Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

João Fonte Santa foi um dos artistas convidados a participar no projeto White Box #01: Intervalos. Está em exposição desde abril de 2026, no Museu do Caramulo, no distrito de Viseu. É um ciclo que aqui fica patente até agosto deste ano, 2026. Este artista, quando cá esteve no museu a conhecer o que o museu tinha para oferecer, quando cá esteve em residência, inspirou-se em algo que já cá havia para depois criar o projeto final que iria fazer parte deste ciclo White Box #01. Não é verdade, Inês?

Sim, Olá, é completamente verdade. E nós, estando de frente para as obras de João Fonte Santa e olhando de imediato para a sala onde nos encontramos, acho que conseguimos reconhecer esse paralelo. O trabalho de João Fonte Santa, apesar de ser encontrado em diferentes salas do Museu do Caramulo, pertence a uma única série. Todos vivem sob um só título, que é "Olhai um cavalo amarelo", e é inspirado precisamente na sala onde nos encontramos, nestas quatro grandes peças que são as tapeçarias de Tournai, as tapeçarias à maneira de Portugal e da Índia, que são peças evocativas da construção do império colonial português.

Olhando para estes quadros que estão aqui do autor, vemos cores muito vibrantes, mas também cores que já são encontradas na natureza. Estou a falar de vermelho, azul, amarelo e verde.

Sim, ao confrontar-se com as nossas tapeçarias, João Fonte Santa encontrou uma atmosfera singular. A estranheza e a concentração imagética destas obras coexistem com o exotismo e uma carga de violência latente. A partir deste encontro, o artista desenvolveu aqui um processo de saturação cromática, essas tais cores, o vermelho, o verde, o azul, o laranja, que vemos aqui mesmo sobressaído, seccionando detalhes escolhidos em pontos mais ou menos aleatórios das próprias tapeçarias, ou seja, das tapeçarias do Museu do Caramulo, dando assim origem às cinco pinturas que compõem o seu trabalho.

Olhando para este quadro que temos aqui à nossa frente, que é o "Olhai um cavalo amarelo 3", parece mesmo esta versão mais saturada da tapeçaria que está mesmo ao lado. Foi de propósito porem estes quadros na mesma sala.

Sim, uma vez mais aqui esta opção curatorial também de José Maçãs Carvalho, ou seja, nós temos o quadro e se o nosso olhar se desviar para o lado direito, nós temos a tapeçaria na qual João Fonte Santa se inspirou. Temos que procurar um bocadinho, mas conseguimos encontrar, ou seja, todos estes desenhos existem nas nossas tapeçarias. Aqui, no caso, só houve uma ligeira inversão de forma. Nós encontramos exatamente as mesmas personagens, mas viradas ao contrário. Acho que algo que é muito interessante também percebermos nestas pinturas do João Fonte Santa, é que para este conjunto, ele também vai convocar a figura do quarto cavaleiro do Apocalipse, símbolo do fim dos tempos e da transitoriedade intrínseca a tudo o que é tangível. Ou seja, que no fundo, é também a referência ao título da própria obra, que é "Olhai um cavalo amarelo". E é a partir de toda esta pesquisa que João Fonte Santa faz, quer do que as próprias tapeçarias representam, quer desta pesquisa cromática que emerge uma sensação redentora, porventura, resultado também de uma semantização da cor. Há aqui toda esta influência, todo este trabalho curatorial, toda a própria essência do artista aqui também refletida.

Esta exposição, este ciclo, já está aqui no Museu do Caramulo há alguns dias. Entretanto, receberam certamente várias pessoas que vieram ver a coleção, uns se calhar de propósito, outros apenas porque já tinham marcado a sua vinda ao Caramulo. As pessoas conseguem perceber a relação entre a tapeçaria à direita e o quadro à esquerda ou até este quadro que está aqui no chão, também relacionado com este modelo?

Sim, eu acho que há quem chegue e quem é desde logo confrontado com as obras de João Fonte Santa, não fica indiferente, porque este lado, esta exploração cromática convida-nos mesmo a olhar, a debatermo-nos sobre aquilo que está representado no quadro. E eu acho que se as pessoas chegam e olham com um bocadinho de atenção e mesmo que não identifiquem de imediato o que é, conseguem perceber que há aqui alguma semelhança com a nossa própria coleção. Nós concretamente exploramos esta ligação nas visitas de grupo, por exemplo, com as escolas. É um desafio que nós criamos a partir das obras de João Fonte Santa, que é: olhem agora à vossa volta e descubram onde é que está representado. E é muito interessante depois também ver a interação dos alunos com este pormenor que nós aqui desbravamos, porque uma coisa é olhar, outra coisa é reparar, é ver com calma, é perceber que há detalhes tão antigos do século XVI que podem ser totalmente adaptados e explorados em 2026.

E missão cumprida por parte de João Fonte Santa. É um dos quatro artistas que participou no White Box #01: Intervalos, o ciclo que está em exposição no Museu do Caramulo até ao mês de agosto deste ano, 2026. Inês, muito obrigada.

Obrigada.