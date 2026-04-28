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Em Tondela, o Museu Terras de Besteiros está construído no antigo Solar de Santana, que tem ainda um espaço, uma capela. O Rúben Marques, técnico superior do Museu de Terras de Besteiros, tem estado a fazer esta visita guiada à Rádio Observador. O que se sabe, Rúben, sobre essa casa antiga que hoje, salvo seja, foi adaptada para museu?

O Museu Terras de Besteiros foi inaugurado há relativamente pouco tempo, em 2010, mas a verdade é que está instalado numa casa antiga, num solar setecentista, cuja construção foi ordenada pelo padre Alexandre Marques do Vale. O que é que nós sabemos? Sabemos que Alexandre Marques do Vale nasceu no ano de 1699. Sabemos que foi batizado em Nandufe, que estudou em Coimbra, que optou por uma vida ligada ao sacerdócio e que, entretanto, emigrou para o Brasil. E terá sido nessa altura que aumentou ou angariou uma fortuna pessoal de considerável relevo. Quando regressou a Tondela, encarou como missão pessoal construir uma casa grande para si. E decidiu também o quê? Anexar-lhe uma capela particular, que ele dedicou a Santa Ana. Na altura, fundar uma capela tinha sempre ou quase sempre um duplo objetivo. Por um lado, era uma prova de fé, de devoção religiosa, por outro, também era uma demonstração de estatuto social. Quem nos conhece sabe que a capela não é um espaço particularmente grande, mas também não tinha de o ser, porque a capela servia quase exclusivamente para a família que vivia nesta casa.

E nessa capela, Rúben, onde estamos agora, o que é que podemos ver?

Aquilo que nos falta em espaço, o padre Alexandre tentou compensar com riqueza artística. Nós olhando para a parede fundeira, o que é que vemos? Vemos um magnífico retábulo em talha dourada, policromada e marmoreada. E ao centro desse retábulo temos três imagens escultóricas que são igualmente muito interessantes. Do lado esquerdo temos a padroeira, Santa Ana, do lado direito temos a imagem de São Joaquim e ao centro temos Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo. Não conhecemos o nome do escultor. Agora, por observação das imagens, parece-nos bastante evidente que seria um artesão hábil, com grande mérito e conhecedor dos cânones barrocos. Porque nós olhamos e vemos que as características do barroco estão ali todas presentes. As imagens apresentam um dramatismo, os corpos movimentam-se de forma muito teatral, as vestes estão ricamente decoradas. Temos a utilização de folha de ouro, temos a colocação de olhos de vidro, ou seja, tudo aquilo que era necessário para conseguir um grande dramatismo, uma grande beleza estética também, e ao fim e ao cabo, criar quase que um diálogo invisível entre as próprias imagens e os fiéis que as contemplavam, que as observavam.

Sendo que isto era apenas para consumo interno, familiar, e não estava aberto ao público de forma alguma.

Em datas particulares, nós acreditamos que as portas se abriam à comunidade, mas na grande maioria do tempo, os serviços religiosos que aconteciam nesta capela eram para a família que aqui habitava.

Sabemos também que o padre Alexandre está sepultado nesta mesma sala.

Exatamente. Nós quando olhamos para o chão, percebemos que o pavimento da nave tem três pedras tumulares de formato retangular, a que surge ao centro, nós temos quase a certeza absoluta de que pertence ao padre Alexandre Marques do Vale, porque ele antes de falecer, deixou em testamento essa vontade expressa. E era uma coisa relativamente comum. Estamos a falar no século XVIII, não existiam os cemitérios municipais como nós hoje os conhecemos e, portanto, aqueles que tinham o privilégio de ter uma capela particular utilizavam esse espaço para se fazer sepultar a si e aos seus familiares mais próximos.

O espaço exterior do Museu Terras de Besteiros, que tem a beleza quase de uma igreja antiga, também é dessa altura? Ou houve obras de restauração mais profundas desde que passou a ser museu?

Temos de ter a noção de que esta casa terá sido construída por volta de 1739, 1740. Já passaram muitos anos, portanto, poderá ter sofrido alterações pontuais. No interior, seguramente sofreu mais recentemente alterações importantes, porque a casa deixou de ser uma casa de habitação e foi convertida em museu. Mas no que toca às fachadas, nós acreditamos que não estará muito diferente daquilo que seria a casa do padre Alexandre. A única indicação que nós temos, por comparação com fotografias antigas, é que o brasão que está na fachada da capela não estaria no início do século XX, portanto, será uma colocação recente. Mas também nada nos garante que, se recuarmos um pouco mais no passado, não existisse um outro brasão. Mas em traços gerais, a casa mantém, pelo menos exteriormente, bastantes semelhanças, achamos nós, com o edifício original.