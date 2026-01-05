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Esta é a história do dia da Rádio Observador: Trump capturou Maduro, mas quem vai mandar na Venezuela?

"We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't wanna be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years."

Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar conta da Venezuela depois da surpreendente operação que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. Só ainda não se percebeu quem e como Washington quer realmente liderar o país no futuro. Mas isso parece também não importar muito para Trump, desde que uma coisa esteja garantida para os Estados Unidos: o petróleo venezuelano. Afinal, a Venezuela é o país com as maiores reservas do mundo, maiores até que as da Arábia Saudita. Como foi planeada e executada a operação para retirar Maduro do país e levá-lo para uma prisão em Nova York, onde vai agora ser presente à Justiça norte-americana? Que planos têm os Estados Unidos para o pós-Maduro e o que significa o Make Venezuela Great Again anunciado por Trump? Vou falar com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em assuntos internacionais. E no final da conversa, não se vá logo embora, há uma grande novidade para anunciar sobre a história do dia. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de segunda-feira, 05 de janeiro. Olá, Bruno, bem-vindo.

Olá, obrigado.

Pelo menos no Ocidente, poucos questionarão o facto de Maduro presidir a um regime ditatorial e de ter continuado no cargo mesmo depois de perder as eleições. Mas o que foi muito questionado foi a legalidade desta operação. O direito internacional é algo muito vasto e disperso, mas que princípios terão sido aqui violados?

A questão do direito internacional realmente é complexa, embora aqui o grande problema de base é que não havia boas soluções para resolver esta questão. E esse é um dos problemas com que há muitas décadas lidamos na política internacional, que é esta questão que é um dos princípios fundamentais, que é o princípio da não intervenção, ou seja, da soberania. Basicamente, a soberania quer dizer que nenhum Estado tem o direito de intervir nos assuntos de outro Estado. As fronteiras são para respeitar também nesse sentido. Esse princípio, se combinado com a ausência de consenso na comunidade internacional, sobretudo grandes divisões entre as grandes potências, significa que a exceção a essa regra, que é a possibilidade de haver uma intervenção, por exemplo, para afastar um governo ilegítimo, deixa de ser possível pela via normal do direito internacional, que é o mandato ao abrigo do capítulo sétimo da Carta das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, para haver algum tipo de ação militar. Se a China, os Estados Unidos, a Rússia ou a Grã-Bretanha e a França, que raramente usam esse poder de veto, mas se um desses cinco membros permanentes bloquearem isso, e quando a política internacional está muito dividida, isso acontece com muita frequência, isso quer dizer que, à partida, qualquer ditador, mesmo que roube eleições, mesmo que viole flagrantemente o direito interno e o direito internacional, refugia-se por trás dessa norma, viola múltiplas outras normas. No caso da Venezuela, por exemplo, temos esta questão de várias eleições fraudulentas, inclusive as últimas, em que os dados apurados realmente de forma credível apontavam para qualquer coisa como 67% de votos na oposição. A questão de vários milhões de venezuelanos, pelo menos sete milhões, provavelmente mais venezuelanos que foram forçados a sair do país. Um país que era o mais rico da América do Sul passa a mais pobre. A economia basicamente é um quarto daquilo que era antes da tomada do poder pelo chavismo. A produção de petróleo também caiu para menos de um quarto, apesar de ter as maiores reservas do mundo. Realmente há aqui muitos argumentos para dizer que este regime é ilegítimo, este governo é ilegítimo. O problema é que a ação americana não tem nenhuma base de facto nas instituições internacionais, no mandato internacional. E aí qual é o problema? Por isso é que eu digo que não há boas soluções. A situação que existia não era boa e já se tinha tentado, aliás, negociações, sanções, etc. O regime claramente não tinha o apoio popular, mas tinha as armas e tinha vários apoios externos, como Cuba, o Irão, a Rússia e a China. Por outro lado, isto cria o problema de que é um pouco a lei da selva. Qualquer Estado pode evocar a ideia de que há um problema em outro Estado, de que há alguém ilegítimo naquele Estado e pode usar isso como precedente. Embora também é preciso dizer que a China, ou sobretudo a Rússia ou o Irão, não estão propriamente à espera dos maus exemplos dos Estados Unidos para violarem de forma flagrante o direito internacional e vários outros atores.

Para além da questão internacional, há também a questão interna. A administração Trump está a ser criticada por não ter informado o Congresso desta operação. Tinha de o fazer?

À partida, essa é uma questão muito controversa. Não há nenhuma dúvida de que para declarar guerra nos Estados Unidos, quem declara guerra é o Congresso. O presidente tem de pedir ao Congresso para declarar guerra. Mas a última vez que isso aconteceu na América Latina, ou seja, haver realmente uma declaração de guerra, foi em 1898 contra a Espanha, quando a Espanha ainda ocupava Cuba, Porto Rico, etc. Desde aí, o que nós temos são intervenções militares mais limitadas que não passam por uma declaração de guerra, pelo menos é essa a interpretação de sucessivos presidentes. Portanto, aí há que ser justo com Donald Trump, não é propriamente ele que inventou esta ideia, até há um conceito para descrever isso, que é a chamada presença imperial. No fundo, o presidente, com a ideia de que é muito difícil na gestão dos assuntos externos, dos assuntos de segurança e defesa, em tempo útil, ter o tipo de debates, de consultas que seria necessário pra uma decisão do Congresso, toma a decisão e depois a posteriori informa e pede algum tipo de autorização, por vezes, ao Congresso. Aqui o que é mais anormal, eventualmente, é que não parece ter havido qualquer tipo de informação a ninguém no Congresso. Isso já é mais invulgar, porque os Estados Unidos têm várias comissões parlamentares muito fortes, nomeadamente na área da defesa e dos serviços de informações, com deputados que estão autorizados a ver a informação mais classificada que há, um número muito reduzido, e geralmente esses são informados previamente, mesmo que não seja dada essa informação a todo o Congresso. Portanto, a ausência dessa informação aparentemente já é mais questionável, mas corresponde muito a esta agenda de Donald Trump, que é de concentração máxima de poder nele próprio. Trump leva sempre as coisas um bocado mais longe do que os seus antecessores.

Com a captura de Maduro, o regime na Venezuela foi decapitado. Mas a verdade é que o regime chavista, por assim dizer, continua no poder. Não houve aqui um golpe de Estado. Se quisermos recorrer a outra analogia, de certa forma, levaram a cabeça do polvo, mas permanecem os tentáculos. Trump anunciou que os Estados Unidos vão governar a Venezuela por um período de tempo não determinado. Eu acho que ainda ninguém percebeu muito bem o que isso significa. Qual é que será a estratégia?

Acho que é exatamente isso. Por um lado, é isso, houve aqui uma operação de decapitação, mas até bastante limitada. Não houve, por exemplo, uma tentativa de eliminar, capturar o ministro da Defesa ou o ministro do Interior, que são muito mais importantes, eu diria, do que até o presidente no controle do aparelho repressivo das Forças Armadas, das milícias, das polícias que reprimem a população, a oposição. De facto, o regime parece manter-se no controle da situação. A vice-presidente terá assumido funções. Ela, à parte vice-presidente, é também ministra do Petróleo e ministra das Finanças. Donald Trump é muito claro ao dizer que essa é pra ele uma questão crucial, à par de travar o tráfico de drogas e as migrações, é a questão do controle dos recursos naturais. E portanto, aquilo que se parece estar aqui a desenhar, mas nunca podemos ter certeza com Donald Trump, é coordenar as coisas com o que resta do regime, com quem realmente tem as armas e o poder de facto, e tentar com isso chegar a determinados acordos que beneficiem os interesses, desde logo, dos Estados Unidos na questão do petróleo, e aparentemente também algum tipo de transição, algum tipo de eleição. O grande problema aí é que se for o regime novamente a organizar eleições, não sei muito bem por que razão iria fazer diferente do que fez nas vezes anteriores, que é uma fraude massiva pra se manter no poder. E realmente, como dizias, não se percebe o que Trump quer dizer com isso de que agora os Estados Unidos é que estão a controlar a situação. Parece ser a ideia de uma espécie de controle indireto, ou seja, com esta ação demonstrar o poder norte-americano e com isso aumentar a pressão sobre o regime pra forçar o regime chavista a fazer aquilo que os Estados Unidos querem. Portanto, parece ser esse género de controle indireto, porque realmente de outra forma implicaria operações militares numa escala muito maior, que pra já não aconteceram, eventualmente até uma tentativa de ocupação do país para realmente depois administrá-lo. E isso é algo que Donald Trump sempre disse que não queria fazer e que sempre criticou nos seus antecessores, por causa da má experiência no Iraque e no Afeganistão, que é muito impopular nos Estados Unidos, não só entre os apoiantes de Donald Trump, mas mesmo de forma mais generalizada.

De resto, e ao contrário do que até se poderia pensar, esta não é necessariamente uma boa notícia pra oposição venezuelana. Trump já veio tirar o tapete a María Corina Machado, afirmou que ela não tem o apoio da população. Não parece que o plano dos Estados Unidos seja, pelo menos pra já, colocar a oposição no poder.

Sim, eu de facto sempre desconfiei que isso não seria uma grande prioridade, mas a verdade é que Donald Trump foi muito claro. Basicamente, não só deixou claro que está disposto a falar com quem realmente está no poder, como o facto da oposição ser uma oposição desarmada e que não controla realmente o Estado venezuelano, pra ele é um argumento para afastar essa oposição de alguma forma. Portanto, aquela declaração de que a María Corina Machado não tem apoio, não controla as coisas, não tem condições pra controlar as coisas. Na verdade, o presidente, à partida legítimo e reconhecido como tal por muitos países democráticos, é o presidente democraticamente eleito nas eleições do ano passado, 2024, Édmund González, e portanto seria ele que seria a figura natural pra liderar aqui algum tipo de transição com o apoio norte-americano. Mas nem Corina Machado nem González parecem ser realmente as pessoas que interessam a Donald Trump, que nisto, como em tudo, parece estar sobretudo focado em quem é que tem o poder, independentemente de outras considerações, de outras questões. E portanto, realmente, isto confirma essa ideia de que pra Donald Trump é tudo sobretudo uma questão de interesses, de relações de poder e não propriamente de democratização, de preocupação com direitos humanos, com a democracia. Vemos que isso, aliás, não é uma grande preocupação até na forma como ele se comporta na própria política interna americana. Eu percebo que haja muita gente, e eu partilho essa ideia, a saudar esta questão do afastamento do ditador que se recusava a sair pela via habitual no Estado democrático, que são as eleições, como era Maduro. Mas além dos problemas do direito internacional, dos precedentes que isto pode criar para outro tipo de intervenções por grandes potências, temos este problema que é: não há nenhuma garantia de que isto vá levar realmente a uma transição pra democracia na Venezuela.

De resto, Trump, na comunicação que fez sobre a captura de Maduro, foi muito direto. Admitiu que o interesse dos Estados Unidos é tomar conta do petróleo venezuelano. Se Maduro fosse o ditador de um país sem petróleo, ainda seria, neste momento, um ditador no poder.

Acho que aqui há a questão do petróleo, há a questão também geoestratégica. Isto realmente parece corresponder muito à concretização das ideias de Donald Trump, que foram formalizadas nesta nova doutrina estratégica norte-americana, nesta nova estratégia de segurança nacional norte-americana. Portanto, a ideia de que há aqui esferas de influência que as grandes potências podem ignorar à vontade do direito internacional e podem intervir à vontade nessas esferas de influência, e que no caso dos Estados Unidos, seriam, à partida, o hemisfério ocidental. A ideia é que há aqui uma visão geoestratégica de que esta é a esfera de influência dos Estados Unidos e também há este foco muito grande nos recursos. Eu percebo a questão, ou seja, países menos ricos, países como Portugal, se calhar têm menos interesse pra Donald Trump do que países que têm recursos naturais muito importantes. Realmente, como referias, é importante sublinhar isso. Não é a Arábia Saudita que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, é a Venezuela. As reservas sauditas têm algumas vantagens: é que são petróleo de muito pouca qualidade, muito fácil de extrair, muito fácil de refinar. O petróleo venezuelano é mais complicado, mas a Venezuela tem uma ligação umbilical à indústria petrolífera americana aos Estados Unidos, desde o início da exploração em 1923. Muitas das grandes refinarias no sul dos Estados Unidos, no Texas, em Nova Orleans, estão feitas pra este tipo de petróleo mais pesado venezuelano. E há uma empresa, na verdade, a Chevron, que sempre se manteve em atividade com múltiplas exceções, conseguiu lidar com o chavismo, exceções do lado de Chávez e de Maduro, do lado dos Estados Unidos, e portanto isto mostra bem como esta dimensão do petróleo e do pragmatismo sempre existiu. O que se pode questionar é: seria mesmo necessário afastar Maduro? Isto parece também ter a ver com uma dimensão de política interna, demonstração de poder por parte do Donald Trump, é poder reclamar aqui mais uma vitória, porque a verdade é que o tipo de negócio que ele parece estar a propor, ou seja, de alguma forma aceitar dialogar com o regime chavista em troca de concessões, por exemplo, nesta questão do petróleo, provavelmente seria algo que o próprio Maduro estaria disposto a fazer. Mas com o Donald Trump temos sempre que ter grandes cuidados, pode ser que ele mude de ideias e que até volte a recuperar, de alguma forma, Maria Corina Machado, sobretudo se o regime de Maduro não aceitar as condições que parecem interessar a Donald Trump.

E que impacto é que isto pode ter tanto na região como na geopolítica mundial, juntando aqui brevemente as várias questões. Na região, por exemplo, a questão de Cuba, que foi falada também nessa conferência de imprensa. Mundialmente, mais uma vez este fim de semana, Trump veio falar na Gronelândia. A partir daqui, tudo pode ser possível.

O que temos agora com Donald Trump parece ser esta ideia de voltar a esta lógica imperial ou neoimperial, das grandes potências fazerem o que quiserem, conquistarem e ocuparem o que quiserem, de esferas de influência, mas ainda com esta questão que é, por exemplo, em relação aos europeus, os Estados Unidos reservam-se o direito de interferir na política interna europeia, há a questão da ideia de apoiar os partidos que eles chamam patrióticos, ou seja, os partidos pró-Trump na Europa, ou inclusive esta questão de pôr em questão a integridade territorial do Estado europeu, de um outro Estado membro da NATO. A NATO supostamente foi criada exatamente pra impedir que isso acontecesse, à partida de Estados que não faziam parte de inimigos fora da NATO, mas realmente a Dinamarca está claramente preocupada com este precedente, está preocupada com a insistência de Trump em falar na Gronelândia, voltou novamente a falar disso. E isto realmente parece configurar, pelo menos do ponto de vista do Donald Trump, com o objetivo que é uma ordem global assente numa espécie de concertação entre as grandes potências, em que os Estados Unidos são obviamente uma, mas outras são a China ou a Rússia, e basicamente pôr de lado completamente o direito internacional, as instituições como as Nações Unidas, e as grandes potências fazerem o que entenderem e as potências mais fracas sofrerem o que tiverem de sofrer. Claro que isso é uma receita pra um mundo muito mais conflituoso, portanto está em completo choque com aquilo que foi a promessa do Donald Trump, que é de ser o grande pacificador, esta ambição de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, obviamente não é com este tipo de selva, de lei da selva, de regresso à ideia de que as guerras são instrumento normal da ação dos Estados e que a conquista é uma espécie de direito das grandes potências, não é com esse tipo de ordem internacional que vamos ter mais paz, que vamos ter menos conflitos armados. Vamos ver como é que ele resolve esta contradição e sobretudo como é que resolve também estas questões mais imediatas sobre o futuro da Venezuela. Ele é sempre muito bom a declarar vitória, mas há claramente aqui enormes problemas pra ele resolver em relação ao futuro da Venezuela e das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela e da própria evolução da ordem global.

Obrigado, Bruno.

Obrigado.

Bruno Cardoso Reis é historiador e especialista em assuntos internacionais. A terminar, uma grande novidade, a partir de agora, na História do Dia. Bem-vindo, Pedro Benevides.

Obrigado.

Pedro, tu conheces bem esta casa, também é a tua casa. Foste editor de política do Observador, és presença habitual no programa E o Vencedor É, da Rádio Observador, e os portugueses conhecem-te igualmente como apresentador do Jornal Nacional da TVI ao fim de semana. E agora vais passar a estar também connosco diariamente, como a nova voz e a nova cara da História do Dia. Antes de mais, nós como jornalistas procuramos obviamente ouvir tudo, ler tudo o possível. Segundo sei, tu és fã do podcast.

Sou fã do podcast porque acho que é mesmo daquelas coisas essenciais, sobretudo nos dias de hoje em que o ciclo noticioso é hiperacelerado, mesmo para nós que estamos aqui dentro desta bolha, que é a nossa indústria. Às vezes é preciso tirar 20 minutos para organizar o pensamento. E eu acho que a História do Dia serve muito para isso, para organizar o pensamento, para percebermos o que se está a passar, o que se passou ou como é que podemos antecipar aquilo que sabemos que se vai passar neste dia. Eu às vezes ponho-me a pensar, nunca na vida alguém imaginaria que no futuro as pessoas iam estar a ouvir rádio em formato de bolso.

Isso.

Inventariam qualquer coisa que tivesse a ver com a imagem, mas não, o som hoje em dia é uma forma com que as pessoas gostam de trabalhar para se informar, às vezes para se entreter apenas. E neste caso concreto, parece-me que é fundamental para tu conseguires dar algum sentido no mundo em que tu vives e que, como vemos agora com esta história da Venezuela, por exemplo, anda completamente a rodar a velocidades e em direções que nós não imaginávamos.

Sim. E quais são os teus planos para a História do Dia? O que é que podemos esperar? O que é que os ouvintes podem esperar?

Aquilo que eu vou tentar fazer, mas eu acho que é isso também que se faz aqui já, é honrar a herança do programa, que já está muito bem feito. Este podcast tem muito sucesso e não é por acaso. E se der alguma marca minha, é esta curiosidade que eu tenho e que tento que seja a curiosidade de quem nos está a ouvir. Ou seja, não vou partir para cada tema com aquela base do jornalista que tem acesso a mais informação do que a generalidade das pessoas. Vou partir, espero eu, com a mesma curiosidade, o mesmo interesse, a mesma estupefação, às vezes, com que nós vemos, lemos e ouvimos aquilo que se está a passar no país e também no mundo.

Obrigado, Pedro, e boa sorte.

Muito obrigado, e posso dizer já até amanhã.

Exatamente, até amanhã. A sonoplastia desta História do Dia é de Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha uma boa semana.