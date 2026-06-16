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Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias, eu sou o João Paulo Secadura. E Alberto Correia, em Viseu, vai desfiar-nos mais umas homenagens, mais umas histórias. Desta vez começamos com a Porta do Soar, em Viseu. A história que de longe vem. Olá, Alberto, bem-vindo. Vamos a isso.

A Porta do Soar, uma de entre as sete portas que se rasgavam no muralhado antigo da cidade, levantado às ordens de Dom Afonso V, no século XV, abria sobre o puente e, passos andados até ao velho rossio de Maçorim, ali se desdobrava em caminhos. Um deles, principal, seguia até ao mar e por ele subiam carreteiros com lenhas, frutas e almocres com azeite e barricas de peixe, que vinha de Aveiro e de outros portos de mar com os carregos do sal. Obedientes às leis do concelho, faziam descarga na praça ora dita de Dom Duarte, que foi Rossio do Conselho, cortando na rua das Estalagens, ora rua Grão Vasco, onde alguns se demoravam. Por esta e outras portas entrava e saía gente e apenas se fechava em tempo de pestilência ou de guerra. Comprava-se e vendia-se no quotidiano mercado ou nas bancas armadas nas feiras de terça-feira e era caminho para cumprir obrigações nos Paços do Concelho, para pagamento dos dízimos devidos à Igreja ou as prestações impostas pela Coroa tantas vezes. E era o rodopio dos vizinhos no fervilhante quotidiano da urbe. Lavadeiras descendo às margens da ribeira, mulheres na ida à fonte antes que a água tivesse subido às moradas. Soldados, abades, a criadagem da fidalguia, artesãos e lojistas que entravam de manhã para sair ao fim do dia. Viajantes e romeiros requerendo pousada por um dia, enxerga e manta, loja para abrigo da montada e mesa posta, pão e vinho, que era lei servir bem nas estalagens. E a taberna, que no tempo dos romanos já havia sido inventada, era também lugar de abrigo, de encontro, ócio ou refeição. A tabuleta pintada ou o ramo de loureiro eram marca na entrada. Teve sorte esta porta, como sorte teve a Porta dos Cavaleiros, de não ter sido mandada derribar pela Câmara em 1844. Teve a sorte de permanecer inteira, como ainda se mantém, cravada na face exterior, em 1646, a lápide que conservou ao reino a Nossa Senhora da Conceição e, mais alto, ostensivo, o Real Brasão. Dentro da praça recolhida, que um dia foi Praça da Erva e hoje se diz Largo Pintor Gata, esse estranho apelido que tomou José de Almeida Furtado, que viveu de 1778 a 1831, se edificou a harmoniosa capela de traça octogonal dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, benzida em 1749, e que foi construída com esmolas dos devotos, como assinala a inscrição datada de 1742 no lintel da sua porta e doações da vizinha fidalguia do Solar dos Melos, que exigiu abrir privada porta com acesso a uma tribuna.

E mais nada. Em honra da família dos Melos, tiveram ali acesso à missa em privado, se quisessem. Muito bem, ficamos então com esta história da Porta do Soar, em Viseu, uma das que escapou a esta voragem camarária que mandou, de facto, ir abaixo as outras cinco destas portas. É uma das que resistiu, e bem bonita. Vamos então, neste momento, despedir-nos do Alberto Correia e marcar encontro amanhã, porque amanhã há mais história. Muito obrigado, Alberto. Até amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.