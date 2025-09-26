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Bem-vindos ao "Aveiro One", o podcast mensal de cultura da Câmara Municipal de Aveiro. Este mês dedicado quase em exclusivo ao futuro, porque vem aí mais uma edição da Aveiro Tech Week. Mas antes, vamos dar um salto ao passado e ao presente. Museu de Aveiro Santa Joana, espaço importante do município e região de Aveiro, recheado de peças que contam uma história coletiva. Para contar essa história, o museu edita agora três catálogos das coleções de talha, ourivesaria e joalharia e têxteis. Como nos explica o diretor do museu, José António Cristo.

Através deste catálogo, nós vamos poder conhecer não só a importância desta tipologia da talha dourada, que é fundamental para percebermos a história da arte em Portugal, aqui no Convento de Jesus, mas também no espectro de toda a que é hoje a nossa cidade. Desde logo, a investigação foi feita acerca da talha da nossa igreja, da Igreja de Jesus, que realmente é considerada um exemplo maior do Barroco em Portugal, até porque também nos permite não só focarmo-nos na questão do ouro sobre azul, como sinônimo da perfeição conjunta da talha dourada com o azulejo, mas também porque nos permite uma abordagem temporal que ainda assim é extensa, porque são quase 200 anos de decoração naquele espaço, que nos vai permitir também analisar num espectro mais alargado o que foi a evolução desta tipologia ao longo do tempo, não só em Portugal, mas também na sua expressão aveirense.

O segundo catálogo é dedicado à ourivesaria, uma oportunidade única para ver objetos que habitualmente não estão expostos.

Nós não temos estas coleções muito presentes no discurso do museu. Portanto, de facto, isto é uma oportunidade única de um público mais alargado, sejam investigadores ou pessoas que, pura e simplesmente, tenham gosto, poderem ter noção da qualidade. Não vamos dizer a quantidade, porque as quantidades são sempre expressivas, são cerca de 250 peças de ourivesaria e joalharia, mas sobretudo constatarmos a qualidade e a abrangência também desta coleção. Temos um cálice com tintinabulos do século XV, que pertenceu à Confraria dos Marianos de Sá, que é uma peça notável e deveria ser tesouro nacional. Uma Nossa Senhora de prata assinada por um Couto, que poderá ser um Pedro Couto, que era um ourives aveirense, aqui já estamos no século XVII. Depois temos os relicários da Princesa Santa Joana, também são peças de prata muito interessantes, mas sobretudo com um valor simbólico e uma premência ritual que se mantém até hoje. Eles ainda hoje são utilizados no dia 12 de maio na procissão de Santa Joana.

E o terceiro catálogo é dedicado aos têxteis, que pela sua fragilidade não estão expostos aos visitantes. São peças que vão do século XV ao XIX, criadas para uso civil ou religioso. Os três catálogos agora editados reforçam o papel do Museu de Aveiro Santa Joana enquanto centro de estudo e valorização do património.

Estes catálogos, na vida de um conservador, de um responsável por uma coleção, acabam por ser o corolário de toda uma vida de investigação e de trabalho, que é importantíssimo depois concretizar de tal maneira que fique disponível para todas as pessoas. Vão contribuir, sobretudo, para o conhecimento do que é o património local. E se nós não conhecermos o que temos, não os conseguimos estimar. Portanto, nesse sentido é fundamental. E julgo que também pode contribuir a nível mais abrangente, a nível nacional, para os investigadores que trabalham as diversas áreas, também complementarem os seus estudos, porque nestes catálogos são apresentadas bastantes novidades que julgo que vão ter interesse num espectro muito alargado para nós compreendermos o que é que foi a arte em Portugal.

Os três catálogos do Museu de Aveiro Santa Joana são apresentados publicamente no dia 30 de setembro, às 18h, no Museu de Aveiro Santa Joana. A sessão inclui ainda uma visita às reservas do museu. Há vários anos que o futuro passa por Aveiro e este ano não é exceção. Na semana de 6 a 12 de outubro, a cidade dos Canais recebe a Aveiro Tech Week, com muitas atividades ligadas à tecnologia e à arte. Nas Tech Sessions, no Teatro Aveirense, espaço para a microeletrónica e para o debate sobre cibersegurança. Mas o destaque de João Machado, vereador com a pasta da Tecnologia na Câmara de Aveiro, vai para o NATO VIP Day.

Ações tanto de demonstração de alguns elementos ligados à defesa e à segurança, bem como depois também teremos uma palestra no Teatro Aveirense. Portanto, esta demonstração, este exercício, digamos que é a maior novidade deste ano para o nosso território. Vem para cá porque existe um trabalho muito grande do ecossistema de Aveiro, mais propriamente, e aqui há que dar os louros a quem tem que ser dado, que é o Instituto de Telecomunicações e também à Universidade de Aveiro Que fazem muito trabalho nesta área da defesa, muitas vezes trabalho silencioso.

Como já vem sendo hábito na Aveiro Tech Week, a tecnologia vai às escolas do município com iniciativas como a Hackathon UBOOD e os Tech Lab.

É o evento que eu mais aprecio, porque ver o entusiasmo dos nossos jovens a criarem, a pensarem, a cocriarem novas ideias, novas coisas para a sua cidade desenvolver-se, é muito interessante. E ver jovens de 16 anos a fazerem defesas dos seus projetos, da maneira como já o fazem, é incrível e faze-me ficar com uma inveja brutal, porque na minha altura não vi nada daquilo e não éramos estimulados como estes jovens, felizmente, hoje em dia são.

No Aveiro Parque Expo, o gaming volta a estar em destaque. Tecnologia também é diversão. Dois pavilhões recebem tecnologia associada aos jogos e, claro, gamers e influencers do mundo digital, como o Pedro Tinho.

Eu gosto muito deste evento, não só porque há sempre novidades, videojogos, há sempre coisas em primeira mão, mas o lado das pessoas é incrível e eu gosto muito deste evento por isso. Não é descabido gravar algum conteúdo lá, porque vai haver muitas atividades, desde os palcos com imensas atividades, desde o torneio da FC26, que agora está aí e é o meu principal conteúdo. Certamente irei estar lá no torneio da FC26, onde se pode ganhar prêmios e tudo, como já tem acontecido, mas não é descabido gravar lá qualquer coisa.

Jogos novos no mercado e experiências artísticas fazem a Aveiro Tech Week e também o Prisma, festival que cruza a tecnologia com a arte e o património. Este ano com 19 instalações de artistas de nove nacionalidades. Xavier Marques, artista de Aveiro, criou a instalação Passo a Passo Tudo Passa e que vai poder ser vista no hall de entrada do Museu de Aveiro, Santa Joana.

A peça vai estar projetada no chão e o espectador vai ter que se integrar na peça, vai ter que fazer parte da peça. E a peça vai causar algum desconforto. É uma alusão ao nosso dia a dia, às confusões do dia a dia, ao exagero de informação que somos sobrecarregados. Tudo que nos sobrecarrega emocionalmente. E esta peça é um bocado o exagero deste aspeto.

A Aveiro Tech Week conta já com uma mão cheia de edições e reflete uma visão para o município e região de Aveiro. A Aveiro Tech Week acontece de seis a 12 de outubro. Todas as atividades são gratuitas. A fechar o Aveiro On deste mês, uma nota sobre a Bienal de Cerâmica Artística de Aveiro. Arranca no dia 18 de outubro e prolonga-se até 18 de janeiro de 2026. É uma das mais relevantes manifestações culturais em Portugal e a nível internacional, no âmbito da produção de cerâmica artística. Daremos mais pormenores na próxima edição do Aveiro On, que regressa na última quinta-feira de outubro. Até lá.