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Em Tondela, o Museu Terras de Besteiros tem algumas salas dedicadas a artes e ofícios da região, do concelho. O Rúben Marques, técnico superior do Museu Terras de Besteiros, continua a fazer esta visita guiada à Rádio Observador. E Rúben, eu começo por lhe perguntar que ofícios são estes que estão aqui em exposição?

O discurso expositivo do Museu Terras de Besteiros está mais ou menos dividido em duas partes. Temos a primeira parte, que se centra, sobretudo, na história e na arqueologia, e depois temos esta segunda parte, no piso superior do edifício, que se foca nas artes e nos ofícios tradicionais. Nós temos, logo ao abrir, uma sala dedicada ao trabalho tradicional do linho. Era uma atividade extraordinariamente importante, não apenas aqui em Tondela, mas em toda a região de Viseu. Envolvia um conjunto de tarefas árduas, quase sempre desempenhadas pelos elementos femininos da família, e das quais dependiam muitas famílias. Nós hoje perdemos um pouco essa percepção. Quando queremos comprar uma peça de roupa, é muito fácil para nós irmos à internet ou irmos a uma loja de um centro comercial. Se nós recuarmos algumas gerações, as populações não tinham essa facilidade e tinham, muitas vezes, de fazer as suas próprias roupas. E dependiam do cultivo do linho e dependiam depois de trabalhar a planta do linho até atingir estes fios, e depois através do tear, fazer as suas peças de roupa, os sacos que utilizavam na agricultura, as toalhas, as colchas, etc. Nós aqui nesta sala, se repararem, temos vários objetos e a ideia é mostrar, de uma forma muito simplista, qual é que seria todo o processo da confecção do linho.

Imagino que era um processo também muito demorado.

Complexo, demorado e trabalhoso. Hoje, ainda temos em Mósires uma associação, a Associação das Mulheres Agricultoras de Castelões, que por boa teimosia, ainda tentam replicar este processo, ainda tentam fazer. Adaptaram para seu espaço uma antiga escola primária e lá, com muita vontade e com muita garra, ainda mantêm boa parte desta memória. Mas de facto, quando estas senhoras um dia, esperemos que isso não aconteça, deixarem de ter vontade de replicar esse processo, cabe-nos a nós no museu, ter estas informações, estes objetos, para explicar, sobretudo às gerações mais novas, como é que tudo funcionava. Até porque há aqui uma curiosidade: quando recebemos grupos seniores, uma boa parte das pessoas olha para os objetos e sabe instintivamente o que é. Algumas pessoas até já utilizaram ou lembram-se de ver os pais e os avós a trabalhar com eles. Quando recebemos as gerações mais novas, tudo é desconhecido e, portanto, a memória é extraordinariamente frágil e se não tivermos, de facto, uma sala dedicada ao linho, tudo vai desaparecer no espaço de muito pouco tempo.

E do linho, Rúben, uma sala mesmo aqui ao lado dedicada à funilaria. Qual é que é a história de Tondela com a funilaria?

Mais uma vez, não é uma arte específica de Tondela. A funilaria basicamente é a arte de transformar chapas metálicas em objetos. Objetos que eram utilizados no dia a dia e eram objetos de utilização fulcral, essencial para todas as famílias. Estamos a falar, e nós aqui temos alguns desses objetos, por exemplo, das almotolias para servir o azeite, estamos a falar dos funis, estamos a falar de potes para guardar alimentos ou líquidos. Estamos a falar daqueles objetos que nós muitas vezes nos recordamos de existirem na casa dos nossos pais e avós, que serviam para a iluminação, porque não existia iluminação elétrica na altura, e portanto, o trabalho do funileiro ou do latoeiro era essencial. Hoje, com o advento do plástico e do vidro...

É outra tradição que, tal como o linho, corre risco de desaparecer se não for o esforço de museus como o da Terra de Besteiros.

Sim, sem dúvida. É um ofício que, por exemplo, aqui em Tondela, já com muita dificuldade encontramos alguém que o pratique.

Linho, funilaria e também cestaria. Cestaria também não será exclusiva de Tondela, mas Rúben, o que pergunto é qual é que era a importância, comparando até com os outros dois setores que acabamos de conversar.

Eu deixo aqui uma nota. A cestaria era essencialmente praticada numa povoação aqui muito perto de nós, chamada Nandufe. Existe cestaria em todo o país. A cestaria de Nandufe tem uma particularidade: não é feita, ou essencialmente não era feita com o vime, que é aquilo que nós estamos habituados a ver. Os cesteiros de Nandufe utilizavam essencialmente a madeira da Mimosa ou a Austrália e, portanto, as peças adquirem um aspecto ligeiramente diferente e são, isto é uma opinião pessoal, extremamente bonitas. Ainda que, para os cesteiros, isto não fosse uma questão de beleza. Em Nandufe fabricavam-se essencialmente dois tipos: as cestas de mão e as canastras. Isto eram objetos utilitários, serviam para tudo. Serviam para levar o pão, ir buscar o peixe, para colocar as sementes. A esse propósito, as cestas de mão até eram fabricadas com tamanhos pré-determinados para fazer a tal mediçãoDas sementes. E depois há aqui um pormenor engraçado, que tem a ver com o formato das canastras. Nós reparamos que algumas canastras são mais redondas embaixo e a explicação também era muito simples. As mulheres que precisavam de manter a sua atividade laboral depois de terem um bebê, precisavam destas canastras. Por quê? Porque vamos imaginar que as senhoras iam para o campo, levavam o seu bebê, levavam a canastra e a canastra servia de berço. E quando a criança crescesse, se calhar a canastra ia servir de berço das bonecas. Portanto, eram objetos utilitários e multifunções.

Hoje ainda se faz cestaria dessa forma ou à imagem daquilo que conversamos também sobre o linho, é uma arte que é cada vez mais rara?

Nós temos registros associados à povoação de Nandufe, que nos dão conta de dezenas e dezenas de cesteiros. Essa realidade hoje, infelizmente, desapareceu. Aquilo que nós hoje temos é um senhor, o senhor Fausto Diniz, que ainda conhece a arte e embora não seja cesteiro a tempo inteiro, ainda sabe fabricar e fabrica sempre que há pedidos. E temos uma outra senhora que, embora já não se dedique tanto a esta questão da cestaria, ela agora prefere fazer flores de madeira, portanto, com a mesma matéria-prima, mas faz uma coisa diferente. Mas também estudou e também é conhecedora desta arte. Infelizmente, a cestaria é uma arte que implica muito trabalho e a compensação financeira talvez não seja assim tão grande. Daí que seja muito difícil recrutar aprendizes, pessoas que queiram aprender e que queiram assumir como sua esta profissão.