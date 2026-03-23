Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Esta é a história do dia da Rádio Observador: os jogos de guerra que Donald Trump ignorou. Estamos em 1983 e nos Estados Unidos estreia este filme, War Games. Conta a história de um jovem estudante do secundário, um génio da informática que, sem querer, entra num supercomputador militar que foi programado para simular, prever e executar uma guerra nuclear contra a União Soviética. O protagonista do filme aciona um falso alarme e o mundo fica à beira da Terceira Guerra Mundial. Mas eu trouxe este filme à conversa não pelo suspense e pela ação, mas pelo jogo de guerra que é aqui retratado e que existe mesmo na realidade. Exercícios militares de simulação de possíveis guerras e de possíveis respostas do inimigo e de prováveis resultados. E agora se eu lhe disser que um destes jogos de guerra previu precisamente um conflito com o Irão e que muito do que está a acontecer hoje já tinha sido contemplado nesse exercício? Eu hoje vou falar com a editora de internacional do Observador, a Cátia Bruno, para esclarecer exatamente o que é isto dos jogos de guerra, onde e para que é que são usados, e por que é que Donald Trump ignorou um destes exercícios que antecipava exatamente aquilo que está a acontecer no Irão. Eu sou o Pedro Gonçalves e esta é a história do dia de segunda-feira, 23 de março. Olá, bem-vinda, Cátia.

Olá, Pedro.

Olha, explica-me exatamente o que nós estamos a falar quando falamos do War Games, porque à medida que eu vou lendo sobre isto, cada vez mais me parece uma coisa de ficção científica misturada com brincadeira de crianças, com videojogos, mas não é isto, mas é um pouquinho disto.

É. A BBC definiu os War Games como uma mistura do jogo Risco, aquele jogo tabuleiro que muitos já conhecemos, com Trumps de topo e com xadrez. Portanto, é mais ou menos isto que está aqui acontecendo. Bom, primeiro, é preciso perceber que toda a lógica dos games existe para muitas áreas da vida. Fazem-se games para questões políticas, para planeamento urbano, para situações de possível desordem da ordem pública. Há muitos jogos de simulação de situações.

Porque é isso que estamos a falar, são jogos de simulação.

Exatamente. E neste caso em concreto, os War Games são jogos de simulação militar. Portanto, no caso de haver uma guerra, um conflito militar, o que é que pode acontecer e como é que um país, neste caso, se pode preparar. Em concreto, o que acontece é: as pessoas estão fechadas numa sala, uma sala grande, porque normalmente estes jogos envolvem muita gente, estão divididas em duas equipes, que normalmente são chamadas de Equipa Azul, que é a equipa da casa, digamos, e a Equipa Vermelha. E por vezes há outras equipes mais pequenas que podem representar, por exemplo, outros países, organizações como a ONU, etc. Para tentar perceber exatamente, no caso de um conflito, agindo a Equipa Azul de uma determinada maneira, como é que a Equipa Vermelha pode responder, depois como é que a Equipa Azul deve retaliar a isso, etc. E para isto os militares usam simulações de computador para pôr em prática as suas decisões. Ou seja, imaginemos que eu decido que vou usar um contratorpedeiro para disparar sobre aqueles navios e, portanto, tendo em conta as dimensões do barco, o número de homens a bordo, etc, a simulação prevê que isto provocaria este número de baixas, por exemplo. Mas as decisões são todas feitas na sala, ou seja, o computador é só uma ferramenta para se conseguir ter uma noção mais real dos impactos das decisões que são tomadas e as decisões é que interessam aqui.

Falas de computador, portanto, isto é uma coisa relativamente recente ou isto é uma prática que já exista há muitos anos?

É muito mais antiga do que se possa pensar. Aliás, podemos encarar o xadrez como uma forma de war game, o war game primordial. Mas mesmo antes disso, antes disso, não, depois do xadrez, mas antes dos jogos que temos agora, os alemães desenvolveram uma espécie de war game primitivo, que é o Kriegsspiel, e que já na altura era usado para tentar antecipar decisões militares. Depois, com a introdução dos mapas topográficos, estes exercícios ganharam mais e mais popularidade. Ali por volta da Primeira Guerra Mundial já eram muito usados. E só para te dar um exemplo, quando aconteceu a invasão da Normandia, na Segunda Guerra Mundial, muitos comandantes alemães estavam precisamente a fazer um war game nesse momento e, portanto, foram apanhados de surpresa enquanto tentavam antecipar o que ia acontecer.

Só que isto ganhou uma relevância, e é por isso que estamos a falar disto nesta segunda-feira, porque entretanto houve uma pessoa com alguma experiência precisamente na realização destes jogos de guerra, podemos chamar assim numa tradução em português, e que previu mais ou menos aquilo que está a acontecer, ou seja, uma guerra com o Irão, em que o Irão Faria coisas que para esses jogos eram mais ou menos óbvias, certo?

Sim, o que tu estás a referir é Ellen Goldberg, que foi a conselheira da Casa Branca durante a presidência Obama. Ele escreveu recentemente um artigo a dizer: "Nós fizemos muitos jogos de guerra para um potencial conflito com o Irão. E muitas das coisas que estão a acontecer agora, nomeadamente a ação do Irão no Estreito de Ormuz, nós já tínhamos antecipado e, portanto, os atores políticos tinham todas as informações em cima da mesa para o que ia acontecer." Mas o Goldberg não foi o único a participar em jogos destes. Há muitos anos que os Estados Unidos fazem cenários de potencial conflito com o Irão. E é curioso que, na grande maioria deles, a questão do Estreito de Ormuz surgia sempre. Há alguns jogos que anteciparam que o preço do petróleo poderia chegar aos US$ 200 no caso de um conflito com o Irão. Neste momento, estamos ali à volta dos US$ 100. Portanto, a confirmar esses jogos, a situação pode piorar. E digamos que o maior war game da história dos Estados Unidos, que é o Millennium Challenge, pode-se dizer que foi baseado num potencial conflito com o Irão. O inimigo não era identificado, mas era descrito como um país do Golfo e, portanto, o Irão poderia ser uma dessas hipóteses.

Aliás, porque ali naquela zona há muitos que não são propriamente inimigos declarados dos Estados Unidos. Então, com base nessa informação, com base nessa experiência, com base nesses dados e nessa previsibilidade daquilo que podia vir a acontecer em caso de um ataque, por que nós hoje falamos de uma grande surpresa da Casa Branca, pelo menos é isso que tem sido veiculado, que o próprio Donald Trump foi apanhado de surpresa com a questão do Estreito de Ormuz. O que se passou aí? Para que serviram esses jogos ou quem negligenciou o resultado desses jogos?

O que a imprensa norte-americana nos tem dado a saber é que Donald Trump não foi surpreendido, na verdade. O Wall Street Journal há uns dias tinha um artigo em que garantia, com recurso a várias fontes, que Dan Crane, que é o chefe do Estado-Maior, tinha dito explicitamente a Donald Trump que o Irão poderia usar o Estreito de Ormuz como arma nesta guerra e que poderia acontecer tudo aquilo que estamos a ver, a minagem, o caos no comércio internacional, etc. E que simplesmente Donald Trump decidiu, uma decisão política que se sobrepôs ao conselho militar, que não iria alterar nada da sua estratégia tendo em conta essa informação, porque tinha um feeling de que os Estados Unidos iriam destruir o exército do Irão antes de chegar a essa fase, antes do Irão tomar esse passo.

Deixa-me só então consolidar isso que estavas a dizer. Nós estamos a falar de um instrumento de antecipação, se quisermos, de alguns cenários que são colocados em cima da mesa. O cenário de uma guerra com o Irão é um cenário que está a ser estudado há vários anos por Washington, por várias presidências, imagino eu, através destes jogos de guerra que simulam situações militares que hoje em dia recrutam até, imagino eu, inteligência artificial, provavelmente, mas que têm seguramente o apoio de computadores. O resultado era mais ou menos previsível, mas o atual presidente norte-americano teve um feeling e foi no sentido contrário, é isso?

É por isso que estes jogos de guerra são altamente dependentes do fator humano. E é por isso que muitos dos especialistas nesta área defendem que cada vez mais devem incluir outras pessoas que não militares, ou seja, que se deve incluir elementos da sociedade civil, acadêmicos, empresários, para tentar diversificar o tipo de pessoas que participam nestes jogos, para enquadrar outro tipo de pensamento que não apenas o dos militares, e aí conseguir algo mais aproximado da realidade, porque a guerra não é feita apenas pelos militares. Há muitas outras variáveis. E a variável dos políticos é essencial aqui, porque a decisão final é deles. E os militares podem dar todos os conselhos que quiserem, podem apresentar todos os briefings que quiserem, podem fazer todos os jogos que quiserem, mas os políticos é que decidem no final. E até mesmo antes de Trump, temos casos de outros presidentes que tiveram decisões inesperadas em vários jogos de guerra. Por exemplo, houve um jogo em 1982, era Reagan presidente, em que era um jogo de simulação de um potencial conflito nuclear com a União Soviética. E o que aconteceu é que numa situação de ataque iminente dos soviéticos, um ataque nuclear iminente contra os Estados Unidos, aquilo que os militares antecipavam é que o presidente aceitasse ir para um posto de comando onde estaria mais protegido. E quando o exercício foi feito com um ator a fazer de Reagan, foi isso que aconteceu. Quando o cenário foi colocado ao próprio Reagan, ele disse: "Eu não vou a lado nenhum, eu fico na Casa Branca". Portanto, é sempre impossível de controlar o fator humano por muitos jogos que se façam no tabuleiro.

Portanto, por mais sofisticada que seja esta ferramenta, ela pode antecipar tudo, pode prever tudo, pode preparar os vários protagonistas de uma determinada intervenção, mas também pode, no limite, não servir para nada.

Sim, se os políticos decidirem que não é uma ferramenta suficientemente relevante para ser consultada. Mas muitas vezes os jogos de guerra também são usados não necessariamente para conseguir prever ao milímetro o que vai acontecer, até porque normalmente eles não acabam com uma vitória. Geralmente, eles são interrompidos antes disso. Mas para perceber exatamente o que se pode fazer em determinados cenários e para as forças militares se prepararem para isso, como se fosse uma espécie de treino mais real, porque em vez de estarmos a falar de cenários hipotéticos, temos pessoas, e mais uma vez é essa dimensão humana, a tomar decisões e que estão investidas, porque estão a representar um papel, que arriscam a pele, de uma certa forma, e isso fá-las tomar decisões, às vezes, que são mais realistas e que são aquelas que as pessoas fazem numa situação de tensão e risco, e não aquelas que se fazem numa sala a olhar para um quadro.

Portanto, aquilo que me estás a dizer é que E mesmo este recurso, estes war games, estes jogos de guerra, precisam ainda de chegar à fase seguinte, que é introduzir o elemento humano. Não que os militares não sejam humanos, obviamente que são, mas o pensamento e a tomada de decisão não é igual à de, por exemplo, um político que tem de responder perante os seus eleitores, que tem que explicar determinada decisão, que tem medo de parecer cobarde se for refugiar perante um ataque que pode vitimar a sua população e que esse tipo de factores, para já, não está a ser ainda tido em conta e, portanto, esse é o caminho que eventualmente poderá vir a seguir no futuro.

Sim, é interessante, porque há bocadinho falavas da inteligência artificial e eu falei com um especialista que dizia que achava que o futuro destes jogos também passava por usar a inteligência artificial para criar uma espécie de perfil psicológico de um dos decisores políticos envolvidos, usando toda a informação que temos pública dos seus discursos, dos artigos que já foram escritos sobre eles, etc., para tentar prever, tendo em conta a personalidade daquela pessoa, como é que ela se comportaria naquela situação. E nós sabemos que o Donald Trump, de facto, tem-se mostrado um presidente imprevisível. Portanto, se a IA puder ajudar nisso.

Boa sorte à inteligência artificial para tentar decifrar Donald Trump. Olha, Cátia, não sei se nós, para quem nos está ao vivo, vamos parecer aqui dois geeks, mas eu acho este tema profundamente fascinante.

É como jogar risco ao vivo, não é? Em vez de ser no tabuleiro, é de pessoa para pessoa.

Completamente. Obrigado.

Obrigada eu.

A Cátia Bruno é editora de internacional d'O Observador e levanta aqui uma questão interessante, esta da intervenção humana mesmo em situações de simulação de guerra. Um dos casos mais curiosos desta intervenção passou-se no maior war game da história, que custou mais de 250 milhões de euros e envolveu 13 mil pessoas. O general Paul Van Riper liderava a equipe vermelha a representar um grande país do Médio Oriente e com uma tática de guerra híbrida e estratégias surpreendentes, conseguiu derrotar a poderosa equipe dos Estados Unidos. Consta que houve várias coisas que correram mal, incluindo erros de computador, mas quando o jogo teve de recomeçar e com algumas limitações para a equipe vermelha, o general Van Riper demitiu-se sem protesto por supostamente estarem todos a fazer batota. Os pormenores desta história têm graça e a Cátia Bruno conta-os no artigo que escreveu sobre isto no Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.