégico. Num mundo globalizado, em que as emissões são planetárias e os impactos do aquecimento climático são desiguais, a solidariedade climática deve assumir formas concretas.

A chave está em estabelecer um quadro europeu claro, ético e rigoroso para o uso de créditos internacionais:

Priorizar projetos com co-benefícios socioambientais, como os que protegem florestas tropicais, promovem a agroecologia ou restauram ecossistemas críticos em países em desenvolvimento. Evitar a substituição de ações internas por compensações externas. Os créditos internacionais devem servir apenas para compensações residuais – após exaustão comprovada do esforço de redução doméstico. Exigir padrões de certificação robustos e interoperáveis, que garantam adicionalidade, permanência, ausência de dupla contagem, consentimento livre e informado das comunidades e transparência total. A Comissão Europeia poderia reconhecer apenas créditos gerados sob normas alinhadas com os critérios do ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) ou com um standard europeu próprio. Criar uma plataforma europeia pública de registo e rastreabilidade de créditos internacionais, interoperável com o sistema ETS e os registos nacionais, garantindo monitorização, reporte e verificação rigorosa (MRV). Associar os créditos internacionais a mecanismos de financiamento climático justo, promovendo não apenas a mitigação, mas também a adaptação e a resiliência em países vulneráveis.

O papel da bioeconomia tropical e das soluções baseadas na natureza

A abertura regulamentar da UE à possibilidade de uso limitado de créditos internacionais para 2040 pode representar uma oportunidade de valorização de ativos ambientais tropicais, como as florestas amazónicas ou os cerrados. Iniciativas como programas de custódia de risco de desflorestação emergem como soluções que combinam transparência via tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), precificação de boas práticas e incentivos económicos à conservação. O objetivo deve ser mensurável e diretamente relacionado com uma métrica simples: Quantidade e qualidade de floresta em pé.

O reconhecimento destes mecanismos pode gerar sinergias positivas: contribuir para as metas da UE, enquanto fortalece a capacidade de países terceiros protegerem os seus ecossistemas com apoio internacional justo, técnico e financeiro.

A UE tem uma oportunidade histórica de mostrar ao mundo que ambição climática pode andar de mãos dadas com justiça, pragmatismo e inovação regulatória. O uso de créditos internacionais não deve ser um atalho, nem um álibi para a inação interna, mas pode ser um complemento valioso – se regulado com rigor e orientado por princípios éticos.

O caminho até 2040 exige mais do que metas – exige coerência, responsabilidade e uma visão global da transição ecológica. Está nas mãos da UE transformar os créditos internacionais numa ferramenta de cooperação climática inteligente e não num mero instrumento de contabilização.