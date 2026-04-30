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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.

Isto está maravilhoso. Este indicativo contém.

Achei que era o Pereira no final.

Não, o Aguiar Branco.

É verdade. Muito bem.

Acho que passamos aquele som aqui nos Momentos de Glória. Tenho ideia que sim. Como é, Paulo, pacote laboral rima com greve geral?

É quase uma tradição. Sobretudo quando é a direita que está a governar, aí é certinho. Qualquer proposta de alteração das leis do trabalho pode contar com uma ou várias greves ditas gerais, lideradas pela CGTP, como é regra também. E portanto, cá temos outra marcada para o dia 3 de junho, uma quarta-feira, no meio da semana. Disse: "Estão a ver, não é sempre encostado." Calma, há um feriado logo a seguir, quinta-feira. Não é encostado ao fim de semana, mas é encostado à greve geral e a um feriado. Esta é a segunda greve que tem como motivação este próprio pacote laboral. A primeira foi no dia 11 de dezembro, ainda as negociações na concertação social estavam a arrancar, e esta de dezembro teve o apoio da CGTP e da UGT, o que é muito raro também. Para a próxima, esta que está marcada para o dia 3 de junho, a dúvida é a posição da UGT. Vai aderir também a esta greve ou não? Só depois de 7 de maio é que a decisão será tomada, porque está a decorrer um prazo informal em que o governo aguarda propostas que pediu à própria UGT. Até lá, vamos ver como é que evolui essa negociação para saber se é uma greve geral a dois ou um só.

Pois é. E agora, Paulo, tu é que podes explicar isto.

Então diz lá.

O Équer Rui Pinto.

Sim, estamos a ver que é.

É um vilão ou é uma vítima do Ministério Público?

Vamos por partes. Primeiro, ele já foi condenado anteriormente a quatro anos de pena suspensa pelos crimes de tentativa de extorsão, violação de correspondência e acesso ilegítimo. Isto porque entrou nos e-mails de várias instituições.

Daí a designação Équer.

Équer, exatamente. Nomeadamente clubes de futebol. Aí foi condenado. E portanto, nesse sentido, cometeu crimes, para todos os efeitos é criminoso. Já ajustou as suas contas com a sociedade, porque a pena foi suspensa. Mas o Ministério Público insistiu e estava agora a tentar que o Équer fosse novamente a tribunal por alegados 241 crimes, naquele que seria o segundo julgamento do criador do site Football Leaks. Mas o coletivo de juízes que julgou agora esta tentativa do Ministério Público não só recusou essa pretensão de o julgar ou condenar, como, permitam-me aqui a expressão mais popular, desfez os procuradores. Diz que as alegações do Ministério Público, e citamos: "Violam preceitos da Constituição da República Portuguesa, de normas do direito internacional que fazem parte integrante do direito português, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos." Sustentam os juízes que Rui Pinto, se isto fosse para frente, seria julgado duas vezes pelos mesmos atos. Há aqui uma crítica muito forte ao Ministério Público por esta tentativa. Agora vamos é ver se há recurso desta decisão da parte do Ministério Público, nunca se sabe, ou se é o próprio Rui Pinto que vai tentar, de alguma forma, recorrer desta tentativa do Ministério Público.

Espelho meu . Nós usamos muitas vezes isto.

É uma vegada habitual.

Espelho meu, há alguém mais vaidoso do que ele?

Pois é, chega a ser risível. A vaidade e a autocracia de Donald Trump em pequenos grandes gestos. Ele vai dando o nome dele para várias coisas. O Kennedy Center passou a Donald Trump Center, uma coisa assim.

Um canal.

Enfim. E portanto, ele quer tornar-se imortal, dando seu nome a sítios, a monumentos e por aí fora. E agora os Estados Unidos vão comemorar 250 anos da independência e, para assinalar o facto, vai ser feita uma série especial de passaportes americanos com um design único.

Único mesmo.

Sim, será único. E adivinhem qual é o rosto que vai estar estampado ali nesses documentos oficiais.

Não estamos a ver.

Não conseguimos lá chegar.

Não.

Não conseguem. É mais forte do que ele.

Marco Rubio.

Exato.

Steve Whitcoff.

Exato. Barack Obama.

É Biden. Steve Biden.

Portanto, é mais forte do que ele. Ele obrigou a que o desenho do rosto, da sua cara, aparecesse ali, vai ter o rosto de Donald Trump, vai ter uma assinatura em dourado dele próprio.

Muito gosto, em dourado.

Claro, assim como a imagem, imagino que para segundo ou terceiro plano, dos pais fundadores dos Estados Unidos. Quem são esses ao pé de Donald Trump? No fundo, estes são gestos próprios de regimes que são pouco recomendáveis. Regimes autoritários, ditaduras e por aí fora. Pensávamos que seria impossível nos Estados Unidos, mas estamos numa era em que os impossíveis se tornam possíveis e até se tornam normais.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus