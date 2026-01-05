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Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual é o candidato presidencial mais próximo de si?

Antes de mais, bom dia. Bom dia a todos os meus adversários. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os portugueses. Bom dia aos meus adversários candidatos. Cumprimento, em primeiro lugar, todos os ouvintes.

Depois de mais de um mês de debates entre os principais candidatos às eleições presidenciais, arrancou este domingo a campanha oficial e a contagem decrescente para as eleições no dia 18 de janeiro. Dos 44 pré-candidatos que apresentaram a intenção de concorrer a Belém, apenas 11 cumpriram os requisitos necessários e foram aceitos pelo Tribunal Constitucional. Ainda assim, estas serão as presidenciais mais disputadas da democracia portuguesa. O Observador mapeou as posições dos oito principais candidatos em relação a uma série de temas relevantes da atualidade e construiu uma ferramenta, o Votômetro, onde qualquer pessoa pode, depois de responder a 15 perguntas, ter uma ideia sobre qual o candidato de quem está mais próximo. O que nos mostra esta ferramenta e quais as suas limitações? E o que podemos esperar destas eleições? Vou conversar com Jorge Fernandes, doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu e um dos coordenadores técnicos do Votômetro, que está disponível no site do Observador. Eu sou a Teresa Abecasis e esta é a história do dia de segunda-feira, 05 de janeiro. Bem-vindo, Jorge Fernandes.

Olá, bom dia.

Para quem ainda não experimentou o Votômetro, que está disponível na página do Observador, o que é e para que serve esta ferramenta?

O Votômetro é um instrumento que permite às pessoas, respondendo a um conjunto de perguntas, que também foram colocadas aos candidatos às presidenciais, posicionarem-se politicamente em relação a esses candidatos. Na política falamos sempre de espaço, digamos assim, de distância, o quão longe ou quão próximo cada pessoa está de um respectivo candidato ou partido, neste caso, candidatos individuais. E a proximidade, no fundo, é uma maneira das pessoas perceberem o grau de concordância que têm com um determinado candidato ou candidata. E, portanto, aquilo que dizemos sempre é quanto mais próximos estamos de um candidato, mais provável é que, sendo alinhado com eles, tenhamos maior utilidade em votar nesse ou nessa candidata. E portanto, o que fazemos no Votômetro é oferecer uma plataforma para as pessoas perceberem, com relativa velocidade, em cinco minutos, de respostas, e que podem comparar as suas respostas com aquelas que os candidatos derem e perceber o quão próximos estão de cada candidato.

Este não é o primeiro Votômetro que o Observador publica, já o fizemos em anteriores legislativas, e têm sido algumas, nas eleições europeias, em eleições para escolher os líderes do PSD e do PS. Qual é que foi o ponto de partida para este? Como é que se começa a desenhar esta ferramenta?

Este foi, de facto, o primeiro Votômetro feito para presidenciais, o que levantou algumas dúvidas e alguns debates, porque, ao contrário das legislativas, em que temos sempre os partidos políticos, aqui temos candidatos individuais. E embora alguns candidatos possam ser apoiados, e são pessoas muito claramente alinhadas com certos partidos políticos, estou a pensar, por exemplo, em Marques Mendes do PSD, e António José Seguro do PS, e António Filipe do PCP, apesar de tudo, os candidatos aqui têm sempre algumas liberdades e, de resto, até tentam, em alguns casos, distanciar-se dos seus partidos. E para além disso, temos aqui candidatos, por exemplo, estou a pensar em Gouveia e Melo, que nunca tinham tido intervenção política e nós não podíamos olhar para trás e dizer: "Bem, o que é que cada uma dessas pessoas disse há dois, ou três, ou quatro, ou cinco anos, que nos permita, de alguma maneira, ter um ponto de partida?". O que fizemos neste Votômetro foi, como habitualmente, ter uma combinação de perguntas, que são aquelas perguntas clássicas, que já foram testadas, não só noutros Votômetros, nós, de resto, não inventamos a roda, mas também em instrumentos semelhantes desenvolvidos em muitos países da Europa. E combinamos essas perguntas clássicas, estou a pensar, por exemplo, em perguntas sobre lei e ordem, perguntas sobre os prazos de legalização da interrupção voluntária da gravidez. Combinamos essas perguntas clássicas com perguntas que são mais deste momento, isto é, há perguntas que fizemos, por exemplo, sobre a privatização da TAP, no modelo em que o governo a pretende fazer. Portanto, no fundo, perguntas que são adequadas a janeiro de 2026. E portanto, esta combinação entre perguntas clássicas e perguntas mais focadas e mais relevantes para o debate político destas eleições, permite-nos chegar a esta combinação em que conseguimos perceber, de facto, qual o posicionamento dos candidatos e das pessoas que fazem o Votômetro.

E como é que identificaram os temas que deveriam entrar nesta edição, os tais temas de janeiro de 2026, e a posição de cada candidato? Como disse, alguns candidatos não têm esse historial público a que podemos aceder e identificar essas posições.

A identificação dos temas decorreu fundamentalmente de grandes conversas que tivemos e de debates que tivemos, ou de temas que estiveram presentes, ou de temas que caíram. Tentamos, de alguma maneira, também refletir aquilo que é o debate atual e esta ferramenta foi desenvolvida dentro do Observador e claro, quer dizer, um conjunto de jornalistas muito experimentados e que têm, naturalmente, também uma capacidade de perceber Rapidamente identificarmos quais são os temas que estão a marcar a atualidade, não nesta semana, mas ao longo desta campanha. No caso do posicionamento dos candidatos, o que nós fizemos foi: produzimos primeiro as perguntas do votômetro, fizemos as 15 afirmações do votômetro e as afirmações que as pessoas respondem on-line são exatamente aquelas afirmações que nós mandamos para os candidatos. E todos os candidatos, de forma bastante graciosa, digamos assim, aceitaram o nosso desafio e responderam àquela posição. Convém sublinhar que os candidatos, no fundo, deram a sua posição, mas não se posicionaram naquela escala que nós temos entre o "discorda completamente" e o "concorda completamente". O que os candidatos deram foi uma resposta escrita em que explicam a sua posição relativamente àquele tema. Depois, a partir dessa resposta que cada candidato ou candidata deu, nesse exercício de classificação, fomos nós, a equipe científica e jornalística, que classificou cada candidato naquela escala que nós temos e dissemos: "Bem, à luz desta resposta substantiva dos candidatos, vamos posicionar esta pessoa como sendo discorde completamente, concorde completamente ou tendo a concordar". Até porque muitas vezes, muitos candidatos, e isto é perfeitamente natural e comum, dão respostas com bastantes nuances e, sob esse ponto de vista, muitas vezes não é um simples sim ou não. Há nuances e depois também há um exercício de comparação. Se um candidato tem uma determinada posição e o outro candidato tem outra, nós também temos que calibrar em função das várias posições que os candidatos têm.

Falando um bocado da vossa bússola ideológica, que é este mapa de que está a falar, onde posicionaram todos os candidatos, pode me explicar um bocado como é que funciona esta bússola?

Bem, essa bússola tem duas dimensões, que é uma dimensão, o eixo horizontal, que é o eixo de esquerda-direita, que é o eixo mais clássico, que tem as perguntas econômicas. Todas as perguntas que são de matéria do foro econômico, estou a pensar, por exemplo, a TAP, estou a pensar no modelo de saúde a seguir, nas reformas, enfim, todo um conjunto dessas perguntas mais clássicas de esquerda-direita, no fundo, são agregadas nesse eixo horizontal de esquerda-direita. E depois há um segundo eixo, que é o eixo ortogonal, é o eixo vertical, digamos assim, em que colocamos as perguntas que são o que nós poderíamos chamar de pós-materiais, são as perguntas do eixo galtano, em que um extremo do eixo é fundamentalmente conservador, nacionalista e o outro extremo é liberal, cosmopolita. Portanto, no fundo, estes dois eixos mapeiam e ajudam-nos a perceber como é que os candidatos e as pessoas que participam, que escolhem fazer o votômetro, no fundo, têm os dois eixos que são, neste momento, considerados canonicamente na ciência política como os dois eixos norteadores da organização do pensamento político, tanto de candidatos e de partidos, como de eleitores. E portanto, no fundo, cada pergunta depois é alocada a um eixo e depois aquilo há uma projeção, fazemos uma projeção bidimensional, em que cada pessoa depois consegue perceber, lá está, a dita distância em cada um dos eixos ao seu respectivo candidato ou candidata.

E depois cada pessoa também pode até adicionar um peso maior ou menor a cada um dos temas, isto nas diferentes perguntas que tem no votômetro.

Exatamente.

Eu fiz aqui um teste que foi responder neutro em todas as questões e não adicionei nem retirei nenhum peso a qualquer assunto. E o resultado foi que tinha uma maior correspondência com o candidato almirante Covai Melo. Por que isso funciona assim?

Isso não tem nenhum tipo de significado substantivo, isto é, já noutros votômetros tivemos situações dessas, em que, por exemplo, responder neutro a tudo dava CHEGA, como proximidade, responder neutro a tudo dava PCP. Já tivemos um cadinho pra todos os gostos. Isso aí tem puramente que ver com o modelo matemático que está por detrás. Tem, por um lado, a ver com o modelo matemático que está por detrás da projeção das pessoas nesse espaço bidimensional, mas ao mesmo tempo também tem que ver com as próprias combinações das respostas que alguns candidatos deram e que a própria pessoa que está a fazer o votômetro deu. Agora, não há nenhum tipo de intenção de enganar ninguém. O responder neutro a tudo, aliás, que é um mero enganar a máquina, se nós quisermos. Também podemos responder, por exemplo, concordo completamente a tudo. É uma resposta tão válida como responder neutro a tudo. Portanto, não tem nenhum tipo de significado substantivo.

O Jorge escreveu, em conjunto com a Mafalda Pratas, que também é coordenadora científica do Votômetro, um ensaio sobre os resultados das últimas eleições presidenciais, onde olhavam com detalhe para o voto nos diferentes candidatos e a sua dispersão geográfica. Nessa altura, em 2021, as conclusões foram resumidamente três: o bloco central estava bem, André Ventura era indiscutivelmente uma força em ascensão e o Partido Comunista resistia com um eleitorado fiel. Quase cinco anos depois, pode-se dizer que o país mudou?

Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso toda a gente concordaria que o país mudou. Naturalmente, pensando nas últimas legislativas como o último grande momento em que percebemos como é que está o país eleitoral, sabemos que, de facto, o André Ventura e o CHEGA consolidaram-se como a segunda força política e arrisco, com algum grau de certeza, que há uma elevada probabilidade de que André Ventura possa passar à segunda volta, o que seria naturalmente uma coisa pouco Pouco esperada há uns anos, porque durante muitos anos o bloco central dominou completamente a política portuguesa, não só nas eleições legislativas, mas também nas presidenciais, em todas as presidenciais. À exceção de 76, que é um caso muito especial. Mas a partir do momento da consolidação da democracia, o que aconteceu foi que as eleições presidenciais sempre tiveram os dois candidatos dos dois principais partidos a ficarem em primeiro lugar. No caso, por exemplo, de 86, tivemos o PS e a AD, o PSD/CDS, o candidato apoiado pelo PSD/CDS, também a concorrer na segunda volta. Mas em todas as eleições temos tido sempre o primeiro e segundo lugares atribuídos a PS e PSD de forma rotativa. E neste caso, acho que temos não só a probabilidade, em primeiro lugar, de ter André Ventura na segunda volta, com alguma certeza. Não acho impossível que Rui Melo também possa ficar em segundo lugar. Essa hipótese não está excluída, que é um independente, não vem de nenhum partido. As conclusões que foram retiradas em 2021 referiam-se a esse ano, mas claramente agora muita coisa mudou e temos não só André Ventura forte, um candidato independente, Rui Melo, também forte e há aqui um enfraquecimento dos dois partidos do centrão. Basta lembrar, por exemplo, que nesta primeira volta, e termino aqui, nem Marques Mendes nem António José Seguro conseguem fazer remotamente o pleno eleitoral daquilo que sabemos que os partidos que os apoiam valem eleitoralmente, ou pelo menos valiam há poucos meses. Marques Mendes está muito longe do desempenho eleitoral do PSD, que ganhou as eleições em maio de 2025, e António José Seguro também está longe do desempenho eleitoral do Partido Socialista também nessas eleições.

Obrigada, Jorge Fernandes.

Obrigado.

Jorge Fernandes é doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu e um dos coordenadores técnicos do Votómetro, que está disponível no site do Observador. Pode ouvi-lo também no podcast "Fora do Baralho". Nesta história do dia, deixo ainda três coisas a ter em conta esta semana. Antes do dia das votações, haverá um último debate com todos os candidatos presidenciais admitidos pelo Tribunal Constitucional. É esta terça-feira, a partir das 10 da noite, na RTP. Na quarta-feira, o Primeiro-Ministro vai receber a CGTP, um encontro pedido pela central sindical com o objetivo de exigir ao governo a retirada do pacote laboral. Diz a CGTP que este é o único caminho possível depois da greve geral de 11 de dezembro. Dois dias depois, na sexta-feira, reúne o Conselho de Estado para analisar a situação internacional e, em particular, a Ucrânia. Entre os membros do Conselho de Estado estão dois candidatos destas eleições presidenciais, Marques Mendes, nomeado por Marcelo Rebelo de Sousa, e André Ventura, em representação do Parlamento. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Bacacis. Até amanhã.